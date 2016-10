Ja, ich will! DAS ist der perfekte Verlobungsring für dein Sternzeichen

Nicht nur bei der Partnerwahl kann das Sternzeichen die Richtung weisen. Auch bei der Suche nach dem perfekten Verlobungsring kann uns die Astrologie helfen!

Ja, ich will! Der Moment, in dem FRAU gefragt wird, ob sie ihren Traummann heiraten möchte, bleibt wohl für immer unvergesslich. Zu diesem perfekten Erlebnis gehört natürlich auch der ultimative Verlobungsring. Schließlich wird uns dieses Schmuckstück jeden Tag an die EINE große Frage und das Versprechen für die Ewigkeit erinnern.

Die Sterne bestimmen mit, welcher Verlobungsring die perfekte Wahl ist

Das Wichtigste ist natürlich, dass der Verlobungsring der zukünftigen Braut gefällt. Im besten Fall trägt sie ihn ihr ganzes Leben. Der perfekte Verlobungsring sollte also die Persönlichkeit der Liebsten widerspiegeln. Dabei geben die Charakteristiken der Sternzeichen sehr gute Hilfestellungen, um den perfekten Ring zu finden.

Sternzeichen Widder: Ein auffälliger Verlobungsring passt

Widder wollen auffallen und lieben den Mittelpunkt. Daher sollte der Verlobungsring alle anderen überstrahlen. Mit einem funkelnden Diamanten trifft man beim Widder voll ins Schwarze.



Lebensfreude, Leidenschaft und Entschlossenheit zeichnen dieses Sternzeichen aus. Das soll sich auch beim Ring widerspiegeln. Ein funkelnder Diamant symbolisiert die Stärke des Widders.

Sternzeichen Stier: Gerne etwas Farbiges!

Stiere lieben Schönheit, Luxus, Leidenschaft und Romantik. Sie gehen mit dem Trend und lieben einen guten Stil. Das Sternzeichen ist mutig, entschlossen, aktiv und sehr durchsetzungsfähig.



Der perfekte Ring muss auffallen, funkeln und sich von der Masse abheben. Da darf es auch gerne mal etwas Farbe sein, zum Beispiel mit einem wunderschönen Rubin.

Sternzeichen Zwillinge: Es kann gerne extravagant sein

Zwillinge sind neugierig, lebensfroh und optimistisch. Sie überzeugen durch ihre Intelligenz und ihre Verführungskünste. Zwillinge sind oft hin- und her gerissen zwischen zwei Optionen.



Ideal sind Ringe mit verschiedenen Materialien, außergewöhnlicher Form oder einem ganz besonderem Etwas, das man so nicht erwartet. Ein solcher extravaganter Verlobungsring unterstreicht den Charakter des Zwillings.

Sternzeichen Krebs: Filigrane Verlobungsringe sind gefragt

Krebse bestechen durch ihre große Sensibilität, ihr Feingefühl und einen großen Familiensinn. Dieses Sternzeichen liebt es schlicht, aber mit einer großer Symbolik.



Zum feinsinnigen Krebs passen filigrane Ringe, die schlicht und sehr elegant sind. Besonders Erbstücke kommen beim Krebs extrem gut an. Auch mädchenhafte und romantische Stücke, sowie Diamanten in Herzform lassen den Krebs dahinschmelzen.

Sternzeichen Löwe: Mehr ist mehr!

Löwen sind ehrgeizig, wild und wissen genau, was sie wollen. Sie sagen ihre Meinung und tragen Konflikte offen aus. Das Sternzeichen steht für eine große Freiheitsliebe. Dabei sind Löwen auch loyal, leidenschaftlich und großzügig.



Der perfekte Verlobungsring für den Löwen muss etwas darstellen. Ideal sind Eyecatcher: auffallend, imposant und pompös. Damit ist dem Löwen der Mittelpunkt garantiert.

Sternzeichen Jungfrau: Der Ring sollte schlicht und modern sein

Jungfrauen lieben Struktur, Ordnung und Logik. Sie streben nach Perfektionismus. Finanzielle Sicherheit sind für Jungfrauen ein Muss.



Der perfekte Verlobungsring sollte klar und schlicht sein. Jungfrauen stehen auf moderne Designs, die sich von der Masse abheben.

Sternzeichen Waage: Lieber klassisch und dezent

Waagen zeichnen sich durch ihren Sanftmut, ihre Toleranz und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn aus. Sie setzen sich für andere ein und sind anmutig.



Waagen lieben klassische Ringmodelle mit zeitloser Eleganz ein. Der perfekte Verlobungsring für Waagen sollte schick, aber nicht zu ausgefallen sein.

Sternzeichen Skorpion: Nicht zu protzig!

Skorpione sind leidenschaftlich und wollen niemanden enttäuschen. Sie sind immer besorgt, um das Wohlergehen ihrer Familie und Freunde. Der perfekte Ring für Skorpione ist schlicht, zart und nicht zu protzig.

Sternzeichen Schütze: Her mit dem Statement-Verlobungsring!

Schützen sprühen voller Energie und Leidenschaft. Ihr grenzenloser Optimismus und Enthusiasmus sind ansteckend. Schützen lieben es auffallend, blinkend, leuchtend und farbig.



Der optimale Verlobungsring muss das Trend- und Stilgefühl des Schützens widerspiegeln. Passend sind ausgefallene Ringe mit Wow-Faktor. Hier darf ein modisches Feuerwerk entzündet werden.

Sternzeichen Steinbock: Schnickschnack ist unerwünscht

Zielstrebig, ehrgeizig und ambitioniert. So sind Steinböcke. Sie punkten durch ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Steinböcke zeichnet eine große, innere Stärke aus.



Ihr Verlobungsring sollte diese Power unterstreichen. Steinböcke mögen es praktisch und ohne viel Extravaganz. Ihr Ring sollte schlicht sein, sowie die Natürlichkeit der Steinböcke unterstreichen.

Sternzeichen Wassermann: Verliebt in ein einzigartiges Schmuckstück

Wassermänner sind sehr starke Charaktere. Was sie anfassen, machen sie richtig. Sie sind offen, unangepasst und lieben es in Gesellschaft zu sein.



Der Verlobungsring für Wassermänner darf funkeln und auffallen. Erlaubt ist alles, was anders ist. Der Ring darf ordentlich Farbe in den Alltag bringen und sich auch in der Form von anderen abheben.

Sternzeichen Fische: Mit feinen Raffinessen punkten

Das Sternzeichen Fische gehört zu den Sensibelsten. Sie sind emotional, kreativ, verträumt, optimistisch, lachen viel und lieben es mit Familie und Freunden zusammen zu sein. Fische sind sanft, liebevoll und sehr harmoniebedürftig.



Der Verlobungsring für das Sternzeichen Fische sollte fein, schick und sehr elegant sein. Besonders punkten kann man bei diesem Sternzeichen mit besonderen Highlights, wie Gravuren und Initialen.

Vintage-Ring gesucht? Hier findet ihr die schönsten Exemplare für einen ganz besonderen Antrag!