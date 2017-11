5 gute Gründe, warum dein Kind öfter mal alleine spielen sollte

Frühkindliche Förderung boomt. Doch statt euer Kind mit Sprachkursen und Aktivitäten zu überfordern, solltet ihr es einfach mal öfters alleine spielen lassen. Denn diese Fähigkeit ebnet den Weg zu einem erfolgreichen Leben.

"Mama, spielst du mit mir?" Wer kann bei dieser Frage schon 'Nein' sagen. Als Eltern will man schließlich so oft wie möglich schöne Momente mit den Kindern verbringen. Klar, gemeinsames Spielen und das Interagieren mit Gleichaltrigen, mit Geschwistern oder mit anderen Familienmitgliedern ist sehr wichtig. Doch ebenso entscheidend für die Entwicklung eures Kindes ist auch, dass es hin und wieder alleine spielt. Denn das Mit-sich-selbst-Beschäftigen hat viele Vorteile für den Nachwuchs.



Spielt dein Kind das nächste Mal alleine, versuche dem Drang zu widerstehen, mit ihm zu spielen. Schlüpf stattdessen in die Rolle des stillen Beobachters. Äußert dein Kind dann den Wunsch, dass du mitspielst, solltest du ihm diesen aber nicht ausschlagen.

Alleine spielen: Diese Vorteile hat es für dein Kind

Lernt dein Kind bereits früh, sich mit sich selbst zu beschäftigen, so wird es spätestens mit dem Schuleintritt davon profitieren. Denn es kann sich bereits auf sich und seine Aufgaben konzentrieren und hat dadurch Vorteile beim Lernen. Das wirkt sich selbstverständlich auch auf die späteren schulischen Leistungen und das Lernverhalten aus.

Spielt dein Kind alleine ohne Ablenkung von anderen Personen, so kann das auch einen großen Einfluss auf seine Kreativität und logisches Denken haben. Ganz nebenbei kannst du die Zeit, in der sich dein Kind selbst beschäftigt, auch mal nutzen, um dich um andere notwendige Dinge zu kümmern. Dabei solltest du aber immer in "Reichweite" bleiben.

Baut oder erfindet dein Kind etwas selbst, stärkt das sein Selbstvertrauen ungemein. Es lernt, Probleme zu lösen und in seine Fähigkeiten zu vertrauen. Konstruktionsspielzeug, wie z.B. LEGO Juniors, das für Kinder von 4-7 Jahren konzipiert ist, ist hierfür ideal. Damit hat dein Kind die Möglichkeit, sich auszuprobieren und erlebt beim Konstrurieren von Gebäuden und Co. Erfolgserlebnisse. Gleichzeitig fördert das freie Zusammenbauen und Spielen die Kreativität.

Kinder, die alleine spielen entdecken ihre Gedankenwelt und Fantasie. Sie denken sich ihre eigenen Geschichten aus und verarbeiten darüber auch Erlebtes. Sie denken sich eigene Spiele, Charaktere und Situationen aus. Darüber lernen sie sich auszudrücken, Probleme zu lösen und neue Situationen zu bewältigen.

Das fantasievolle und auch kreative Denken zu schulen, ist ein wichtiger Faktor der psychischen Entwicklung deines Kindes.

So kann sogar Aufräumen zum Spiel werden!

Nie wieder barfuß auf einen LEGO-Stein treten: Diese Spielidee werden alle Eltern lieben! Denn spielerisch werden beim Aufräum-Spiel Motorik und die Fähigkeit, Farben zu erkennen, geübt.

Hier im Video seht ihr, wie das Spiel funktioniert und was ihr dazu braucht.

Gemeinsames Spielen nicht vernachlässigen

Gleichzeitig solltet ihr aber auch das Spielen mit gleichaltrigen Kindern oder Geschwistern fördern. Denn selbstverständlich ist auch das ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung deines Kindes. Beim Spielen mit Freunden, Nachbarskindern und anderen Spielgefährten lernen Kinder das Miteinander und damit soziales Verhalten und Kommunikation.

