Für alle Boho-Bräute: DAS sind die schönsten Hippie-Hochzeitskleider 2017!

Blumen im Haar, wallende Kleider, Sonne, Lachen und ganz viel Spaß - entspannte Boho-Hochzeiten liegen voll im Trend. Kein Wunder also, dass auch Hippie-Hochzeitskleider gerade super begehrt sind.





Einschnürende Corsagen, sperrige Reifröcke oder schwere Kleider - all das gibt es bei den angesagten Hippie-Hochzeitskleidern nicht. Hier steht Wohlfühlen ganz klar im Vordergrund. Leichte Stoffe und ein fließender Schnitt sorgen dafür, dass sich die Brautkleider herrlich luftig anfühlen. In einem solchen Kleid könnt ihr bis in die Nacht hinein tanzen - ganz frei und unbeschwert.

Zarte Spitzenstoffe im Vintage-Design und die Walle-Walle-Passform beamen uns zurück in die Flower Power Zeit und machen Lust im Sand zu tanzen.

Ihr träumt vom Hippie-Feeling auf eurer Hochzeit? Hier kommen die schönsten Kleider im Boho-Stil!







Bild: Brautkleid Verdelle 2.0 von Grace Loves Lace, ca. 1200 €