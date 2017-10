Liebeshoroskop November: Heiße Gefühle an kalten Tagen

So stehen die Liebessterne im November 2017.

Regen und Kälte sorgen für Herbstblues? Kein Grund, Trübsal zu blasen! Auch im kalten November dreht sich alles um die Liebe. Grund: Romantikstern Venus ist in Bestform und beschert jetzt tolle Gefühlsabenteuer.

Liebeshoroskop Steinbock

​Bis zum 7.11. herrscht in Ihrem Liebesleben dicke Luft. Singles sind unentschlossen und verletzlich. Verschieben Sie Ihre Partnersuche auf die Zeit ab dem 8.11. Dann schickt Venus Ihnen nämlich beste Flirtaussichten. Liierte Steinböck würden am liebsten die traute Zweisamkeit genießen, doch Ihr Schatz ist nun ziemlich unternehmungslustig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bedürfnisse nach Ruhe und Entspannung nicht zu kurz kommen.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Wassermann

Dank des aktuellen Mars-Trigons ziehen Sie jetzt gemeinsam mit Ihrem Partner an einem Strang. Auch bei heiklen Themen sind Sie meist einer Meinung. Auch auf erotischer Ebene ist das Mars-Trigon ein sehr anregender Aspekt: Sie haben viel Freude am Sex und auch mehr sexuelles Verlangen als sonst. Singles sollten nicht zu fordernd auftreten. Zeigen Sie sich von Ihrer einfühlsamen und höflichen Seite, dann steht einer neuen Liebe nichts mehr im Weg.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Fische

Ein Venus-Trigon öffnet Sie für alles, was mit Liebe zu tun hat. Große Gefühle sind auf dem Vormarsch. Sie können sich verlieben und selbst mehr Liebe schenken. Sie verfügen über eine geheimnisvolle und anziehende Ausstrahlung, die das andere Geschlecht neugierig auf Sie macht. Man möchte Sie jetzt einfach kennenlernen.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Widder

Unter Venus und Mars gestalten sich zwischenmenschliche Beziehungen komplizierter, als es Ihnen als verspielten Widder eigentlich gefällt. Mit Kompromissbereitschaft und Einfühlungsvermögen lassen sich Konflikte aber klären und die Harmonie wiederherstellen. Singles haben Lust auf einen Flirt, finden aber niemanden, der ihnen gefällt. Woran könnte das liegen? Sind Sie vielleicht doch noch nicht bereit?

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Stier

Ab dem 8.11. kann es unter einer Venus-Opposition zu Unstimmigkeiten mit Ihren Mitmenschen kommen: Ihr Schatz und Ihre Freunde wollen mehr Abwechslung, Sie hingegen lassen es gern ruhig angehen. Unternehmen Sie dann eben getrennt etwas! So kommen beide Parteien auf ihre Kosten.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Zwilling

Venus und Mars bescheren Ihnen eine gute Phase. Singles sind beim anderen Geschlecht beliebt und haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der gut zu ihnen passt. Paare genießen gemeinsame Unternehmungen. Sie funken auf einer Wellenlänge.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Krebs

Bis zum 7.11. sorgt Venus für starke Unterschiede in Sachen Geschmack. Gemeinsame Käufe von Möbeln, Deko, Autos usw. sollten verschoben werden. Ab dem 8.11. bringt der Liebesplanet dann endlich eine harmonische Phase. Nun erfreuen sich auch Singles großer Beliebtheit.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Löwe

Die Mars-Leidenschaft kann Segen und Unglück zugleich bedeuten: Zum einen fühlen Sie sich stark zueinander hingezogen, zum anderen haben Sie auch viel aneinander auszusetzen. Es droht Streit.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Jungfrau

Beim Flirten schaffen Sie es nun, richtig aus sich herauszugehen und auf Ihr Gegenüber zuzugehen. Das ist super, denn Sonne und Venus bringen Sie jetzt mit den richtigen Kandidaten zusammen. Die Chancen auf wahre Liebe stehen gut. Bereits liierte Jungfrauen vertiefen ihr Band zu ihrem Partner.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Waage

Die Liebessterne machen Sie mal wieder unwiderstehlich charmant. Kein Wunder, dass Ihnen die Herzen nur so zufliegen. Machen Sie aber niemandem falsche Hoffnungen, an dem Sie gar nicht interessiert sind. Bei Paaren steht Sex ganz oben auf der Prioritätenliste. Am liebsten sind Sie nun zu zweit. Ein romantischer Ausflug mit Übernachtung wäre ideal.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Skorpion

Glücksplanet Jupiter in Ihrem Zeichen schenkt Singles tolle Liebeschancen. Bereits liierte Skorpione sind ihrem Schatz besonders nahe. Ihre Beziehung erfüllt Sie. Diejenigen, die einen Kinderwunsch hegen, könnten nun Erfolg haben. Ab Mitte November stehen übrigens Erotik und Sinnlichkeit unter einem wunderbaren Stern. Sie geben einander mit Haut und Haaren hin.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Schütze

Mit Ihrer offenen Art finden Singles nun schnell Anschluss. Bei Unternehmungen mit Ihren Freunden lohnt es sich, die Augen offenzuhalten. Paare sind gern gemeinsam unterwegs.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!