Jetzt heißt es 'Manege frei!' für den verrücktesten Hochzeitstrend der Saison.

Mottohochzeiten sind momentan extrem angesagt. Von Scheunenhochzeiten, über Boho-Sommerfeste bis hin zu Prinzessinnen-Feiern mit bis ins kleinste Detail umgesetztem Farbschema - ein Motto zieht sich wie ein roter Faden durch die Hochzeit und sorgt für die besondere Note.

Schaut man sich auf Pinterest um, scheint ein Hochzeitsmotto derzeit besonders beliebt: Zirkus. Wer erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit mit aufregenden Ausflügen in die Manege? Mit großen Augen in der ersten Reihe sitzen und einfach nur staunen. Verzaubert eure Gäste mit dieser einzigartigen und etwas nostalgischen Zirkus-Atmosphäre. Taucht ein in eine bunte, aufregende Welt und macht eure Hochzeit zu einem unvergesslichen Fest.

Zirkus-Hochzeit: Die passende Location

Bei Zirkus-Hochzeiten gilt: Je bunter, desto besser! Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, denn bei diesem angesagten Motto dürfen Deko und Rahmenprogramm ruhig ein bisschen schriller und verspielter ausfallen. Als Location für eine Zirkus-Hochzeit eignet sich ein Zelt perfekt, dass ihr mit Pompoms, Lampions, Lichterketten und Stoffbahnen schmücken könnt. So erzeugt ihr den authentischen Zirkuszelt-Look.

Manege frei! Diese Deko passt perfekt

​Stimmt auch die Einladungskarten auf das Zirkusmotto ab. Greift zum Beispiel die Zeltform und das typische Streifenmuster auf oder arbeitet mit edlem Gold und Rot. Auch die restliche Papeterie, wie Menü- und Platzkarten solltet ihr im einheitlichen Stil gestalten. Mit Vintage-Porzellan auf den Tischen und Zirkusutensilien, wie Wimpeln oder kleinen Zirkustieren, rundet ihr den nostalgischen Look ab.

Photobooth im Zirkus-Gewand

Natürlich darf bei einer Zirkus-Hochzeit eine Photobooth nicht fehlen. Hier ist jede Menge Spaß für Brautpaar und Gäste garantiert. Seid kreativ und gestaltet eure Dekoration getreu eurem Motto. Accessoires wie Schnurrbärte, Zylinder oder Clowns-Accessoires passen gut zum Motto.

Candybar: Leckereien für Groß und Klein

Ein Zirkus ohne Snacks? Undenkbar! Greift die Zirkus-Atmosphäre mit einer selbst gestalteten Candybar auf. Sie bietet euren Gästen jede Menge Leckereien von süßem oder salzigem Popcorn, über bunte Liebesperlen bis hin zu kandierten Nüssen. Passend zum Zirkus-Motto könnt ihr die Candybar mit Zirkustieren verzieren und den Gästen Tüten zum Befüllen bereitlegen.

Das Highlight: Die Zirkus-Torte

Auch eure Hochzeitstorte könnt ihr wunderbar auf das verspielte Zirkusmotto abstimmen. Greift zum Beispiel das Zylinder-Motiv, das rot-weiß-gestreifte Zirkuszelt oder die Wimpelketten auf und verziert damit die Torte. Auch goldene Sterne passen toll zum Hochzeitstrend.

Dieser Dresscode passt zur Zirkus-Hochzeit

Deko und Verpflegung im Zirkus-Look stehen? Dann fehlt nur noch das passende Gewand für Braut und Bräutigam und die Gäste.



Der Bräutigam kann das Motto durch eine farbige Fliege, darauf abgestimmte Kniestrümpfe und Hosenträger aufgreifen. Mit Frack und Zylinder wird's nostalgisch-elegant.

​Die Braut kann das Zirkus-Thema zum Beispiel mit einer auffälligen Schärpe oder einem Fascinator umsetzen. Auch ein knalliger Brautstrauß mit farbigen Bändern passt zum verspielten Trend. Insgesamt solltet ihr als Brautpaar darauf achten, dass euer Look edel und nicht zu verkleidet wirkt.

​Für das perfekte Gesamtbild sollte sich das Zirkusmotto natürlich auch im Outfit der Hochzeitsgäste widerspiegeln. Männer können Hosenträger und Fliege tragen. Weibliche Gäste glänzen in ausgestellten Röcken und Kleidern im 50s-Look. Mit einem kleinen Hut oder Fascinator wird das Styling perfekt.

