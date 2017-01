Alles andere als abgedroschen: Die 20 schönsten Hochzeitssprüche für euer Fest

Veröffentlicht von Esther Tomberg Veröffentlicht am 21. Januar 2017

Ihr heiratet dieses Jahr und seid auf der Suche nach passenden Zeilen für euren großen Tag? Wir haben da ein paar Ideen.

Als Brautpaar möchtet ihr vor aller Welt bezeugen, wie groß eure Liebe ist. Da gehören natürlich eine wunderschöne Braut, ein aufgeregter Bräutigam und jede Menge Romantik dazu. ​Für diesen ganz besonderen Anlass gibt es wunderschöne Hochzeitssprüche, die für die Liebe des Hochzeitspaars stehen und zeigen: Wir gehören zusammen und das ist uns wichtig in unserer Liebe.

Hochzeitssprüche als Zeichen einer großen Liebe

Der Hochzeitsspruch kann für die Einladungen, die Hochzeitsanzeigen, als Motiv der Trauung oder als Motto der gesamten Hochzeit genutzt werden. Die Auswahl an Hochzeitssprüchen ist extrem groß. Den richtigen Spruch zu finden, der euch beiden gefällt, ist da gar nicht so einfach. Zumal jeder seine Liebe anders empfindet und unterschiedlich in Worte fassen würde.

Um euch die Suche nach dem passenden Spruch zu erleichtern, haben wir für euch die Top 20 der schönsten, romantischsten und witzigsten Hochzeitssprüche zusammengefasst. Lasst euch inspirieren und schwelgt in Vorfreude auf eure unvergessliche Hochzeit.

Tiefsinnige Hochzeitssprüche von Schriftstellern und Dichtern

1. Liebe besteht nicht nur darin, dass man einander ansieht, sondern, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt.

(Antoine de Saint-Exupéry)

2. Liebe sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen.

(William Shakespeare)

3. Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.

(Clemens Brentano)

4. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

(Antoine de Saint-Exupéry)

5. Entscheide dich stets für die Liebe! Wenn du dich ein für allemal dazu entschlossen hast, wirst du die ganze Welt bezwingen.

(Fjodor Michailowitsch Dostojewski)

Gedankenreiche Hochzeitssprüche von Philosophen & Denkern

6. Die Liebe trägt die Seele, wie die Füße den Leib tragen.

(Katharina von Siena)

7. Liebe allein hält die Welt nicht in Gang. Sie aber ist es, für die es sich lohnt zu leben.

(Franklin P. Jones)

8. Das große Glück in der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.

(Julie de Lespinasse)

9. In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. Nur in der Liebe sind Einheit und Zweiheit nicht in Widerstreit.

(Rabindranath Tagore)

10. Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.

(Joseph Joubert)

Stimmungsvolle biblische Hochzeitssprüche

11. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals.

(1. Korinther 13,5 bis 13,8)

12. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.

(Matthäus 19,6)

13. ​Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät, wird auch in Segensfülle ernten.

(2. Korinther 9,6)

14. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.

(1. Korinther 13, 13)

15. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott.

(Johannes 4, 7a)

Humorvolle und lockere Hochzeitssprüche

16. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst.

(Victor Marie Hugo)

17. Das einzige Heilmittel bei Liebe ist noch mehr Liebe!

(Henry David Thoreau)

18. Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert.

(Friedrich Nietzsche)

19. Heiraten heißt, seine Rechte halbieren und seine Pflichten verdoppeln.

(Arthur Schopenhauer)

20. Man sollte wirklich nur die zusammen leben lassen, die ohne einander sterben würden.

(Ludwig Anzengruber)

Ihr seid auf einer Hochzeit eingeladen und sucht noch nach ein paar schönen Zeilen für die Glückwunschkarte? Hier geht's direkt zu den schönsten Ideen für Karte und Gästebuch!

Praktisch: DIESE Checkliste hilft euch bei der Hochzeitsvorbereitung!

Bei der Hochzeitsplanung gibt es neben dem Hochzeitsspruch noch vieles mehr zu beachten. Jede Menge Details müssen ausgesucht und bestimmt werden.



​Hier kommt ihr direkt zu unserer großen Checkliste für eure Hochzeit. Sie fasst die wichtigsten Punkte zusammen, auf die ihr achten solltet und unterstützt euch bei der Planung eures großen Tags.

Brautkleid gesucht? DAS sind die 100 schönsten Hochzeitskleider des neuen Jahres!