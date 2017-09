Singlehoroskop Oktober 2017: Im Herbst wird es romantisch

Das H​oroskop für alle Singles für Oktober 2017. Mit wem wird es knistern und bei wem bleibt der Ofen aus? Hier findet ihr es heraus!

Der Herbst ist die beste Jahreszeit, um sich zu verlieben. Die Tage werden zwar kürzer, dafür werden die Nächte umso länger! Perfekt zum Feiern, Flirten und für heiße Liebschaften. Mit welchem Sternzeichen man im Oktober am besten flirtet und von wem man besser die Finger lassen sollte, verrät unser Singlehoroskop!

Singlehoroskop Steinbock

Sie sind so gut drauf und als Partner einfach ein Schatz

In diesem Monat sind Sie so mutig, dass Sie sich sogar für einen Skorpion interessieren. Sein Charakter ist immer besonders und stark. Doch gerade das, was andere schon mal anstrengend finden, gefällt Ihnen. Schließlich gibt es doch genug Ja-Sager, nicht wahr? Seine skeptische und manchmal ironische Note finden Sie amüsant, denn Sie denken im Oktober auch ein wenig quer und lassen sich ungern in eine Schublade stecken.



Auch der Schütze hat die Gabe, unbequem und offen zu sein. Wahrheitsliebe ist nicht immer komfortabel. Sollten Sie mit ihm zusammenarbeiten, kann jedoch genau diese Fähigkeit ein großer Pluspunkt sein. Er deckt die Missstände auf, denen Sie auf der Spur waren. Zusammen geht es eben schneller.



​Wieder einer Ihrer Favoriten ist der Wassermann. Er profitiert von dem positiven Einfluss des Planeten Venus und so ist auch er flexibler denn je.



Flirttipp: Skorpion, Schütze, Wassermann

Singlehoroskop Wassermann

Sie ziehen die Blicke ständig auf sich

Der überaus attraktiven Waage müssen Sie nicht lange erklären, wie man gemeinsam das strahlende Paar abgibt. Mit ihr an Ihrer Seite machen Sie geradezu Furore. Wo Sie auch auftauchen, die Herzen fliegen Ihnen entgegen. So viel Erfolg schweißt natürlich zusammen und macht klar: So kann es bleiben. Mit der Waage wird der Herbst nicht melancholisch, sondern einfach nur fröhlich und wunderschön.



Der Widder wirkt auf seine Weise überaus anziehend auf Sie. Hier kommt sogar eine große Portion Erotik mit ins Spiel, denn er wirkt so wie keiner auf Sie. Gerade das, was er nicht sagt, macht alles so besonders. Außerdem fasziniert Sie an ihm seine lebenslustige und zupackende Art.



​Gefällt Ihnen der sonnige Löwe? Dann sollten Sie nicht länger zögern und ihn zum Essen einladen. Schnell werden Sie feststellen, dass auch er so brillant auftreten kann wie Sie und sich gerne über Gott und die Welt mit Ihnen unterhält.



Flirttipp: Waage, Widder, Löwe

Singlehoroskop Fische

Beste Jupiter-Aspekte machen richtig Spaß

Der Wassermann kommt Ihnen manchmal wie ein Außerirdischer vor. Immer weiß er etwas Neues und erzählt Ihnen von Dingen, die Sie noch nie gehört haben. Lebt er tatsächlich auf dem gleichen Planeten wie Sie? Ja, und vor allem in der Welt des Eros kennt er sich aus und könnte Ihnen ein Kunststückchen zeigen, das Ihnen gefällt.

​Für Fische, die sich noch nicht an den großen Zauberkünstler heranwagen, ist die Begegnung mit einem sanften Krebs nicht minder angenehm. Er nimmt sich Zeit für Sie und hört Ihnen außerdem gerne zu. Bei ihm und einer liebevollen Natur fühlen Sie sich aufgehoben und geborgen. Er hat im Oktober auch gar keine Ambitionen auf einen Alleingang. Er bleibt da und will loyal sein.



​Viel Spaß macht jetzt auch der Kontakt zur Jungfrau. Sie hat eine aktive und lebensfrohe Phase. Das macht Sie als Partner attraktiv. Auch im Bett stimmt es jetzt, denn Venus und Mars blinzeln hier ebenfalls neckisch.



Flirttipp: Wassermann, Krebs, Jungfrau

Singlehoroskop Widder

Sie sind zufriedener und bereit, anderen Halt zu geben

Ohne Zweifel finden Sie die Waage sehr attraktiv und anziehend. Sie könnte ein herausragendes Schmuckstück in Ihrer Sammlung sein. Doch wenn Sie mit ihr glücklich sein möchten, dürfen Sie Ihrem momentanen Wunsch nach Rückzug nicht zu stark nachgeben. Sie braucht Kontakte und Geselligkeit. Also, zeigen Sie, was Sie als Gesellschafter drauf haben, denn das ist nicht wenig.



Eine sehr gute Wahl ist im Oktober der Steinbock für Sie. Er schätzt eine gepflegte Atmosphäre und muss nicht jeden Tag etwas Neues erleben. Schöne Stunden zu zweit, gemeinsam vor dem heimischen Kamin oder beim Kochen in der Küche machen ihm Spaß, vor allem dann, wenn Sie dabei sind.



​Der Krebs und sein klassischer Look, das ist genau das, wonach Sie Ausschau gehalten haben. Jetzt verwöhnt er Sie gern und zeigt Ihnen, dass Gefühle und Nähe nicht überall möglich sind. Passen Sie auf, wenn Sie sich jetzt in den Krebs verlieben, dann sitzt es tief.



Flirttipp: Waage, Steinbock, Krebs

Singlehoroskop Stier

Einfach nur beneidenswert!

Meine Güte, ist dieser Skorpion sexy! Immer müssen Sie an seine Augen denken, an seine ruhige und sonore Stimme. Der Skorpion ist eine Versuchung wert, egal, was es kostet. Selten waren Sie so risikobereit. Doch so viel müssen Sie gar nicht in Kauf nehmen. Er kommt Ihnen schon auf halbem Wege entgegen und hat viel ernsthaftere Absichten, als Sie glauben.



Mit dem Steinbock haben Sie keine Kommunikationsprobleme. Ihre Übereinstimmung kann sich sehen lassen und bringt viel Freude in den gemeinsamen Alltag. Er ist zuverlässig, fleißig und immer für Sie da, wenn Sie ihn brauchen oder auch nicht.



​Stiere, die einen goldenen Oktober erleben möchte, wie man ihn sich nur erträumen kann, die sollten auf einen Löwen setzen. Dieser möchte Ihnen jetzt alles zu Füßen legen, was Sie sich wünschen. Manchmal finden Sie ihn fast ein wenig zu pathetisch. Etwas weniger Budenzauber wäre auch schon prima.



Flirttipp: Skorpion, Steinbock, Löwe

Singlehoroskop Zwilling

Sie haben viele Chancen, können mit anderen genießen

Der Wassermann wird sich im Nu auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Er hat genau zugehört und kann all Ihre Fangfragen parieren. Sie können sich auf einen entspannten Monat mit ihm freuen. Außerdem wird er Sie ständig mit neuen Ideen und Informationen versorgen, sodass Sie Ihrem Bedürfnis nach geistiger Abwechslung frönen können.



​Na, plötzlich interessiert an einem Steinbock? Seine ernsthafte Note fasziniert Sie. Er gibt nicht so schnell etwas von sich preis. Das führt dazu, dass Sie eine Menge in ihn hineininterpretieren können. Doch Partner, die Ihren Geist in Bewegung halten, gefallen Ihnen im Oktober besonders gut.



Von Venus sanft geküsst, zeigt sich der Skorpion in diesem Oktober wesentlich zugänglicher und charmanter als zu anderen Zeiten. Deshalb sind Sie versucht, sich mit ihm in eine tolle Affäre zu stürzen. Für alle Zwillinge, die einen geistigen Sparringpartner suchen, ist er außerdem der Geheimtipp. Mit niemandem kann man sich so intensiv über Gott und die Welt unterhalten wie mit ihm.



Flirttipp: Wassermann, Steinbock, Skorpion

Singlehoroskop Krebs

Große Liebe ist möglich

Was anderen zu eng wird, ist für Sie genau die richtige Linie. Der Fisch ist momentan ziemlich anhänglich und möchte am liebsten in jeder freien Minute mit Ihnen zusammen sein. Daran erkennen Sie Ihrer Meinung nach, wie gern er Sie hat. Sie fühlen sich sogar geschmeichelt, falls er wissen möchte, mit wem Sie ausgehen, wenn Sie nicht bei ihm sind.



Ziemlich kontrastreich ist der bodenständige Stier. Bei ihm müssen Sie nicht so viel von sich erzählen, aber deswegen ist er nicht weniger an Ihnen interessiert. Er schmiedet mit Ihnen wunderbare Zukunftspläne und schafft somit viel Platz für Träume.



​Der flotte Wassermann heitert Sie schnell auf, wenn Sie eine Ihrer nachdenklichen Phasen haben. Er weiß so viele interessante Dinge zu berichten und macht Sie neugierig auf ein abwechslungsreiches Leben. Er beschwert Sie nicht, sondern gibt Ihnen ein Gefühl neuer Leichtigkeit. Seinem kindlichen Lächeln wollen Sie jetzt nicht widerstehen.



Flirttipp: Fisch, Stier, Wassermann

Singlehoroskop Löwe

Sie wissen, was Sie wollen das Beste

Direkte Offenheit ist für den Widder eine tolle Sache. Er weiß gerne, woran er ist und mag es, wenn Sie sich klar äußern. Das gilt auch für Liebe und Erotik. Im Oktober haben Sie einen tollen Draht zueinander und können sich auf körperlicher Ebene einmal ausleben. Selbst nach Jahren einer gemeinsamen Beziehung geht es jetzt wieder rasant und leidenschaftlich zu.



Weniger erotisch, aber nicht weniger spannend, läuft Ihre Beziehung mit dem Wassermann ab. Er hat eine spontane Reiseidee und setzt auf Last-Minute. Wenn er mit Ihren kurzerhand die Koffer packt, dann finden Sie das einfach toll. Schließlich steigen Sie ebenso gerne in einen Flieger wie er. Sie haben jetzt doch mehr Lust auf Kuscheln und mehr Häuslichkeit?



​Ihr Stier macht es Ihnen gerne gemütlich und bekocht Sie mit Hausmannskost. Außerdem verfügt er über allerhand sinnliche Qualitäten und ist immer für Sie da, wenn Sie aus dem Sturm des Lebens einmal in ruhigere Gefilde entfliehen wollen.



Flirttipp: Widder, Stier, Wassermann

Singlehoroskop Jungfrau

Venus und Mars machen Sie privat zum Glückskind

Der Skorpion interessiert Sie im Oktober besonders, denn er ist ein Typ, der sich mit all den spirituellen Dingen gerne auseinandersetzt. Sie finden in ihm einen tollen Gesprächspartner, der keine Grenzen kennt und sich auch an komplexere Themen heranwagt. Auch auf der menschlichen Ebene finden Sie zu ihm schnell einen Draht. Ob Sie sich in ihn verlieben, ist im Oktober gar nicht so wichtig, denn Sie mögen ihn.



Eine äußerst prickelnde Begegnung erleben Sie mit der Waage. Sie ist im Oktober erstaunlich offensiv und macht Sie unverhohlen an. Da können Sie überlegen, ob Sie sich nun aus der Reserve locken lassen oder nicht. Es schadet Ihnen sicher nicht, wenn Sie Streicheleinheiten bekommen.



​Ähnlich haltbar, jedoch viel bunter und facettenreicher, läuft Ihrer Begegnung mit dem aktiven Wassermann ab. So viele Ideen hat selten jemand an Sie herangetragen. Und die nette Art zu reden und immer ein bisschen witziger als die anderen zu sein, gefällt Ihnen einfach. Nur für einen unverbindlichen Flirt ist Ihnen der Wassermann zu schade.



Flirttipp: Skorpion, Waage, Wassermann

Singlehoroskop Waage

Zusammen mit einem Gefährten dem Alltag entfliehen

Verständnis für Freiräume hat der Schütze. Er mag es ebenso wenig, eingeengt zu werden. Sind Sie zusammen, dann schmieden Sie tolle Reisepläne, entwickeln Zukunftsgedanken und sind Ihrer Zeit immer ein bisschen voraus. Wenn einer von beiden den Schatzmeister macht, dann wird es auch finanziell gelingen. Ihre Großzügigkeit könnte Sie sonst auf Dauer teuer zu stehen kommen.



Der dynamische Widder mag es, wie schnell Sie einen tollen Einfall entwickeln. Außerdem sind Sie spontan dazu bereit, ihn umzusetzen. Der Widder ist geradezu fasziniert von Ihrer Spontaneität und der Möglichkeit, mit Ihnen ein Leben auf der Überholspur zu führen. Im Oktober wollen Sie beide noch einmal richtig auf die Pauke hauen.



​Der attraktive Löwe ist so herrlich sonnig und immer gepflegt. Er gibt sich gelassen und kennt viele interessante Leute. Das mögen Sie, denn ein Bad in der Menge an der Seite eines Löwen ist immer ein gesellschaftlicher Event.



Flirttipp: Schütze, Widder, Löwe

Singlehoroskop Skorpion

Intensive Gefühle und eine tiefe Verbindung

Wenn Sie sich in die Arme eines Steinbocks flüchten, dann sind Sie darin bestens aufgehoben. Im Oktober tut er wirklich alles für Sie. Er ist hingerissen von Ihrer geheimnisvollen Art, alles und doch gar nichts zu sagen. Ein magisches Band wird Sie verbinden. In Sachen Leidenschaft ist er einfach umwerfend und wird Ihre Kleidung so manches Mal durcheinander bringen.



Viel vorsichtiger ist der Krebs. Seine gefühlvolle Natur ist so liebenswert. Er versteht Ihre sanfte Note sehr gut, weil er selbst ein wenig so ist. Mit ihm erleben Sie viel Nähe, Zärtlichkeit und Geborgenheit. Seine Sterne machen ihn im Oktober äußerst stabil, sodass ihm seine gelegentlichen Stimmungsschwankungen kaum zusetzen.



​Vom Hauch des Luxus umweht und unvergleichlich erotisch, präsentiert sich Ihnen der Löwe. Bei ihm haben Sie das Gefühl, dass er von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ist. Da liegen Sie gar nicht so falsch, denn die gegenseitige Anziehung ist im Oktober enorm.



Flirttipp: Steinbock, Krebs, Löwe

Singlehoroskop Schütze

Etwas weniger Schwung, mehr Zärtlichkeit

Einem liebevollen Fisch fühlen Sie sich im Oktober sehr nahe. Er kann Ihren Wunsch nach etwas mehr Ruhe verstehen. Er dringt auch nicht weiter in Sie, um darüber zu diskutieren, sondern er lässt Sie einfach machen. Wenn Sie Lust auf Gemeinsamkeit haben, dann ist er für Sie da. Er kocht Ihnen Tee oder auch ein schönes Abendessen und legt am Abend Ihre Felldecke bereit, wenn Sie nach Hause kommen.



Wenn es dann doch etwas lustiger werden soll und Abwechslung nötig ist, brauchen Sie nur nach Ihrem Zwilling zu rufen. Er ist stets für jeglichen Schabernack bereit. Er geht jetzt gerne ins Theater mit Ihnen, am besten in eine schwungvolle Boulevardkomödie, und zeigt Ihnen danach eine neue Bar.



​Erinnern Sie sich noch an den feurigen und aktiven Widder? Sollte Ihnen der Planet Saturn im Oktober eine Begegnung mit ihm verschaffen, dann kann das ziemlich unter die Haut gehen. Eine alte Liebesgeschichte kann aufflammen.



Flirttipp: Fisch, Zwilling, Widder

