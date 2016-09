Kreative Hochzeitseinladungen: Die schönsten Ideen für euren großen Tag

Ihr seid auf der Suche nach einer ganz besonderen Hochzeitseinladung? Wir präsentieren euch die schönsten Einladungen der Saison.

Das Datum für eure Traumhochzeit steht, die Location ist gebucht, die Gästeliste ist geschrieben. Leider fehlt euch noch eine zündende Idee für eure Hochzeitseinladungen.

Hochzeitseinladungen: Das ist Trend

Gold, Mint, Rosé, mit Glitzer oder Streifen? Die Auswahl an vorgedruckten Hochzeitseinladungen ist ziemlich groß. Im Trend liegen momentan vor allem Einladungen im Kalligrafie-Stil. Aber auch florale Muster und Spitze sind angesagt. Wir haben für euch die schönsten Beispiele für wunderschöne Einladungen zusammengestellt, die sich garantiert von der Masse abheben.

25 wunderschöne Impressionen für eure Hochzeitseinladung

Hochzeitseinladungen schreiben: Das solltet ihr beachten

Alles, was eure Hochzeit betrifft, sollte von Herzen kommen. Das gilt auch für die Hochzeitseinladungen. Überlegt euch daher einen persönlichen Text und schreibt alle wichtigen Rahmendaten, wie Uhrzeiten, Adressen, Dresscode, Geschenkwünsche, Trauzeugen etc. rein.



Eine besonders schöne Idee für die Zusagen eurer Gäste ist eine passend zur Einladung gestaltete Antwortkarte. Diese können eure Gäste ganz einfach ausfüllen und an euch per Post zurücksenden.



Die Umschläge sollten farblich zur Einladungskarte passen. Kauft eure Briefmarken nicht am Automaten, sondern sucht euch bei der Post oder im Internet die schönsten Exemplare aus. Hier findet ihr alles von Blumen bis Herzen.

Hochzeitseinladungen verschicken: Individuelle Stempel

Eine tolle Idee für eure Einladungen und Umschläge sind individualisierbare Stempel. Euren passenden Stempel mit eurer Adresse oder euren Initialen könnt ihr euch im Internet anfertigen lassen. Das erspart euch jede Menge Arbeit und gibt euren Einladungen eine ganz besonders schöne Note.

Ihr wollt eine total verrückte Einladung verschicken? Hier gibt's abgefahrene Ideen!