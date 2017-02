Welches Hobby passt zu meinem Kind? Finde es mit diesem Test heraus!

Findet mit dem Test jetzt heraus, welches Hobby am ehesten zu eurem Kind passt.

Mit der Einschulung stellt sich nach kurzer Zeit auch die Frage nach der sonstigen Freizeitgestaltung. Hobbys machen nicht nur Spaß, sondern tragen zum Teil auch maßgeblich zur Persönlichkeitsbildung des Kindes bei.

Damit in der Freizeit keine Langeweile aufkommt, muss also ein Hobby her, welches eurem Kind Spaß macht und gleichzeitig mit der begrenzten Zeit der Eltern vereinbar ist.

Allerdings ist es manchmal zeitlich und auch und finanziell nicht möglich, eurem kleinen Liebling alle Hobbys zu bieten, die er gerne machen möchte. Ein oder höchstens zwei Freizeitaktivitäten pro Woche sollten genügen.

Natürlich solltet ihr nicht vergessen, dass die Persönlichkeit eines Kindes mindestens so komplex und vielschichtig ist wie die eines Erwachsenen. Ob eure Hobbys auch den Geschmack eures Kindes treffen, lässt sich am besten in einer "Probestunde" herausfinden. Daher solltet ihr das nötige Equipment also erst kaufen, wenn wirklich klar ist, dass es bei diesem Hobby bleibt.

Macht jetzt den Test und findet, welches Hobby zu eurem Kind passt.

