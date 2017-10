Aufregende Flirts und die große Liebe - auch im kühlen November ist alles möglich!

Singles, aufgepasst! Der Winter rückt langsam näher, aber die Gefühle sind noch lange nicht abgekühlt. Die Sterne halten viele spannende Überraschungen für uns bereit.

Singlehoroskop Steinbock

Sie spüren, was nun wichtig ist

Sinnliche Momente teilt im November der Fisch mit Ihnen. Sehr sensibel und feinfühlig erahnt er fast schon, was Sie brauchen und sich wünschen. Wenn er am Abend zu Ihnen nach Hause kommt, freut er sich schon auf den Moment, wenn er die Haustüre aufschließt und Sie in die Arme schließen kann. Wenn Sie dann auch noch etwas Feines in Ihrer Küche für ihn zaubern, ist die Welt perfekt.



Sonst beäugen Sie ihn eher kritisch, doch im November könnte plötzlich der Funke überspringen: Der Löwe mag es, seine Lieben zu verwöhnen und ihnen die Welt zu Füßen zu legen. Das spricht Sie an, denn gegen ein wenig Luxus haben Sie nichts, oder?



Einfach immer wieder gut ist die Begegnung mit einem Stier. Bei ihm müssen Sie nicht viele Worte machen und über Ihr Innenleben diskutieren. Er ist für Sie da und kommt, wenn Sie ihn brauchen. Solche Menschen sind schließlich rar. Lernen Sie ihn im November kennen, werden Sie sich wundern, wie schnell Sie mit ihm vertraut sind.



Flirttipp: Fisch, Löwe, Stier

Singlehoroskop Wassermann

Auch im grauen November haben Sie gute Laune

Immer voller Zuversicht präsentiert sich der Löwe. Das passt zu Ihrem Naturell. Schnelle Übereinstimmung bringt Sie beide vorwärts. Ob es sich um all die Erledigungen rund um die gemeinsame Wohnung, die Besuche bei der Familie oder ganz einfach die Freizeitgestaltung handelt: Bei Ihnen klappt es hervorragend, Sie sind ein eingespieltes Team.



Liebe und Zärtlichkeit sind die Spezialitäten des Krebses. Er ist so aufmerksam und kümmert sich gerne um die eine oder andere Notwendigkeit in Ihrem Leben, die Ihnen vielleicht entgangen ist. Diese Art schafft ein Gefühl der Geborgenheit. Und dennoch schmiedet er im November gerne Reisepläne mit Ihnen. Er mag zwar sein Zuhause, aber das Reisen liegt ihm im Blut, ebenso wie Ihnen.



Als wäre Ihnen Venus persönlich begegnet, wird es Ihnen sein, wenn Sie die Waage treffen. Ihr Esprit und ihre geschliffene Art begeistern Sie sofort. Das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit, denn die Waage ist von Ihrem Temperament begeistert. Endlich muss nicht nur sie für Abwechslung sorgen.



Flirttipp: Löwe, Krebs, Waage

Singlehoroskop Fische

​Jupiter begünstigt Sie enorm

Wenn der Löwe schnurrt und Sie von Weitem beobachtet, wissen Sie nicht genau, ob Sie ihn an sich heranlassen wollen. Doch haben Sie keine Angst. Er ist lieb zu Ihnen und gar nicht so gefährlich, wie er auf den ersten Blick erscheint. Außerdem entwickelt er im November sehr viel Familiensinn und möchte gerne auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Gehen Sie im Zweifelsfalle mit ihm aus und beobachten Sie, wie sich das Ganze entwickelt.



Sie und der Fisch ziehen sich wohl sehr schnell an. Kennen Sie ihn schon von früher? Na, dann steht einer erneuten Herbstaffäre wohl nichts im Wege. Nun sind die Umstände besser, Blockaden lösen sich auf. Seine Küsse schmecken nach Treue, denn er möchte bei Ihnen bleiben.



Denken Sie an den Skorpion, schon ruft er an. Mit ihm verbindet Sie so etwas wie Telepathie. Sein Gespür für Ihre persönlichen Belange macht diese Beziehung zu einer ganz besonderen. Zugegeben, manchmal fühlen Sie sich von ihm schon ziemlich durchleuchtet, doch die Nähe ist eigentlich das, was Sie nun suchen.



Flirttipp: Löwe, Fisch, Skorpion

Singlehoroskop Widder

Eine dauerhafte Liebe ist zu erwarten

Der Schütze ist im November ähnlich bestrahlt wie Sie. Uranus bringt auch ihn in Schwung. Zusammen können Sie viel erreichen. Demnach gilt es, anzugreifen. Gut ist, dass Sie Ihre Energien zusammenfließen lassen, was nicht immer der Fall ist. Der unabhängige Schütze beugt sich selten Ihrem Rhythmus, was Sie auf Dauer nicht mögen, doch im November sieht es richtig rosig aus. In puncto Erotik knistert es gewaltig. Sie haben einfach Lust, ihn zu verführen.



Der Richtige für das große Kuschelprogramm im Herbst ist die Waage. Sie lässt sich gerne von Ihnen verwöhnen, ausführen und kraulen. Alles, was Ihnen Spaß macht, gefällt dem eleganten Luftzeichen auch.



Im November tauschen Sie heiße Blicke mit dem Skorpion aus. Er ist ein ganz spezieller Typ, der das gewisse Etwas mitbringt. Doch Sie müssen wissen, dass er einen ganz eigenen Kopf hat. Pflegeleicht ist er ganz gewiss nicht - aber das ist es auch, was Sie an ihm fasziniert. Das sollten Sie nutzen, dadurch wird Ihr Geist wieder freier und der Kontakt harmonischer.



Flirttipp: Schütze, Waage, Skorpion

Singlehoroskop Stier

Venus und Jupiter aktivieren Ihre Ambitionen

Wenn Sie sich für edle Geschöpfe mit Anspruch interessieren, darf der Löwe im November nicht in Ihrem Repertoire fehlen. Jetzt haben Sie den Dreh heraus, wie Sie den König der Tiere schnell und unkompliziert erobern. Als praktischer Stier brauchen Sie einen Partner, der sich nicht vernachlässigt fühlt, wenn Sie nicht täglich Blumen schicken und schmachtende Anrufe tätigen.



Der Steinbock weiß genau, dass er sich auf Sie verlassen kann. Müssen Sie auf Geschäftsreise oder gar für ein halbes Jahr in einem anderen Land arbeiten, weiß er, dass Sie das nicht für eine Affäre ausnutzen werden.



Wenn Sie zu den Stieren gehören, die emotionale Typen schätzen, dürfen Sie sich über die Gefolgschaft eines Skorpions freuen. Er ist so lieb und fürsorglich und lässt Sie nicht im Zweifel darüber, dass er sich gerne um Sie und Ihr Leben kümmert. Was anderen zu eng würde, finden Sie gerade richtig. Schließlich ist wahre Liebe doch auch ein bisschen altmodisch, nicht wahr?



Flirttipp: Löwe, Steinbock, Skorpion

Singlehoroskop Zwilling

Amüsant und abwechslungsreich

Selten haben Sie so gelacht. Der Wassermann bringt Sie zum Schmunzeln, er ist einfach ein lustiger Kerl. Manchmal sogar ein bisschen tollpatschig. Das tut Ihnen im grauen November gut, denn er sorgt ständig für Abwechslung. Ernst sind die anderen schon genug. Als Liebespartner ist er außerdem unschlagbar, denn er möchte Sie jetzt gerne glücklich machen und sich auf Sie einstellen.



Sie haben eine Schwäche für attraktive und gepflegte Menschen - weshalb Ihnen der stattliche Löwe im November besonders gefällt. Sie liegen auf einer Wellenlänge und haben sehr schnell gemeinsame Reisepläne. Zögern Sie nicht, denn selten hat es jemand verstanden, mit Ihnen so wunderbar zu genießen. Restaurants, Theater und alle großen Prachtboulevards dieser Welt werden die Schauplätze Ihrer gegenseitigen Zuneigung sein.



Eigentlich können Sie schon sehr unverbindlich sein, wenn es um echte, tiefe Gefühle geht. Doch der magische Skorpion versteht es blendend, sich unmerklich in Ihr Herz zu schleichen. Oder ist er dort schon seit vielen Jahren?



Flirttipp: Wassermann, Löwe, Skorpion

Singlehoroskop Krebs

Das Schicksal fügt sich

Die Jungfrau weiß genau, was am besten für Sie ist, und das sagt sie Ihnen auch in aller Deutlichkeit. Was Sie sonst schon mal schmollen lässt, finden Sie im November recht positiv. Dank Jupiter wissen Sie nun Kritik richtig einzuschätzen und Sie erkennen den gut gemeinten Ratschlag dahinter.



Es freut Sie, dass sich die Jungfrau so sehr für Sie interessiert. Immer ein Späßchen parat hat der lockere Schütze. Sein Glück ist es, dass Sie im November über den Dingen stehen und ihn nicht als taktlos empfinden. Wagt er sich jedoch zu weit vor, kann es passieren, dass er Ihren Widerstand spürt. Von nun an können Sie wieder vernünftig mit ihm reden.



Auffällig viel Zeit verbringen Sie momentan mit dem Stier. Haben Sie mal darüber nachgedacht, warum das so ist? Haben Sie sich vielleicht in ihn verliebt? Sie brauchen nicht länger zu hoffen, er mag Sie ganz sicher. Selbst wenn er kein Fan vieler Worte ist: Locken Sie ihn aus der Reserve, dann sagt er es Ihnen schon.



Flirttipp: Jungfrau, Schütze, Stier

Singlehoroskop Löwe

Saturn schafft eine solide Basis

In vielerlei Hinsicht hat die Waage einfach tolle Ansichten und Meinungen. Sie finden es sehr interessant, sich mit ihr zu treffen und auszutauschen. Auf diese Weise kommen Sie sich schnell näher. Es könnte sogar sein, dass Sie sich in sie verknallen. Haben Sie schon eine charmante Waage an Ihrer Seite, wird es im November schöner denn je.



Sie stehen auf heiße Diskussionen und tiefgreifende Gespräche? Dann brauchen Sie einen Skorpion an Ihrer Seite! Sie reden gerne miteinander und lassen im grauen November kein Thema aus.



Wer könnte diesem feurigen und temperamentvollen Widder schon widerstehen? Er tritt auf und bringt Schwung in Ihr Leben. Alles, was er sagt, wird auch gemacht. Das ist beeindruckend. Und er ist ja so sexy! Wundern Sie sich nicht, wenn er Ihnen nach einer Herbstnacht schon einen Heiratsantrag macht. Jetzt sind sogar Sie überrascht, oder?



Flirttipp: Waage, Skorpion, Widder

Singlehoroskop Jungfrau

Sie zeigen sich positiver, sind offener

Erstaunlich gelassen geht der Wassermann mit Ihren Vorstellungen um. Er weiß, wie Sie sich fühlen, denn er braucht ebenso seine Eigenheiten. Wenn Sie mit ihm reden, sind Sie sehr schnell einer Meinung und Sie werden sich fragen, warum Sie nicht schon viel früher mit ihm gesprochen haben.



Nicht so begeistert von Ihren neuen Ambitionen in puncto Freiheit ist der Stier. Bei ihm müssen Sie schon klug formulieren, um sich durchzusetzen. Kompromisse sind unerlässlich, um ihn zu halten. Der sinnliche Stier hat schon lange ein Auge auf Sie geworfen. Ausgerechnet im November können Sie sich seinem Werben nicht mehr entziehen. Warum auch? Warum sollten Sie so viel Bedenkzeit benötigen? Schließlich weiß der pfiffige Typ schon lange, dass er Ihnen gut gefällt. Wenn Sie bei ihm Ihre Kritik vorsichtig anbringen, kann diese Beziehung eine wirklich gute Basis und entsprechenden Bestand haben. Der Stier ist wie eine große Kuscheldecke in Ihrem Leben - die Sie so schnell nicht hergeben.



Flirttipp: Wassermann, Stier

Singlehoroskop Waage

Mars bringt Schwung und Lebensfreude

Sehr schnell und vollkommen unkompliziert gelingt Ihnen der neue Kontakt zu einem Zwilling. Er ist bester Laune und freut sich über Ihre positive Art. Schnell gehen Sie aufeinander zu und können eine Freundschaft beginnen. Mit dem Zwilling erscheint das Leben leichter, vieles ist nicht so kompliziert. Aufgeschlossene Menschen wie diese schließen Sie natürlich in Ihr Herz.



Der flotte Schütze hat viele Abenteuer im Visier. Er versteht es blendend, Sie für das eine oder andere ebenfalls zu begeistern. Sie können sich ruhig auf ihn einlassen. Denn: Seine Sterne harmonieren mit den Ihrigen im November perfekt. Ein echter Spaßvogel ist in Ihren Augen der Wassermann. Und das mag etwas heißen, denn schließlich sind Sie selbst sehr humorvoll.



Mit dem Wassermann haben Sie den idealen Reisekameraden gefunden. Allerdings ist er manchmal etwas schusselig und vergisst doch glatt noch die Buchungsbestätigung für das Hotel abzuschicken. Wenn Sie da ein wenig Acht geben, bleibt das Vergnügen ungetrübt. In puncto Tuchfühlung ist er im November Ihr Favorit.



Flirttipp: Zwilling, Schütze, Wassermann

Singlehoroskop Skorpion

Spirituelles könnte Sie privat beeinflussen

Mit dem Fisch fühlen Sie sich so nahe, dass Sie fast schon an Seelenverwandtschaft glauben. Er ist einfach unwiderstehlich. Er sieht so gut aus, weiß instinktiv, was Sie denken und wie es in Ihnen aussieht. Sie reden gerne mit ihm, denn in seinen Augen erkennen Sie sich wirklich. Jupiter würde nun den Trauschein befürworten, wenn Sie ihn noch nicht in der Tasche haben. So menschlich und liebevoll hat sich selten ein Mensch gezeigt.



Der Krebs spürt intuitiv, dass Sie jetzt etwas mehr Zeit für sich wünschen und sich nicht nur aufopfern wollen. Dieses Verhalten kennt er von sich selbst, denn auch er muss in seiner Umwelt regelmäßig darauf achten, nicht übervorteilt zu werden. Er verlangt nicht zu viel von Ihnen und ist doch sehr aufmerksam, wenn Sie es sich wünschen.



​Für alle Skorpione, die im November mehr erleben wollen, gibt es nur eine Wahl: Planungen gibt es genug mit dem Schützen. Reisen, Ausflüge und alle Arten von Unternehmungen gelingen Ihnen mit ihm im November besser.



Flirttipp: Fisch, Krebs, Schütze

Singlehoroskop Schütze

Ein bisschen unruhig, aber ereignisreich

Der attraktive Löwe hat ebenso viel Freude an Abwechslung und Aktivität wie Sie. Im November bilden Sie ein unschlagbares Team, das die anderen schnell überflügelt. Auch auf erotischer Ebene ist das ein ziemlich prickelnder Monat, der es in sich hat. Die aufregenden Stunden auf dem großen Bärenfell vor dem Kamin scheinen geradezu unvergesslich zu sein.



Von einem vollkommen anderen Stern, aber nicht minder interessant, ist die vorsichtige Jungfrau. Diese kühle Natur etwas aufzulockern, wird Ihnen großen Spaß machen. Seien Sie trotzdem nicht zu übermütig, dass Ihnen die große Eroberung am Ende nicht noch durch die Lappen geht.



​Der bunt schillernde Wassermann ist für den November der richtige Weggefährte. Mit ihm gibt es so viel Neues und Ungewöhnliches zu bestaunen, dass die nasskalten Herbsttage wie im Flug vergehen. Außerdem kuschelt er gerne mit Ihnen und sorgt dafür, dass es zu Hause nicht langweilig wird.



Flirttipp: Löwe, Jungfrau, Wassermann

