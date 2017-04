So sexy: 50 Frisuren für dickes Haar, die ihr lieben werdet!

Die passende Frisur für seine Haarstruktur zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach...

Die meisten Frauen wünschen sich sehnlichst dickes Haar und beneiden alle, die mit einer vollen Löwenmähne gesegnet sind. Doch wie so oft im Leben ist nicht alles Gold was glänzt! Bei dickem Haar ein Haargummi zu finden, das es wirklich zusammenhalten kann, ist so gut wie unmöglich. Locken zu machen dauert ewig und dann halten sie meistens nicht - von den vielen Haarbüscheln überall in der Wohnung ganz zu schweigen.

Doch es gibt Frisuren, die auch bei dickem Haar funktionieren. Macht euch gefasst auf 50 Frisuren, die dickem Haar Einhalt gebieten und dabei toll aussehen!

Doch das Wichtigste zuerst: Stufenschnitt, bitte!

Ein gerader Schnitt führt bei dickem Haar leider schnell zum gefürchteten Dreieck-Look, da sie dazu tendieren in den Spitzen breiter zu werden. Das schmeichelt nun wirklich keiner Gesichtsform. Diese sehr wuchtige Optik lässt sich jedoch leicht mit einem Stufenschnitt vermeiden. Der Friseur dünnt dabei das Haar nach unten hin ein wenig aus, sodass es lockerer fällt. So können auch bei dicken Haaren prima Kurzhaarfrisuren getragen werden.

Es darf auch gerne ein Pony sein

Ein Pony gehört tatsächlich zu den Frisuren, die sich bei dickem Haar leichter bändigen lassen. Dadurch, dass das Haar so schwer ist, bleibt der Pony leichter in Form. Außerdem lockert das kurze Haar am Pony unser gesamtes Erscheinungsbild auf und lässt den Schnitt feiner wirken.

So stylt ihr dicke Haare!

Ein häufiges Problem bei dickem Haar ist Frizz. Die Schuppenschicht bei dickem Haar ist von Natur aus aufgeraut, sodass es schnell zu Trockenheit und Frizz kommt. Dem könnt ihr jedoch entgegenwirken, indem ihr in Richtung der Spitzen föhnt. So wird die Schuppenschicht verschlossen. Das Resultat sind seidig glänzende Haare. Den Effekt könnt ihr übrigens verstärken, wenn ihr ein paar Tropfen Haaröl ins Haar gebt.

Doch auch bei dickem Haar gilt: Vorsicht beim Hitzestyling! Nur, weil das Haar dicker und gesünder erscheint, heißt es nicht, dass es mehr verträgt. Dicke Haare neigen sowieso schon zu Trockenheit, bei heißem Föhnen oder Glätten wird dieser Effekt noch verstärkt. Wer sein Haar davor nicht schützt, hat also schnell einen Haufen spröder und glanzloser Strähnen.

Romantische Flechtfrisuren

An dieser Stelle ist der Neid jeder Frau mit feinem Haar absolut nachvollziehbar: Man kann es drehen und wenden wie man will, aber Flechtfrisuren sehen einfach wunderschön aus mit dickem Haar. Also ran an die Tutorials! Pinterest und Youtube geben da schließlich jede Menge her.

Zur Inspiration folgen nun 50 WOW-Frisuren für dickes Haar!