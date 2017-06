Singlehoroskop Juli 2017: So aufregend wird der Sommer

Bei wem es jetzt gewaltig funkt, verrät unser Singlehoroskop!

Noch solo unterwegs? Dann ist das Singlehoroskop genau das Richtige, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Der Sommer ist die Zeit intensiver Gefühle. Jetzt gibt es so einige Sternzeichen-Konstellationen, bei denen Herzklopfen und große Gefühle vorprogrammiert sind!

Singlehoroskop Steinbock

So gut könnten alle Monate aussehen

Der Krebs ist häuslich, das sind Sie auch. Doch im Juli packt Sie gemeinsam das Reisefieber. Es ist einfach toll, wie gut Sie sich verstehen, wenn Sie unterwegs sind und nach hübschen kleinen Restaurants Ausschau halten. Bleiben Sie daheim, dann lieben Sie es jetzt, gemeinsam über den Markt zu bummeln und feine Zutaten für ein gemeinsames Kochvergnügen zu kaufen. Wenn Sie sich am Abend bei einem Glas Wein tief in die Augen sehen, ist die Welt in Ordnung. Ähnlich harmonisch gestaltet sich die Beziehung zu einem anderen Steinbock. Schnell kommen Sie einander näher, wenn Sie in die Natur gehen, gemeinsam ein kleines Bäumchen pflanzen oder neue Gewürze für Ihre Küche ausprobieren. Sie werden schnell bemerken, dass man sich auch ohne viele Worte hervorragend verstehen kann. Der geheimnisvolle Fisch benötigt da schon mehr psychologisches Fingerspitzengefühl. Doch Sie spüren, dass es auch kompliziert werden kann, wenn Sie auf jede seiner Stimmungen eingehen. Handelt es sich um einen jüngeren Partner, wird er fast schon zu Ihnen aufschauen und sich von Ihnen führen lassen.

Flirttipp: Krebs, Steinbock, Fisch

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Wassermann

Ein bisschen Verstand schadet bei der Liebe nicht

Wenn der optimistische Schütze von seinen Weltreisen erzählt, fühlen Sie sich sehr angezogen. Auch Sie sind gerne unterwegs und freuen sich, dass es da jemanden gibt, der ebenso oft die Koffer packt. Leben Sie mit dem Schützen zusammen, können Sie im Juli viel gemeinsam bewegen und enorme Kräfte entwickeln. Eine große Zuneigung entwickeln Sie für den Stier. Wenn Sie mal wieder eine Ihrer unruhigen Phasen haben, dann stärkt er Ihnen den Rücken und holt Sie auf den Boden der Tatsachen zurück. So einen starken Menschen im Hintergrund könnte jeder Wassermann gebrauchen. Außerdem hat der Stier viel praktisches Geschick und kann Ihnen im Alltag tatkräftig unter die Arme greifen. Wenn Sie der eleganten Waage von Ihrem letzten Opernbesuch oder Ihren Investition in den Kunstmarkt erzählen, wird sie schnell von Ihnen angetan sein. Sie verbringt nun auch gern Stunden zu zweit und fühlt sich in Ihrer Nähe sehr wohl. Wenn Sie ab und zu mit ihr ausgehen und auch auf ein wenig auf gehobene Abwechslung setzen, könnte es glatt etwas werden.

Flirttipp: Schütze, Stier, Waage

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Fische

Beglückende Aspekte, die nicht nur eine Sommerliebelei bescheren

Skorpione können so herrlich leidenschaftlich und sexy sein. Das spricht Sie im Sommer schon besonders an, denn schließlich brauchen Sie ein aktives und attraktives Pendant. Der Skorpion kann Ihnen die Stirn bieten, aber auch eine starke Schulter, denn er hat jetzt keine Angst vor dem Sturm der Gefühle. Sie werden erstaunt sein, wie nah er Sie an sich heranlässt. Eine heiße Leidenschaft könnte den Löwen erfassen, wenn er in Ihre Nähe kommt. Auch er hat ähnliche Einflüsse wie Sie und so können Sie sich ideal aufeinander einstimmen. Vielleicht könnten Sie in ihm sogar den Partner fürs Leben finden? Da Sie in diesem Sommer beide recht schnell entschlossen sind, könnten Sie sich sogar kurzerhand aufs Standesamt begeben. Intuitiv fühlt der Krebs, dass er sich vor Ihnen nicht verstecken muss. So schnell er bei vielen anderen Interessenten das Interesse verliert und auf Nimmerwiedersehen verschwindet, so kontinuierlich zeigt er sich bei Ihnen. Außerdem ist er so süß und kann so unschuldig gucken. Das geht Ihnen ans Herz.

Flirttipp: Skorpion, Löwe, Krebs

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Widder

Die feurigen Widder blühen im Sommer auf

Widder, die einen intellektuellen Partner schätzen, könnten in der geistig wendigen Jungfrau eine ideale Ergänzung finden. Ihre gebildete Art und der intelligente Witz könnten eine höchst anregende Ergänzung für Sie sein. Auch eine Zusammenarbeit wäre nun denkbar, denn im Juli ist die Jungfrau energiegeladener denn je. Irgendwie stimmt nun alles bestens überein. Mögen Sie es jetzt besonders tiefsinnig, sollten Sie dem Fisch eine Chance geben, der keine Angst vor Philosophie und Visionen hat. Tauchen Sie mit ihm ab in eine Welt voller Gefühle und lernen Sie auch an sich neue Seiten kennen. Diese Begegnung hat im Sommer eine schicksalhafte Note, die Ihnen unter die Haut geht. Der Stier scheint für Sie eine ideale Ergänzung zu sein. Er wird von Venus und Sie von Mars regiert. Zusammen ist dies in Sachen Liebe und Erotik das große Ganze. So fühlen Sie vom Stier im Juli eine besondere Faszination ausgehen. Abgesehen davon, dass er Ihnen niemals die Show stiehlt. Er begibt sich freiwillig in den Hintergrund, allerdings besteht er darauf, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Wenn es Sie entlastet, warum nicht?

Flirttipp: Jungfrau, Fisch, Stier

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Stier

Ein Liebessommer nach Maß erwartet Sie

Sie finden in der Waage einen verständnisvollen Partner oder Freund. Schon immer hat sie sich um Ausgleich bemüht, wenn Sie zu sehr auf Ihrem Standpunkt beharrt haben. Trotzdem darf man einen Partner nicht nur strapazieren. Man muss seine Liebe und Großzügigkeit auch zeigen. Verwöhnen Sie Ihre Waage einmal, wollten Sie das nicht schon längst einmal tun? Schwieriger ist es da schon mit dem Skorpion, der einen hohen Anspruch an Sie hegt, denn er will sich orientieren und wissen, wie Ihre gemeinsame Zukunft aussehen wird. Oder haben Sie sogar darauf spekuliert, dass er so klare Richtlinien setzt? Die anspruchsvolle Jungfrau mögen Sie im Juli besonders, denn sie denkt ähnlich praktisch wie Sie und schätzt Ihre bodenständige, zuverlässige Linie. So mitten in der sommerlichen Atmosphäre könnte Ihnen auch ein dezenter Steinbock gefallen. Werden Sie mit ihm ganz neue Seiten an sich entdecken? Warum nicht, auch wenn Sie sich hier dauerhaft total umstellen müssten, denn er erwartet von Ihnen ganz klare Loyalität. Er mag es, dass Sie das Geld so gut zusammenhalten und stets berechenbar sind.

Flirttipp: Waage, Jungfrau, Steinbock

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Zwilling

Sie wollen Ihre Unabhängigkeit ausbauen

Gut, dass der Wassermann solche Wesenszüge kennt und es versteht, wenn Sie jetzt Ihre eigenen Wege gehen möchten. Er ist Ihnen nicht böse, wenn Sie getrennte Urlaube bevorzugen. Vielleicht ist so ein bisschen Spannung genau das, was notwendig ist, um Ihrer Partnerschaft wieder auf die Sprünge zu helfen. Der Löwe lockt Sie jetzt mit allem, was das Leben so zu bieten hat. Er präsentiert sich Ihnen im besten Licht und weiß genau, auf was Sie fliegen. Ein bisschen Luxus, die mondäne Welt und schöne Worte. Selbst wenn Sie wüssten, dass diese Liebe nur einen Sommer lang hält, wären Sie jetzt nicht bereit, darauf zu verzichten. Auf Süßholzraspeln müssen Sie beim Skorpion verzichten. Er mag es nicht, wenn er zu viele Worte machen muss. Obwohl er es eigentlich könnte. Der magische Skorpion bietet Ihnen seine Leidenschaft und starke Gefühle. Seiner Anziehungskraft können Sie sich schwer entziehen, wenn er es wirklich darauf anlegt, Sie zu erobern. Auch als neuer Lover zeigt er sich schon sehr interessiert an Ihren Wünschen und Vorstellungen. Hier ist die Bindung ebenfalls gefühlvoll.

Flirttipp: Wassermann, Löwe, Skorpion

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Krebs

Mars lässt Sie in Liebesdingen genau hinschauen

Dem optimistischen Schützen gefallen Sie gut, weil er im Juli eine besondere Schwäche für tiefsinnige Menschen hat. Sie geben ihm jetzt ein paar Denksportaufgaben mit auf den Weg und somit gehen Sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Prima, er mag das, wenn Sie Herausforderungen bieten. Der Stier ist ein wenig prosaisch. Und die Sympathiewerte sind großen Schwankungen unterworfen. Mal finden Sie ihn hocherotisch und prickelnd, dann wieder empfinden Sie nur Distanz. Ihre Beziehung wirft im Juli viele Fragen auf und letztendlich liegt es an Ihnen, ob Sie ihm eine echte Chance geben wollen. Ist der Stier von Ihnen beiden der Jüngere sollten Sie unbedingt nachsichtig sein. Ihre Weitsicht hat er noch nicht. Einfach zuckersüß und immer wieder so lieb ist der Fisch. Er ist im Juli für Sie da und zeigt Ihnen, wie sehr Sie ihm am Herzen liegen. Es gefällt Ihnen, dass er zu seinen Gefühlen steht und Sie an sich binden will. Von ihm haben Sie keine Ausflüchte zu befürchten. Sie können mit ihm eine gemeinsame Zukunft aufbauen.

Flirttipp: Schütze, Stier, Fisch

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Löwe

Venus und Jupiter gönnen Ihnen eine rundum gute Zeit

Gut, dass der Stier so robust ist und sich von Ihren kleinen Spitzen nicht beunruhigen lässt. Er braucht sogar Ihre offene Art, damit er versteht, um was es Ihnen geht. Im Juli finden Sie beide einen guten Konsens und bewegen viel. Ob Sie nun zusammenziehen möchten oder sich schon eine Wohnung teilen: Die zuverlässige Art des Stiers gefällt Ihnen und weckt auch in Ihnen Integrität und Loyalität. Sie beide können aufeinander zählen. Wenn Sie beide möchten, sogar für immer. Zugegeben, Sie müssen schon ab und zu schmunzeln, wenn die Waage ihr besonderes Flair verströmt und die Geschichten aus der mondänen Gesellschaft erzählt. Sie mag es, klarzustellen, dass sie überall ein gern gesehener Gast ist, und sucht auch Ihre Anerkennung. Lassen Sie sich ruhig einmal von ihr in diese Welt entführen. Der beste Reisekamerad aller Zeiten ist im Juli der quirlige Wassermann. Noch bevor Sie nur daran denken, hat er schon die Koffer gepackt und das Hotelzimmer gebucht. Außerdem braucht er keinen Reiseführer, den er minutiös studiert. Er spürt die guten Restaurants genauso auf, wie alle interessanten Museen und Veranstaltungen.

Flirttipp: Stier, Waage, Wassermann

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Jungfrau

Lassen Sie an langen Sommerabenden Ihre Fantasie sprechen

Wie so häufig ohne große Reibungspunkte verläuft die Beziehung zu einem Stier. Er ist der Einzige, der Ihnen den Rücken wirklich stärken möchte. Manchmal ist eine liebevolle Massage von Nacken oder Rücken genau das, was Sie brauchen und mehr auch nicht. Ihr Stier ist zwar sinnlich, aber mit einem schönen Sommermenü und einem schattigen Plätzchen im Garten kommt er jetzt ebenso auf seine Kosten. Weniger bescheiden zeigt sich der Zwilling. Mit diesem lebendigen Typ sollten Sie sich ins Nachtleben stürzen. Da bleibt die Küche kalt, denn er braucht den Rummel und die Abwechslung. Am Anfang werden Sie murren, aber am Ende erkennen, dass Sie es ab und zu brauchen, dass Sie jemand mitreißt. Also, begeben Sie sich mit ihm auf die Piste. Schon oft hat Ihnen Ihr liebevoller Fisch gesagt, was er für große Stücke auf Sie hält. Im Juli wird er Sie gerne unterstützen und sich mit Ihnen zusammen Gedanken um die Zukunft machen. Sie sehen alles etwas pragmatischer, er verlässt sich auf seine Intuition. Auf diese Weise ergänzen Sie sich bestens.

Flirttipp: Stier, Zwilling, Fisch

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Waage

Ein Monat voller Action und Lebenslust

Nehmen Sie den fröhlichen Zwilling an die Hand tanzen Sie mit ihn durch die Welt. Ihm müssen Sie nicht erklären, was das Leben alles zu bieten hat. Er sucht ebenso wie Sie die Abwechslung, mag andere Menschen und will sich nicht nur zu Hause verstecken. Reisen, andere Länder und exotische Sitten interessieren ihn und so versteht er auch Ihre Neugier. Als Kamerad oder Partner ist er für Sie ein Volltreffer. Der feurige Löwe ist im Juli ganz oben auf Ihrer Linie. Es ist ihm nicht mehr so wichtig, nur auf Luxus zu setzen, stattdessen will er den Puls des Lebens spüren. Wer kann ihm das besser zeigen als Sie? Er ist gar nicht so spießig wie gedacht. Die Spiritualität und Feinfühligkeit des Fisches beeindrucken Sie im Juli nachhaltig. Er interessiert sich für Themen, die Ihnen ebenfalls am Herzen liegen und beweist viel Menschlichkeit. Wenn er Sie in seine Träume entführt, mit Ihnen laue Sommernächte durchwacht und Ihnen die fantasievollsten Geschichten erzählt, die Sie je gehört haben, dann wissen Sie: Dieser Typ gefällt Ihnen.

Flirttipp: Zwilling, Löwe, Fisch

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Skorpion

Neptun lässt Sie mit Fingerspitzengefühl agieren

Manchmal finden Sie den feurigen Widder ein bisschen zu stürmisch. Doch im Juli ist er genau derjenige, der so nette Anregungen für Sie bereithält. Er fährt mit Ihnen ins Grüne, lädt Sie in ein hübsches Gasthaus mit Sonnenterrasse ein oder geht mit Ihnen zum Segeln. Wenn er Sie als Liebespartner auserkoren hat, dann dürfen Sie ihm schon sagen, wenn Sie es nicht ganz so feurig mögen. Vielleicht ist er dann lammfromm und stellt sich auf Sie ein? Probieren Sie es aus. Die Zuneigung des Krebses ist ebenfalls ziemlich intensiv. Er packt es jedoch ziemlich raffiniert an, Sie zu verführen. Vorsicht, er ist mit allen Wassern gewaschen, doch seine Charakterstärke gefällt Ihnen. Fröhliche Zeitgenossen wie den Wassermann können Sie nicht genug kennen. Taucht er in Ihrem Umfeld auf, dann mögen Sie ihn auf Anhieb. Er lebt nach dem Motto: leben und leben lassen. Das ist für Sie als Skorpion überzeugend. Auch für die großen Gefühle ist er geeignet. Im Juli lässt er sich von Ihren unsichtbaren Fängen gerne umgarnen. Sie sind vorsichtig und bemerken schnell, dass er nur dann bleiben will, wenn Sie seine Gefühle auch erwidern.

Flirttipp: Widder, Krebs, Wassermann

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.

Singlehoroskop Schütze

Jupiter sorgt für Stimmung und viel Glück bei Ihren Kontakten

Kaum jemand kann Ihre Großzügigkeit so gut gebrauchen wie der Löwe, schließlich hat er sich bisher gerne um Sie gekümmert. Jetzt freut er sich, dass Sie ihn einmal anerkennen und ihm etwas Gutes tun wollen. Sie verstehen sich im Juli überall: beim Lebensgenuss, im Alltag und im Bett. Auch er ist von Jupiter positiv bestrahlt und das macht aus Ihnen beiden einen echtes Glücksteam. Mit dem Steinbock verbindet Sie eine eigenartige Liebe. Mal zieht es Sie magisch zu ihm hin, ein anderes Mal geht Ihnen seine Sturheit oder bedächtige Art gegen den Strich. Ihre Neigung ist starken Schwankungen unterworfen, ist es jedoch wert, dass Sie einmal gründlich über alles nachdenken und mit Ihrem Steinbock sprechen. Ihr absoluter Superstar ist im Juli der flotte Wassermann. Seine Ideen und seine lebensfrohe Art begeistern Sie geradezu. Ihm fällt immer etwas ein, wie man dem Sommer die schönsten Seiten abgewinnen kann. Urlaub und Freizeitgestaltung laufen bestens mit ihm.

Flirttipp: Löwe, Steinbock, Wassermann

Flirt oder große Liebe? Die Experten von viversum wissen mehr. Jetzt Gratisberatung sichern.