Hier kommt euer Liebeshoroskop für den Juni 2017.

Der Juni eignet sich aus kosmischer Sicht perfekt dafür, neuen Schwung in den Beziehungsalltag zu bringen!

Sowohl Romantiker als auch Abenteurer kommen jetzt auf ihre Kosten.

Liebeshoroskop Steinbock

Ein Venus-Quadrat betont Ihre empfindsame Seite. Sie sind sensibler und könnten sich durch schroffes oder unbedachtes Verhalten Ihres Partners enttäuscht fühlen. Kommunizieren Sie Ihre Gefühle, statt sich in Ihr Schneckenhaus zurückzuziehen. Singles auf Partnersuche haben es bis 6.6. schwer. Vor allem lernen Sie nämlich schwierige Persönlichkeiten kennen, die nicht halten, was sie auf den ersten Blick versprechen. Ab dem 7.6. haben Sie Amor wieder auf Ihrer Seite. Nun lohnt es sich, die Augen offenzuhalten.

Liebeshoroskop Wassermann

Geradezu enthusiastisch starten Sie in den meteorologischen Sommer. Paare erleben viel Leidenschaft, Singles könnten sich Hals über Kopf in eine Affäre stürzen. Auch aus Freunden können Liebhaber werden. Sie sind offen für Neues. Ab Mitte Juni können sich unter einem Venus-Quadrat plötzlich Hürden auftun: Liebesangelegenheiten verlaufen doch nicht so reibungslos wie gewünscht. Hüten Sie sich vor Übertreibungen und verlieren Sie nicht den Kopf!

Liebeshoroskop Fische

​Venus schenkt Ihnen Sex-Appeal satt und öffnet Ihr Herz für die wahre Liebe. Für Singles gibt es schöne Möglichkeiten auf dem Heiratsmarkt. Große Gefühle sind auf dem Vormarsch! Paare ziehen gemeinsam an einem Strang und auch auf erotischer Ebene verstehen Sie sich einfach prächtig.

Liebeshoroskop Widder

Saturn beschert Ihnen eine stabile Phase, in der Sie es schaffen, zur Ruhe zu kommen. Uranus und Venus in Ihrem Zeichen sorgen trotzdem dafür, dass es Ihnen nicht langweilig wird. Der Überraschungsplanet und die Liebesgöttin machen Sie nun besonders gut gelaunt und leidenschaftlich. Aufpassen sollten Sie nur, dass Sie unter Mars jetzt nicht zu stürmisch rangehen und sich stattdessen hin und wieder mal von Ihrer lieblichen Seite zeigen.

Liebeshoroskop Stier

Venus in Ihrem Zeichen Stier schenkt Ihnen eine geradezu magische Anziehungskraft und unwiderstehlichen Sex-Appeal. Die Schmetterlinge flattern wie wild - nicht nur bei frisch Verliebten, sondern auch bei bereits lang Liierten. Mars bringt noch zusätzlichen Schwung in Ihren gemeinsamen Alltag. Gemeinsame Ausflüge stehen ebenso unter einem guten Stern wie Zärtlichkeit und Leidenschaft. Im eigenen Heim und in der Familie kommen positive Entwicklungen in Gang.

Liebeshoroskop Zwilling

Jupiter beschert Ihnen eine schöne Phase, in der Harmonie und Gleichklang zwischen Ihnen und Ihrem Partner herrschen. Ihre Bindung ist nun sehr stark und wächst weiter. Mars in Ihrem Zeichen lässt auch die Erotik ganz neu aufflammen. Sie können kaum die Finger voneinander lassen. Zwillinge- Singles lernen nun vor allem potenzielle Traumpartner kennen, die es ernst mit ihnen meinen könnten.

Liebeshoroskop Krebs

Zunächst kann es Spannungen geben. Ab 6. Juni bringt Mars dann aber viel positiven Schwung in Ihre Beziehung. Sie und Ihr Schatz setzen sich füreinander ein und möchten gemeinsam viel erleben. Außerdem sorgt der Sexplanet für intensive erotische Impulse. Singles kommen ebenfalls toll an.

Liebeshoroskop Löwe

Zu Beginn des Monats verschaffen Venus und Mars Ihnen freie Fahrt gen Wolke sieben. Sie wirken sehr anziehend auf das andere Geschlecht, Ihr Schatz kann kaum die Finger von Ihnen lassen. Gemeinsame Unternehmungen sorgen für gute Laune und lassen die Leidenschaft zwischen Ihnen richtig entfachen. Ab Mitte Juni sind Sie öfter mal unterschiedlicher Meinung. Versuchen Sie, deswegen keinen Streit heraufzubeschwören!

Liebeshoroskop Jungfrau

Sie starten ein wenig miesepetrig in den Monat. Mars im Quadrat macht Sie skeptisch und überkritisch, besonders dem anderen Geschlecht gegenüber. Das ändert sich zum Glück schnell: Ab 7. Juni sorgt Venus für einen harmonischen Einfluss, der Sorgen und Konflikte in Luft aufzulösen scheint. Sie und Ihr Schatz sind wieder vernarrt ineinander, als wäre nie etwas gewesen. Eine gemeinsame Reise gestaltet sich traumhaft. Ihre Anziehungskraft ist jetzt enorm.

Liebeshoroskop Waage

Glücksplanet Jupiter steht in Ihrem Sternzeichen und beschert Ihnen höchstpersönlich tolle Liebeschancen. Singles zeigen sich von ihrer entzückendsten Seite. Perfekt, denn nun treffen Sie auch auf genau die richtigen Menschen. Paare erleben ein Auf und Ab der Gefühle. Mars macht Sie streitlustig, dabei würden Sie mit gegenseitigem Verständnis mehr erreichen. Versuchen Sie, mehr auf Ihren Partner einzugehen, geben Sie ihm aber auch den Freiraum, den er braucht. Auch Sie genießen es jetzt, mehr Zeit für sich zu haben.

Liebeshoroskop Skorpion

Unter der aktuellen Venus-Opposition sind Sie äußerst empfindsam und reagieren recht sensibel auf unbedachtes Verhalten Ihrer Mitmenschen. Besonders wenn Ihr Partner sich gedankenlos verhält, bekommt Ihnen das schlecht. Sprechen Sie das ruhig an, vermeiden Sie aber einen vorwurfsvollen Ton! Singles kommen zwar gut an, sind aber auch leichte Beute für Blender. Vorsicht!

Liebeshoroskop Schütze

Venus erhöht Ihren Sex-Appeal ins Unermessliche und sorgt für tolle Chancen und Spaß beim Flirten. Sie überschlagen sich regelrecht vor Frühlingsgefühlen. Paare sollten diese günstige Phase nutzen, um zusammen wegzufahren und Abenteuer zu erleben. Dank Jupiter haben Singles hervorragende Chancen, ihren Traumpartner kennenzulernen.

