Horoskop Dezember 2016





Endlich ist wieder Zeit für einen heißen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt! Stürzt euch ins Getümmel - wer weiß, vielleicht ergibt sich die ein oder andere Flirtmöglichkeit ... An den kalten Wintertagen wärmt das Herz schließlich nichts so schön wie ein feuriger Blickkontakt. Bis zum Jahreswechsel stehen die Sterne gut für die Liebe. Findet jetzt heraus, was der Dezember in Sachen Liebe, Job und Gesundheit für euch bereithält.