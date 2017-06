Luftig und fließend: Die schönsten Brautkleider für eine Strandhochzeit

Weicher Sand unter den Füßen, eine sanfte Brise in den Haaren und Meeresrauschen in den Ohren. Träumst du auch von einer romantischen Strandhochzeit? Wir zeigen dir wunderschöne Brautkleider, die für den Strand einfach perfekt sind!

Eine Strandhochzeit hat immer etwas Entspanntes und Natürliches. Zu dieser Atmosphäre sollte auch das Brautkleid passen. Ideal für die Zeremonie unter freiem Himmel sind fließende Schnitte aus luftigen Materialien. Besonders schön sind Hochzeitskleider aus Soft-Tüll. Denn das zarte und momentan sehr angesagte Material ist super leicht, sodass es in der Meeresbrise schön flattern kann, was auf den Hochzeitsfotos einfach toll aussieht. Noch dazu fühlen sich solche Brautkleider auf der Haut angenehm an und engen nicht ein. Auch weiche leichte Spitze und Chiffon eignen sich für eine Strandhochzeit.

Auf Prinzessinnenkleider mit Corsage und XXL-Rock solltest du am Strand besser verzichten, denn solche Hochzeitskleider engen zu sehr ein und schleifen auf dem Sandboden.