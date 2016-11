10 Gründe, warum "3 Haselnüsse für Aschenbrödel" der BESTE Film der Welt ist

Jetzt mal ohne Mist - warum hat der Film eigentlich keinen Oscar bekommen? Das Oscar-Komitee sollte jetzt mal die Öhrchen spitzen!

Endlich, endlich ist es wieder so weit! Weihnachten steht vor der Tür, es gibt Geschenke, leckeres Essen und man trifft mal wieder die ganze Familie. Doch das WICHTIGSTE am ganzen Fest: Endlich läuft wieder "3 Haselnüsse für Aschenbrödel" im Fernsehen! Yes, yes, YES! Der Film ist über 40 Jahre alt und längst Kult.

Für alle, die uns jetzt den Vogel zeigen, haben wir hier die Gründe aufgelistet, warum "3 Haselnüsse für Aschenbrödel" der beste Film der Welt ist:

1. Der Film zeigt uns immer wieder, dass das Gute am Ende siegt!

2. Aschenbrödel beweist, dass 'Frau' beides sein kann: starke Powerfrau und zarte Prinzessin

3. Ihr Schimmel heißt Nikolaus und ihr Hund Kasperle - wie süß ist das denn bitte?

4. Nicht zu vergessen: Es spielt eine EULE mit! (Rosalie ❤️ )

5. Noch nie sah ein Mann in Strumpfhosen besser aus als Aschenbrödels Prinz!

6. Und keine Prinzessin sah jemals schöner aus als Aschenbrödel in ihrem Ballkleid! (Und wo bitte bekommen wir auch so ein stylisches Cape mit Riesen-Kapuze her?)

7. Beim ersten Tanz der beiden können wir einfach nicht aufhören zu grinsen ;)

8. Der Film gibt uns das wohlig-warme Gefühl, dass es die wahre Liebe eben DOCH gibt.

9. Während es bei uns nur grau und trüb ist, träumen wir davon, wie Aschenbrödel über schneebedeckte Hügel zu galoppieren!

10. Und wenn schließlich die Musik ertönt und der Prinz sein Aschenbrödel endlich in die Arme schließt, müssen wir jedes Mal ein Tränchen verdrücken - sooo schön! Schluchz!

Der Trailer zum Kultfilm:

