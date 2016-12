Singlehoroskop Januar 2017: Mit heißen Flirts ins neue Jahr starten

Singlehoroskop Januar 2017

Der Start in ein neues Jahr ist jedes Mal aufs Neue wieder aufregend. Was erwartet mich? Was verändert sich? Was möchte ich in diesem Jahr erreichen? Für Singles stellt sich natürlich auch die Frage: Laufe ich in diesem Jahr vielleicht meinem Traummann über den Weg?



Der Januar beginnt für alle Zeichen sehr verheißungsvoll. Die Sterne versprechen Schmetterlinge im Bauch und Herzklopfen pur! Bei einigen könnte sogar der Grundstein für eine dauerhafte Beziehung gelegt werden.





