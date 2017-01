Hair-spiration gesucht? 5 kreative Frisuren für lange Haare!

Veröffentlicht von Ga-Young Park Veröffentlicht am 13. Januar 2017

Auf der Suche nach neuen Möglichkeiten eure wallende Mähne zu stylen?

Locker lockig!

Immer glatt ist doch langweilig! Wie wäre es mit lockigen Haaren? Es müssen auch keinen perfekten Hollywood-Locken sein. Ein Undone-Look reicht vollkommen aus, um die langen Haare in Szene zu setzen. Ok, zugegeben: Lange Haare zu locken, kostet Zeit, aber mit unseren Tipps gelingt euch die wallenden Mähne garantiert:

Wenn ihr euch auf die Schnelle eure Haare locken wollt, haben wir DEN ultimativen Tipp aus der Redaktion: Haare zu einem hohen Pferdeschwanz binden und dann in drei bis vier Haarpartien aufteilen. Nun diese Partien mit dem Lockenstab "grob" locken. Mit Haarspray fixieren und fertig!

Flechtwerk 2.0

Festival-Vibes pur! Diese Boho-Frisuren lassen uns von Sommer mit 30 Grad träumen. Aber ganz egal ob Winter, Herbst oder Frühling - Flechtfrisuren sind immer eine gute Idee für lange Haare. Im Herbst könnt ihr euer Flechtwerk mit einem Hut kombinieren und im Sommer mit einen farbenfrohen Tuch aufpimpen.

Praktisch schön

Mit dieser Frisur könnt ihr eure Haare offen tragen und trotzdem stören sie euch nicht im Alltag. Einfach ein paar Haarsträhnen locker nach hinten stecken. Für den eleganten Abendlook könnt ihr eure Haare locken oder die Haarsträhne flechten bevor sie nach hinten steckt.

Wunderbar mädchenhaft

Ihr wollt euren Haaren einen romantischen Touch verleihen? Kein Problem! Mit einer Schleife könnt ihr eure Haare á la Disney-Prinzessin stylen. Einfach die Haare mit einem Haargummi zusammenbinden und dann mit einer Schleife das Haargummi "verstecken".

Hoch mit den Haaren!

Schon ein Klassiker unter den Langhaarfrisuren, aber Half-Bun ist und bleibt einer unserer Lieblingslooks. Schnell gemacht und es sieht einfach cool aus. Das Besondere: Hohe Duttfrisuren - ob Half oder ganz - strecken das Gesicht und machen so dünner! Also her mit der Frisur.

