Liebeshoroskop Mai 2017: Liebe, Lust und Leidenschaften

Hier kommt euer Liebeshoroskop für den Mai 2017.

Wir freuen uns auf den frühlingsfrischen Mai! Wenn die ersten warmen Tage ins Land ziehen, werden romantische Gefühle wach. Wer möchte jetzt nicht Hand in Hand mit dem Traumpartner durch die Natur spazieren?

Liebeshoroskop Steinbock

Singles sollten in diesem Monat nicht zu viel erwarten. Zwar ergeben sich gute Gespräche und Sie schließen interessante Bekanntschaften, doch so richtig will der Funke nicht überspringen. Bleiben Sie lieber etwas skeptisch, das bewahrt Sie vor einer Enttäuschung. Liierten fällt es schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wenn Sie die Beziehungsharmonie nicht gefährden wollen, sollten Sie jede Menge Kompromissbereitschaft mitbringen.

Liebeshoroskop Wassermann

Zu Beginn des Monats sollten Sie Ihren Partner an der langen Leine lassen. Er braucht mehr Freiraum als sonst, das sollten Sie ihm neidlos zugestehen. Schließlich ist Freiheit auch Ihr höchstes Gut. Ab 21. Mai liefert Ihnen Mars wieder richtig tolle Verwöhn-Aspekte. Sie fühlen sich sehr zu Ihrem Partner hingezogen, genießen seine Streicheleinheiten und die Küsse sehr. Singles wagen sich aufs Flirtparket, werden nicht enttäuscht.

Liebeshoroskop Fische

Neptun erhöht Ihre Ausstrahlung um ein Vielfaches. Wenn Sie jetzt ausgehen, werden Sie häufig angesprochen. Eine neue Bekanntschaft könnte Ihr Leben enorm bereichern. Also: Bleiben Sie am Ball! Für Paare wird es schwer, eine ungestörte Zeit miteinander zu verbringen. Die Ansichten liegen manchmal einfach zu weit auseinander, da ist Streit fast schon vorprogrammiert. Die Versöhnung ist aber nie weit.

Liebeshoroskop Widder

Mit Venus im eigenen Tierkreiszeichen haben Sie beste Chancen, die Liebe fürs Leben zu finden. Machen Sie sich hübsch, gehen Sie aus und flirten Sie auf Teufel komm raus. Das Echo wird Ihnen gefallen. Liierte verwöhnen ihren Schatz und werden selbst auf Händen getragen. Im Schlafzimmer geht die Post ab.

Liebeshoroskop Stier

Mit Neptun verfügen Sie über eine ausgeprägte Intuition. Sie können sich besser auf Ihren Schatz einstellen, spüren intuitiv, was er braucht, und sind für ihn da. Die gemeinsame Zeit genießen Sie in vollen Zügen, Sie leben ganz im Hier und Jetzt. In sexueller Hinsicht harmonieren Sie perfekt. Sie lassen sich fallen und tauchen komplett ein in eine Welt aus Lust und Fantasie.

Liebeshoroskop Zwilling

Sie fühlen sich wunderbar umsorgt und gut aufgehoben in Ihrer Partnerschaft. An der Seite macht alles mehr Spaß, es geht Ihnen einfach super, und Sie genießen die traute Zweisamkeit. Gemeinsame Projekte stehen unter einem guten Stern: Mars. Sie sprechen sich ab, finden schnell einen gemeinsamen Nenner. Was toll ist: Sie sind freigiebig, nehmen kleine Macken mit Humor. Viel lieber führen Sie sich die schönen Seiten Ihrer Beziehung vor Augen.

Liebeshoroskop Krebs

Bei aller Liebe können Sie und Ihr Schatz nicht immer einer Meinung sein. Umso wichtiger ist es, dass Sie nicht stur auf Ihrem Standpunkt beharren, sondern um des lieben Friedens willen auch mal nachgeben. Nur so wird es Ihnen gelingen, die Beziehungsharmonie aufrechtzuerhalten. Singles verabreden sich jetzt lieber mit Freunden, statt auf Flirttour zu gehen. Die große Liebe muss noch etwas warten.

Liebeshoroskop Löwe

Der Mai ist ein echter Wonnemonat: Venus fördert alles, was mit der Liebe zu tun hat. Sie werden aktiv, überlegen sich, wie Sie mehr Schwung in die Beziehung bringen können - und setzen einiges gleich um. Ihr Schatz ist begeistert von Ihrem Enthusiasmus und lässt sich gern davon anstecken. Als Single könnten Sie sich neu verlieben. Mars und Venus treiben Sie direkt in die Arme eines tollen Mannes.

Liebeshoroskop Jungfrau

Singles begegnen neuen Bekanntschaften mit Misstrauen. Sich voll und ganz auf jemanden einzulassen, fällt ihnen noch zu schwer. Lassen Sie sich nicht drängen! Es ist in Ordnung, wenn Sie mehr Zeit brauchen. Paare stören sich an der ständigen Routine. Das kann sehr belastend sein. Am besten nehmen Sie das Ganze selbst in die Hand und überraschen Ihren Liebsten mit spannenden Unternehmungen.

Liebeshoroskop Waage

Jupiter steht in der diplomatischen Waage, was sich vor allem auf langjährige Partnerschaften positiv auswirkt. Planen Sie eine Heirat oder wollen Sie eine Familie gründen, haben Sie in diesem Monat die Chance darauf, dass sich alles so entwickelt, wie Sie es sich vorstellen. Als Single sind Sie aufgeschlossen und fröhlich, gehen offen auf Ihre Flirtpartner zu. Sie führen interessante Gespräche, könnten einen Kandidaten auf einen Kaffee nach oben bitten.

Liebeshoroskop Skorpion

Auch wenn Ihr Schatz direkt neben Ihnen steht, haben Sie jetzt manchmal das Gefühl, ganz weit weg zu sein. Er zieht sich zurück, Sie kommen nicht an ihn heran - und das wollen Sie ändern. Versuchen Sie es aber nicht zu lange, das könnte das Gegenteil bewirken. Singles fühlen sich im Kreise ihrer Verehrer gut aufgehoben. So umschmeichelt und umworben zu werden, das fühlt sich einfach toll an.

Liebeshoroskop Schütze

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie und Ihr Schatz nicht immer Meinung sind. Das ist aber noch lange kein Grund, die gesamte Beziehung infrage zu stellen. Versuchen Sie, die Sache sachlich zu klären und gemeinsam eine Lösung zu finden. Ist doch alles halb so schlimm! Singles werden von Frühlingsgefühlen erfasst. Sie öffnen sich und empfinden schnell mehr für jemanden.

