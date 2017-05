Wenn dein Kind um DIESE Uhrzeit schlafen geht, bleibst du länger gesund!

Mehr Schlaf ist nicht nur gut für die Kinder, sondern vor allem für ihre Eltern.

Schlafende Kinder sind doch einfach das Süßeste, geben wir es doch zu. Wenn sie so friedlich vor sich hin träumen und leise im Schlaf murmeln, möchten wir sie am liebsten schnappen und knuddeln, bis sie wieder wach sind. Tun wir aber nicht. Zum Glück, denn Kinderschlaf ist nicht nur wichtig für das Kind selbst, sondern auch für Mama und Papa.

All die Diskussionen, kleine und große Nervenzusammenbrüche, Tränen und Kämpfe, die ihr in den letzten Jahren und Monaten mit euren Kindern ausgetragen habt, waren es also wert. Denn eine Studie, durchgeführt in Australien, bestätigt jetzt, wenn das Kind früher schläft, ist es gesünder und Mama ist glücklicher.

​Die 'Growing Up In Australie' Studie beobachtet seit 2004 tausende Familien und führt alle 2 Jahre Umfragen und Untersuchungen durch, die die Gesundheit der Partizipanten untersucht. Als die Forscher sich die Zubettgeh-Zeit der Kinder genauer ansahen, stellten sie fest, dass diejenigen, die bis 20.30 Uhr schlafen, eine "bessere und gesündere Lebensqualität" hätten. Und nicht nur das, auch die Mütter der 'frühen Schläfer' zeigten eine gesteigerte mentale Gesundheit.

Wer früher schläft, ist gesünder

Hauptautor der Studie Jon Quach sagte in einem Interview mit 'Today': "Mütter und Väter, die ihre Kinder früh ins Bett bringen, tun nicht nur etwas Gutes für sie, sondern vor allem für sich."

Und Eltern wissen genau, wie glücklich es einen macht, wenn nach einem turbulenten Tag Ruhe in den Kinderzimmern einkehrt und man entspannt auf der Couch vorm TV einschlafen kann. Und wer jetzt nicht genau weiß, wann er sein Kind am besten ins Bett bringen sollte, damit es die Menge Schlaf bekommt, die gut für es ist, dem können wir auch eine kleine Hilfe bieten.

Und wer noch nach einer guten Methode sucht, um mit dem Kind das frühe zu Bett gehen zu lernen, der schaue am besten mal nach unseren Tipps, wie man sein Kind zum Schlafen bringt. Am Ende gilt aber wie immer, jeder sollte selbst entscheiden, was gut für ihn selbst und das eigene Kind ist.