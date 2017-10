Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Detlef D! Soost zeigt, wie's geht: Effektives Training für Bauch und Taille

Ein flacher Bauch, eine schlanke Taille – davon träumen wir alle. Detlef D! Soost zeigt im Video eine der besten Übungen für gezieltes Bauchtraining. Der Bergsteiger im Unterarmstütz ist eine super effektive Übung, mit der Sie den Bauch und die Taille trainieren.



Variante 1: Gehen Sie zusammen mit Detlef D! Soost in den Unterarmstütz und spannen Sie den Bauch fest an - sonst bringt das ganze Bauchtraining nichts. Der Körper bildet eine gerade Linie, der Po hängt nicht durch. Ziehen Sie das rechte Knie zum rechten Ellbogen. Zurück in die Ausgangsposition und auf der linken Seite wiederholen.



Anfänger: 2 x 10 Wiederholungen pro Seite, Fortgeschrittene: 3 x 20 Wiederholungen pro Seite



Variante 2 für Fortgeschrittene: Gehen Sie zusammen mit Detlef D! Soost in die Liegestützposition, d.h., die Arme sind durchgestreckt. Spannen Sie den Bauch fest an - so ist das Bauchtraining besonders erfolgreich. Ziehen Sie das rechte Bein erst gerade nach vorne an, strecken Sie es dann nach hinten aus und ziehen Sie zum Schluss das rechte Knie zum rechten Ellbogen. Mit dem linken Bein wiederholen.



2 x 10 Wiederholungen pro Seite





Endlich schlank! Exklusiv für gofeminin.de hat uns Fitness-Experte Detlef D! Soost seine besten Übungen für den Körper verraten, z.B. den Bergsteiger im Unterarmstütz.



Alle Fitness-Übungen mit Detlef D! Soost auf einen Blick: zur Übersichtsseite



Weitere Infos zu Detlef D! Soost und seinem 10 Weeks Bodychange-Programm finden Sie auf www.10wbc.de