3 Übungen für einen geraden Rücken: So einfach verbessert ihr eure Haltung

Unser Rücken hat es nicht leicht. In einem Bürojob nimmt er häufig die ungesündesten Positionen ein und in einem Lauf- oder Stehjob wird er auf Dauer auch belastet. Da wir aber an unserem Job nicht viel ändern können, bleibt uns nur übrig, unseren Rücken so gut es geht zu stärken.

Die Übungen in diesem Video sollen euch dabei helfen, eine dauerhaft gerade und aufrechte Haltung zu entwickeln. Das sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch gesünder!