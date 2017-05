Du bist demnächst Hochzeitsgast? DIESE Kleider sind echte Schnäppchen!

Du bist auf einer Hochzeit eingeladen und dir fehlt immer noch das passende Kleid? Dann bist du hier genau richtig!

Als Gast auf einer Hochzeit eingeladen zu sein ist wunderbar. Man hat keinen Stress, kann die romantische Atmosphäre genießen und sich den Magen mit leckerem Essen vollschlagen. Nicht zu vergessen die Hochzeitstorte und der Sekt. Hach... Doch eine Sache nervt gewaltig am Hochzeitsmarathon: die Suche nach dem passenden Kleid.

Günstige Hochzeitsgast-Kleider: Hier könnt ihr richtig sparen!

Hochzeitsgast-Kleider können ein ganz schönes Loch ins Portemonnaie schlagen. Besonders dann, wenn man in einem Jahr auf gleich mehreren Hochzeiten eingeladen ist. Schließlich will man sich nur ungern zweimal hintereinander im selben Kleid präsentieren.



Doch keine Panik: Hier kommt die Rettung für alle Suchenden! Wir haben die Onlineshops nach Hochzeitsgast-Kleidern durchsucht, die nicht nur wunderschön, sondern auch noch super günstig sind. Alle Kleider sind gerade reduziert - ihr könnt hier also richtig sparen!

Die Braut gibt den Dresscode vor

Das Kniffelige beim Kleid-Shopping für Hochzeiten: Nicht immer kann man genau das tragen, was man möchte. Viele Hochzeiten laufen unter besonderen Mottos oder haben einen Farbcode, der den Dresscode bestimmt. Wenn ihr weder die Braut verärgern, noch auf den Hochzeitsfotos unangenehm herausstechen wollt, solltet ihr euch bei der Kleiderwahl an diese Vorgaben halten.

SO happy that long, bright days are back! For extra hours outside with my boy Riv, and beautiful weddings like this one. Ein Beitrag geteilt von Ryan Ray (@imryanray) am 12. Mär 2017 um 20:21 Uhr

​Achtet außerdem darauf, dass euer Outfit für die Hochzeit nicht zu sexy ist. Zum feierlichen Anlass passen weder Minirock noch Extrem-Ausschnitt. Auch ein echtes Tabu für Hochzeitsgäste: Weiß tragen. Es sei denn, die Braut hat sich das explizit gewünscht.



Auf der sicheren Seite seid ihr mit klassischen Etuikleidern in freundlichen Tönen oder Klassik-Farben wie Dunkelblau oder Schwarz. Auch fließende Maxikleider mit Spitze oder etwas Strass sind für elegante Feiern angemessen.



Tipp: Wenn ihr euch für ein schwarzes Kleid entschieden habt, dann hellt euren Look mit farbigen Accessoires wie einer auffälligen Kette oder einer Stola auf. So wirkt das Outfit nicht so trist.

Need help creating the perfect mix-n-match maids look? The #BHLDNstylists teamed up with Philly-based @confettiandco to bring you 3 simple tips for instant success! (link in profile to watch the video & shop | photo by @heydanfredo) Ein Beitrag geteilt von BHLDN Weddings (@bhldn) am 20. Jul 2015 um 8:31 Uhr