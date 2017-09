Das verraten die Liebessterne für den Oktober 2017.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken - der Herbst hat uns allmählich im Griff! Doch keine Panik, Frühlingsgefühle können auch im Herbst aufkommen. Man muss sie nur zulassen.



Im Oktober dürfen wir mit prickelnden Flirts und sinnlichen Augenblicken rechnen. In diesem Monat kann sogar eine etwas eingerostete Liebe wieder neu aufflammen!

Liebeshoroskop Steinbock

Als Single haben Sie gerade großen Spaß daran, sich zu verabreden und zu flirten. Eine neue Bekanntschaft könnte Ihr Leben enorm bereichern. Lassen Sie sich darauf ein! Liierte Steinböcke dürfen sich auf eine harmonische Zeit mit ihrem Partner freuen. Sie schieben gemeinsame Projekte an, ziehen im Alltag an einem Strang. Noch dazu geht im Schlafzimmer die Post ab. Sie sind ein Verführungskünstler, Ihr Schatz kann Ihnen nicht widerstehen.

Liebe, Hochzeit, Babyglück? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern!

Liebeshoroskop Wassermann

Sie liegen mit Ihrem Schatz auf einer Wellenlänge, treffen wichtige Entscheidungen stets gemeinsam. Nicht nur das eigene Wohlergehen und die persönliche Entfaltung finden bei Ihnen Beachtung, sondern auch die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Partners. Bis 10. des Monats steht Jupiter optimal für eine spontane Hochzeit. Singles sind offen für neue Kontakte. Glückwunsch: Unter den vielen Kandidaten ist einer dabei, der es in Ihr Bett - und vielleicht auch in Ihr Herz - schafft.

Liebeshoroskop Fische

Single stellen (zu) hohe Ansprüche an ihre Verehrer. Auch der beste Kandidat ist nicht gut genug für Sie, und so gehen Sie leer aus. Liierte Fische müssen aufpassen, dass sie es mit ihrem Tadel nicht übertreiben. Ihr Partner wird sich Ihre kritischen Bemerkungen nicht ewig gefallen lassen. Sehen Sie über kleinere Macken auch mal hinweg - schließlich ist niemand perfekt.

Liebeshoroskop Widder

Venus und Mars in Opposition sorgen ab 14.10. bzw. 23.10. dafür, dass es hin und wieder kracht. Als Feuerzeichen wünschen Sie sich Abwechslung in der Beziehung - und die ist derzeit leider nicht gegeben. Es gibt eine gute Möglichkeit, dem Streit zu umgehen: Statt Ihrem Schatz Vorwürfe zu machen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie selbst mehr Pep in die Partnerschaft bringen können. Wäre doch gelacht, wenn ein unternehmungslustiger Widder wie Sie das nicht schafft!

Liebeshoroskop Stier

Die Liebesplaneten sorgen für schöne Tendenzen. Sie fühlen sich sehr zu Ihrem Schatz hingezogen, können sich nichts Schöneres vorstellen, als Zeit mit ihm zu verbringen. Ganz gleich, um was es geht: Im Alltag ziehen Sie an einem Strang, nichts kann Sie trennen. In sexueller Hinsicht gibt es nichts zu meckern. Im Gegenteil: Erfüllender als in diesen Wochen war Ihr Sexleben selten.

Liebeshoroskop Zwilling

Sie sind mit sich selbst im Reinen, nehmen eigene Missgeschicke und die kleinen Macken Ihres Partners mit Humor. Auf diese Weise gelingt es Ihnen bis 10. des Monats, jeglichen Ärger aus Ihrer Beziehung rauszuhalten. Ab 11.10. sorgt ein Mars-Quadrat für Spannungen. Ihnen fehlt die Gelassenheit, um die unbedachten und verletzenden Äußerungen Ihres Partners zu ignorieren. Da ist Streit vorprogrammiert.

Liebeshoroskop Krebs

Singles gehen aus, flirten nach Herzenslust. Bis 22.10. steht die Suche nach dem Traumpartner unter einem guten Stern. Liierte Krebse bringen viel Verständnis für ihren Partner auf und stellen sich optimal auf dessen Bedürfnisse ein. Gemeinsam schmieden Sie Pläne, zusammen unternehmen Sie viel und haben dabei reichlich Spaß. Ein kurzes Störfeuer zur Monatsmitte sollten Sie nicht überbewerten.

Liebeshoroskop Löwe

Bis 22.10. plätschert Ihr Liebesleben so vor sich hin, die Sterne haben Ihnen nicht viel zu bieten. Ab 23. Oktober bringt ein Mars-Sextil frischen Wind in Ihre Partnerschaft. Sie fühlen sich (noch) mehr zu Ihrem Schatz hingezogen, es prickelt richtig zwischen Ihnen. Jetzt nehmen Sie sich ganz viel Zeit für die schönste Nebensache der Welt.

Liebeshoroskop Jungfrau

Singles haben bis zur Monatsmitte die besten Chancen, eine interessante Begegnung zu machen. Aus einem netten Gespräch könnte ein heißer Flirt und schließlich mehr werden. Paare haben einen aufregenden Oktober vor sich: Mars schickt prickelnde Impulse und erhöht die gegenseitige Anziehungskraft - die besondere Würze für Ihre Partnerschaft.

Liebeshoroskop Waage

Venus im eigenen Zeichen schafft ab der Monatsmitte die besten Bedingungen für die Liebe. Sie schweben auf Wolke sieben, könnten sich kaum glücklicher schätzen als jetzt, einen so liebevollen Partner an Ihrer Seite zu haben. Vielleicht läuten Anfang des Monats sogar die Hochzeitsglocken. Jupiter zieht im Hintergrund die Fäden. Das wird spannend!

Liebeshoroskop Skorpion

Venus erhöht Ihren Charme um ein Vielfaches. Sie wirken gerade sehr anziehend auf Ihren Schatz, er bekommt nicht genug von Ihnen. Sie machen jetzt viel gemeinsam, haben dabei jede Menge Spaß. Singles sind offener, flirten auf Teufel komm raus. Überall dort, wo Sie auftauchen, ist Abwechslung garantiert. Eine äußert beglückende Zeit erwartet Sie!

Liebeshoroskop Schütze

Bis Mitte Oktober steht Venus im Quadrat. In dieser Zeit sind Sie überaus kritisch und hinterfragen alles, was Ihr Schatz sagt und macht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er dieses Spiel nicht lange mitmacht - und schon kommt es zum Streit. In der zweiten Monatshälfte sind Sie toleranter und verständiger, das bringt die Harmonie in Ihre Partnerschaft zurück.

