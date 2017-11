18 Jahre im Zeitraffer: Dieser Vater filmt seine Tochter jeden Tag

Sie werden so schnell groß! Ein niederländischer Filmemacher und sein rührendes Video ...

18 Jahre Arbeit stecken in Frans Hofmeesters beeindruckendem Werk: So lange ist es nämlich her, dass seine Tochter Lotte geboren wurde. Vom Tag ihrer Geburt im Jahr 2000 an hat der Niederländer sie jede Woche gefilmt und nun ein fünfeinhalb Minuten langes Video daraus gemacht, das rührt und zugleich beeindruckt. Wir können nämlich dabei zusehen, wie aus einem pausbäckigen Baby eine hübsche junge Frau wird.

​Schon vor vier Jahren machte das Zeitraffer-Video von Lotte das erste Mal die Runde durchs Netz. Damals schauten weit über 32 Millionen Menschen dabei zu, wie die kleine Lotte vom Baby zum 14-jährigen Teenie wurde.

Und heute, weitere vier Jahre später, ist aus dem Zahnspange-tragenden Teenie eine wunderschöne junge Frau geworden. Schon jetzt, nur eine Woche nach Veröffentlichung des Videos auf dem YouTube-Kanal von Papa Frans, haben über eine Million Menschen das Video gesehen.



Wie toll, wenn man kleinen Kindern beim Aufwachsen zusehen kann und eine so schöne Erinnerung hat!

Übrigens hat Lotte einen kleinen Bruder, dessen Großwerden der Papa selbstverständlich auch in einem Zeitraffer-Video festgehalten hat. Mehr von den Hofmeester-Geschwistern Lotte und Vince und der Arbeit ihres Vater Frans findet ihr auf der Homepage des Künstlers.

