Reiseapotheke für Babys und Kinder: Was muss auf jeden Fall mit?

Macht euch urlaubsfit mit der praktischen Checkliste zum Ausdrucken.

Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein kränkelndes Kind im Urlaub und das passende Medikament ist schwer zu bekommen oder eben einfach nicht gleich zur Hand. Für Reisen, aber auch für längere Ausflüge mit Babys und Kleinkindern, solltet ihr daher immer eine Reiseapotheke dabei haben, um die wichtigsten Utensilien griffbereit zu haben.

Reiseapotheke: Im Urlaub immer versorgt

Übrigens: Eine "Taschenapotheke" ist schnell verstaut und nimmt nur wenig Platz weg - mit unserer Checkliste vergesst ihr außerdem nichts zuhause und braucht Überflüssiges nicht einzupacken.

Ein paar Wochen vor eurer Urlaubsreise mit Kind solltet ihr noch mal einen Check beim Kinderarzt machen. Erkundigt euch über nötige Impfungen oder andere Dinge, die es zu beachten gilt.

​Allgemein raten Kinderärzte in der Regel davon ab, mit Kindern unter fünf Jahren Urlaub in den Tropen zu machen - die Infektionsgefahr ist einfach sehr groß und der Klimawechsel strengt Kinder sehr an. Ideal sind gemäßigtere Klimazonen, in denen es weder durchwegs 45 Grad im Schatten hat noch Eiseskälte und Minustemperaturen.

Die Reiseapotheke mag es gar nicht warm

Alles, was keine Wärme verträgt, z. B. Fieberzäpfchen (schmelzen ab 30 Grad) bitte gut kühlen. Ihr könnt die Reiseapotheke generell unter den Autositz packen, weil es dort am kühlsten ist (jedoch nicht, wenn ihr in der prallen Sonne parkt). Inzwischen haben viele Autos auch ein gekühltes Fach. Seid ihr mit dem Flugzeug unterwegs, dann nehmt die Reiseapotheke ins Handgepäck. Zum einen benötigt man auch während der Reise das ein oder andere Mittel und falls das Gepäck verloren geht, habt ihr alles griffbereit.

Alle Medikamente, die speziell für ein Familienmitglied sind, z. B. Antiallergika oder Notfallmittel mit Namen kennzeichnen.

Checkliste für die Reiseapotheke, das muss mit:

Die Klassiker, die man auch in jeder Hausapotheke findet, gehören auch in die Reiseapotheke, schließlich kann man sich nicht immer aussuchen, wann sich ein Kind das Knie aufschürft oder doch mal einen Fieberschub bekommt. Hier findet ihr einen Überblick zur Reiseapotheke zum Ausdrucken (Bild anklicken):

Fieberthermometer, Heftpflaster, Verbandsmaterial, Sicherheitsnadeln, Pinzette und Schere sowie Desinfektionsmittel und Wundheilsalbe.

​Fieberzäpfchen oder Fiebersaft. Da Fieberzäpfchen wärmeempfindlich sind und schnell schmelzen, eignet sich Fibersaft oft besser. Für Kinder geeignete Schmerzmittel wie etwa Paracetamol oder Ibuprofen in altersgerechter Dosis.

Wenn euer Kind zu Ohrenschmerzen neigt, nehmt auch Medikamente gegen Ohrenschmerzen mit.

Medikamente gegen Erkältung, Husten, Halsschmerzen und Schnupfen (z.B. Nasenspray, Hustensaft) kann die gesamte Familie gut gebrauchen. Abschwellende Nasentropfen gibt es speziell für Babys und Kleinkinder.

Sowie Präparate gegen Reiseübelkeit (z.B. Kaugummis, falls das Kind alt genug ist) und ganz allgemein gegen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Elektrolytpulver ist bei Babys und Kleinkindern empfehlenswert, da Kinder bei Durchfall und Erbrechen sehr schnell dehydrieren. Blähungen sind wirklich sehr unangenehm und können immer mal auftreten, daher solltet ihr auch dafür etwas Passendes einpacken.

Schutz vor Sonnenbrand und Insektenstichen

Insektenschutzmittel und Salben gegen Insektenstiche (evtl. Kühlgel, jedoch nicht großflächig anwenden). Evtl. Zeckenkärtchen oder Pinzette.

Ausreichender Sonnenschutz für Babyhaut (mind. LSF 30, besser 50). Beim Packen auch nicht vergessen: Sonnenhut und leichte, langärmlige Oberteile zum Schwimmen.

Weitere Informationen zum Verreisen mit Kindern findet ihr bei onmeda.de.