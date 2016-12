Backen mit Kindern: Mit diesen Tipps und Rezepten klappt es ganz stressfrei!

Schließlich soll es Spaß machen und die Küche nicht im Chaos versinken.

Viele Familien machen es sich zur Tradition, an Weihnachten selber Plätzchen zu backen. Für die Kinder im Haus ist das immer ein absolutes Highlight. Sie dürfen selber in der Küche werkeln, dekorieren und am Ende leckere Plätzchen naschen. Damit das ganze auch für die Erwachsenen im Haus ein Spaß wird, sollte man jedoch ein paar Dinge beachten.

Safety first

Die Kleinen lieben es natürlich auch mal wie die großen in der Küche arbeiten zu können, nur leider sind sie häufig noch nicht so geschickt im Umgang mit Küchengeräten und können die Gefahren nicht richtig einschätzen. Daher ist das oberste Gebot beim Backen mit Kindern: Sicherheit geht vor.

Neben Schutzgittern oder Abdeckplatten für den Herd sollte man Kindern natürlich auch erklären, warum sie nicht unbeaufsichtigt an den Backofen dürfen oder warum man das Backblech nur mit Schutzhandschuhen anfassen darf. Dabei gilt es für die Eltern mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn Mama mal eben schnell das Backblech mit dem Küchentuch umgreift, versucht das Kind dies danach auch und könnte sich schlimme Verbrennungen zu führen.

Außerdem solltet ihr darauf achten sämtliche Küchengeräte direkt nach dem Benutzen wieder auszuschalten und den Stecker zu ziehen. Freiliegende Kabel sollten auch sofort weggeräumt werden.

Ruhe & Zeit

Backen mit Kindern sollte außerdem nicht gehetzt werden, da sonst schnell mal etwas schiefgehen kann. Plant daher genug Zeit für das Backen mit euren Kleinen ein und lasst sie ruhig die einzelnen Arbeitsschritte in ihrem Tempo ausführen. Wenn sie den Teig etwas länger kneten wollen und Spaß daran haben, gibt es keinen Grund sie zu hetzen und Tränen oder womöglich sogar Verletzungen in Kauf zu nehmen.

Ablenkungen wegräumen

Gerade kleine Kinder können sich noch nicht sehr lange auf eine Sache konzentrieren, daher sollte man darauf achten, dass Ablenkungen vorher außer Sichtweite geräumt werden. Wenn ihr also mit euren Kleinen Plätzchen backen wollt, solltet ihr nur die Zutaten auf den Tisch stellen, die ihr auch wirklich für den Teig braucht und die Süßigkeiten zum Verzieren vorerst wegräumen. Die bunten Dekostreusel ziehen sonst alle Aufmerksamkeit auf sich und lenken die Kinder ab.

Gleiches Recht für alle

Gerade wenn ihr mit mehreren Kindern backt, sollten alle Zutaten und das Backzubehör für jedes Kind zugänglich sein. So können alle mithelfen und niemand fühlt sich unfair behandelt. Beim Plätzchen Backen mit Kindern lässt sich dies besonders einfach umsetzen, in dem jedes Kind vor sich seinen eigenen Teig liegen hat und jeder gut an die Ausstechförmchen herankommt.

Passt das Rezept dem Alter an

Gerade kleine Kinder haben wenig Geduld und können noch nicht bei aufwendigen Backrezepten mithelfen. Im Zweifel könnt ihr den Teig selber zubereiten und die Kinder zum Ausstechen und Dekorieren dazuholen oder ihr entscheidet euch für kinderfreundlichen Teig wie Mürbe- oder Lebkuchenteig.

Beim Backen mit Kindern sollte sowieso der Spaß im Vordergrund stehen und kein Meisterwerk der Backkunst am Ende erwartet werden. Kinder lieben es, Teig zu kneten und zu dekorieren, ob die Plätzchen wunderschön werden, ist ihnen weniger wichtig.

Hier findet ihr ein Rezept für einfache Plätzchen: Butterplätzchen zum Ausstechen

Weniger ist mehr

Gerade an Weihnachten möchten viele einen möglichst abwechslungsreichen Plätzchenteller kreieren und suchen sich dafür acht verschiedene Rezepte heraus. Dabei ist so eine große Back-Aktion schon für Erwachsene anstrengend. Kindern fehlt die Ausdauer für sowas gänzlich. Auch beim Backen mit älteren Kindern reicht es, wenn man sich auf ein bis zwei Plätzchen-Rezepte beschränkt.



Dieses Rezept für Erdnussbutter-Plätzchen gelingt mit nur 3 Zutaten: