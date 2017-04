Wochenhoroskop: Die Sterne vom 10. bis 16. April

Das Wochenhoroskop verrät, wie eure Sterne in den nächsten sieben Tagen stehen.

Hier die persönlichen Aussichten für Lust und Liebe, Job und Finanzen, Gesundheit und Fitness für alle zwölf Tierkreiszeichen in unserem Wochenhoroskop:

Steinbock

Lust & Liebe

Diese Woche verstärkt sich der positive Einfluss der Venus, denn der Liebesplanet läuft nach langer Zeit endlich wieder direkt. Singles schauen nach vorn und halten ganz intensiv nach einem neuen Flirtpartner Ausschau. Liebe liegt für Sie an diesem Ostern in der Luft und Sie schließen viel schneller als sonst Kontakte. In einer Beziehung wird der Austausch untereinander lebhafter und flirtfreudiger. Man hat sich immer noch viel zu sagen und erforscht den anderen täglich neu - auch in erotischer Hinsicht



Beruf & Finanzen

Die hektische Stimmung im Job kurz vor Ostern sagt Ihnen gar nicht zu. Sie fühlen sich unter Stress gesetzt und neigen vermehrt zu Fehlern. Versuchen Sie, sich nicht hetzen zu lassen. Denn, wenn Sie gerade um Ostern herum etwas Zeit finden, korrigierend an Ihren kreativen Projekten zu arbeiten, könnten Sie durchaus gute Fortschritte erzielen.



Gesundheit & Fitness

Dass Sie gerade jünger und frischer aussehen, haben Sie nicht nur Ihrer guten Laune und einem aktiven Sportprogramm zu verdanken, sondern auch Mars, der gerade Ihre Vitalität stärkt und verjüngend wirkt, wenn er durch Ihr Haus der Lebensfreude läuft. Tun Sie daher das, was Ihnen in sportlicher Hinsicht Spaß macht, und das möglichst oft. Besonders zu Ostern sollten Sie Ihrem Körper die Bewegungsfreiheit gönnen.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Wassermann

Lust & Liebe

Lust auf etwas Neues? Sonne und Uranus stimmen Sie neugierig und experimentierfreudig. Als Single suchen Sie aktiv den Kontakt, wischen bei Tinder, melden sich bei einer seriösen Partneragentur an oder gehen einfach mal aus. In einer Beziehung unternehmen Sie etwas mit Ihrem Schatz, das Ihnen beiden neue Horizonte eröffnet und Ihre Lebenslust steigert. Wie schön, dass auch Venus und der Vollmond Ihre Lust an der Liebe erhöhen.



Beruf & Finanzen

Ausgesprochen neugierig und wissbegierig zeigen Sie sich unter dem Einfluss von Sonne und Uranus. Sie schließen schnell neue Kontakte, tauschen Informationen aus, bilden sich fort. Selbst an Ostern gelingt Ihnen das Netzwerken hervorragend. Dennoch sollten Sie - damit es unter dem rückläufigen Merkur nicht nur beim Reden bleibt - Wichtiges noch einmal schriftliche fixieren.



Gesundheit & Fitness

Sie lassen sich auf Bewegung ein, wenn Sie nicht zu anstrengend ist. Ein Spaziergang, gerade an den Feiertagen, bietet sich da als eine beliebte Bewegungsart an. Gehen Sie, wenn möglich, lieber in den Wald als in die Stadt, denn die Luft ist dort noch frischer. Spazieren Sie möglichst am Tag, um viel Sonnenlicht einzufangen, das die Vitamin-D-Produktion ankurbelt und Ihr Immunsystem stärkt.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Fische

​Lust & Liebe

Venus schenkt Ihnen eine charismatische Ausstrahlung, denn Sie leuchtet aus Ihrem Zeichen. Nun läuft sie zum Ende der Woche wieder vorwärts und eine neue Liebe kommt in Gang. Single bekommen gerade um Ostern herum Einladungen, werden angeflirtet oder sind erfolgreich, wenn Sie Ihr Glück selbst versuchen. In einer Beziehung wird es wieder viel schöner, weil Ihr Schatz Sie zum Anbeißen süß findet.



Beruf & Finanzen

Finanziell könnten diese Woche einige Überraschungen auf Sie zu kommen, die Ihr blitzschnelles Handeln verlangen. Vergewissern Sie sich unter dem rückläufigen Merkur jedoch, dass Ihre Informationen Hand und Fuß haben, sonst droht Ihnen ein finanzieller Verlust. Beruflich könnten Sie Wissen auffrischen, einen alten Kontakt wiederherstellen oder eine Anfrage doch noch beantwortet bekommen. Wichtig ist nun, dass Sie alles Dringende noch zum Abschluss bringen.



Gesundheit & Fitness

Mit Mars in Ihrem Haus des Lernens, sind Sie durchaus entdeckungsfreudig beim Thema Sport. Das kann zum einen heißen, dass Sie gern eine neue Sportart ausprobieren, aber auch dass Sie gerade gern die Gegend erkunden. Vielleicht joggen Sie einfach mal ein wenig weiter oder laufen in eine andere Richtung als sonst. Die Abwechslung bringt Sie auf Trab und schenkt Ihnen neue Eindrücke.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Widder

Lust & Liebe

Venus tummelt sich zwar auch diese Woche in Ihrem Haus des Unterbewussten und ist daher nicht wirklich erreichbar, aber zumindest läuft sie ab Samstag wieder vorwärts. Eine Liebe könnte um Ostern herum ganz langsam und im Verborgenen ihren Anfang nehmen. Singles sollten sich vor allem unter dem Vollmond am Dienstag in der Nähe ihres Schwarms aufhalten. Vielleicht wird er auf Sie aufmerksam. In einer Beziehung kann man ganz behutsam an Verbesserungen arbeiten.



Beruf & Finanzen

Sie sind unter dem Sonne-Uranus-Einfluss kaum zu bremsen. Sie sprudeln über vor spannenden Ideen und stoßen auf Begeisterung, wie der Vollmond in Ihrem Partnerhaus anzeigt. Dennoch ist Vorsicht geboten: Unter dem rückläufigen Merkur werden Ideen oft nicht zu Ende gedacht und die Probleme ergeben sich im Nachhinein. Versuchen Sie, sich etwas zu zügeln, und denken Sie, bevor Sie handeln. Geschäftliche Abschlüsse sollten Sie erst einmal verschieben, dafür ist auch nach Ostern noch Zeit.



Gesundheit & Fitness

Der ganze Stress setzt Sie richtig unter Adrenalin. Außerdem wird Ihr Appetit durch Mars in Ihrem Genusshaus ordentlich angeregt. Überhaupt neigen Sie gerade dazu, zu fett zu essen. Wenn dann noch einige Schokohasen hinzukommen, schnellen die Extrapfunde in die Höhe. Bauen Sie Ihre aufgeregte Stimmung lieber bei einem zügigen Spaziergang oder einer Stunde Jogging im Park ab. Dann sind Sie ausgeglichener und können die Osterfeiertage genießen.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Stier

Lust & Liebe

All die Überlegungen und Zweifel an Ihrer Partnerschaft, die Sie in der letzten Zeit beschäftigt haben, werden ad acta gelegt, denn Venus läuft zum Ende der Woche in Ihrem Gemeinschaftshaus wieder direkt. Sie sind bereit, sich als Paar weiterzuentwickeln. Und auch Singles hören auf, ihre Einsamkeit oder ihren Liebeskummer zu zelebrieren, sondern strecken die Fühler im Bekanntenkreis aus. Da gibt es nämlich jemanden, der Sie interessiert. Vielleicht ein süßer Osterhase?



Beruf & Finanzen

Der rückläufige Merkur in Ihrem Zeichen ermahnt Sie dazu, nicht vorschnell zu agieren, dann schleichen sich Fehler ein. Wenn Sie jedoch alles noch einmal genau durchsehen, bevor Sie es herausgeben, sind Sie auf der sicheren Seite. Unter diesem Transit kann Ihnen auch eine zweite Chance für ein Vorhaben eingeräumt werden. Seien Sie gut vorbereitet und nehmen Sie sich kurz vor Ostern nicht zu viel vor.



Gesundheit & Fitness

Sonne und Uranus wirken auf Ihr Unterbewusstsein ein: Sie sind unruhig, träumen sehr lebhaft und leiden eventuell unter Schlafproblemen. Der Vollmond am Dienstag stimmt Sie zusätzlich etwas dünnhäutig im Alltag, eventuell weinen Sie schnell oder verlieren leicht die Fassung. Mit Mars in Ihrem Zeichen sind Sie jedoch fit genug und können jeglichen Stress hervorragend beim Sport kompensieren. Dann legen sich auch die Schlafprobleme.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Zwilling

Lust & Liebe

Sie haben in der Liebe höchste Ansprüche. Das macht es nicht immer leicht. Nun aber läuft ab Samstag Venus wieder vorwärts und bringt Bewegung in Herzensangelegenheiten. Singles können sich auf Schmetterlinge im Bauch freuen, weil es da jemanden gibt, der ihrem Traumpartner sehr nahe kommt. In einer Beziehung entwickelt sich gerade alles positiv. Ein Abend, an dem die Funken sprühen, ist der Dienstag, wenn der Vollmond in der Waage steht. Dann sind Sie in Flirtlaune.



Beruf & Finanzen

Als Luftzeichen reagieren Sie schnell und flexibel. Das kommt Ihnen gerade unter dem Sonne-Uranus-Transit, der Überraschungen ankündigt und rasche Reaktionen erfordert, zupass. Vor allem unter dem Vollmond am Dienstag fällt es Ihnen leicht, spielerisch auf alle Anforderungen zu reagieren. Sie verblüffen mit Ihrer originellen Herangehensweise. Da Sie unter dem rückläufigen Merkur in Ihrem Haus des Unterbewussten eher verträumt denken, sollten Sie geschäftliche Abschlüsse, vertragliche Fragen oder finanzielle Investitionen vor Ostern vermeiden. Sie haben keinen Kopf dafür.



Gesundheit & Fitness

Schlaf ist für Sie gerade mehr als eine Ruhepause für den Körper, um seine Funktionen aufrechtzuerhalten. Unter dem rückläufigen Merkur schöpfen Sie träumend Kraft. Die besten Ideen kommen Ihnen im Traum, oder wenn Sie vor sich hinträumen. Nutzen Sie daher die Feiertage, um mal wieder richtig aufzutanken - vielleicht bei einem Wellnessprogramm?

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Krebs

Lust & Liebe

Wenn Venus zum Ende der Woche in Ihrem Haus der Wünsche und Visionen wieder direkt läuft, wird der Traum von der großen Liebe greifbar. Singles haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der ähnlich gestrickt ist wie sie, selbst wenn die Herkunft oder der soziale Status voneinander abweichen. Ihre Sicht auf die Dinge macht Sie zu Seelenverwandten. In einer Beziehung gehen Sie zum Osterwochenende wieder uneingeschränkt aufeinander zu und halten Ihre Liebe hoch.



Beruf & Finanzen

Sie haben so schon viel zu tun, und dann kommen noch zwischendurch Anfragen rein, die blitzschnell bearbeitet werden sollen, wie Sonne und Uranus anzeigen. Wenn schon Stress, dann richtig. Arbeiten Sie alles sorgfältig ab, aber setzen Sie Prioritäten, was wirklich dringend ist. Ganz wichtig ist es unter dem rückläufigen Merkur, sorgfältige Absprachen - am besten schriftlich - zu treffen, damit es wegen Missverständnissen keinen Stress im Team gibt.



Gesundheit & Fitness

Der Vollmond zeigt an, dass Sie momentan gern zu Hause sind. Sie kuscheln sich auf dem Sofa ein oder werkeln im heimischen Garten. Letzteres ist genau die richtige Tätigkeit für Sie: Beim Umgraben der Erde oder Unkrautjäten halten Sie nicht nur Ihren Körper in Bewegung, sondern haben auch das belohnende Gefühl, etwas zu kreieren und zu schaffen, was Sie sehr zufrieden stimmt. Kombinieren Sie die Ostereiersuche doch mit einem schönen Spaziergang - das erfreut Körper und Seele.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Löwe

Lust & Liebe

Wenn Venus ab Samstag wieder direkt läuft, wird Leidenschaft bei Ihnen großgeschrieben - und zwar im positiven Sinn. Sonne und Uranus deuten darauf hin, dass die Liebe Sie überrascht und Sie ausgesprochen gefühlvoll auf Ihr Gegenüber zugehen. Sie bemühen sich richtig! Eine gute Zeit, um jemanden anzusprechen oder Ihrem Schatz zu sagen, wie viel Ihnen an der Beziehung liegt. Ostern gibt es in der Liebe Anlass zur Freude.



Beruf & Finanzen

Einige Stolpersteine tun sich beruflich unter dem rückläufigen Merkur auf. Es kommt zu Verzögerungen, Pannen und Fehlern, die eventuell Ihre Kompetenz infrage stellen könnten. Wie gut, dass Sie unter Sonne und Uranus auf so viele spannende Ideen kommen und andere davon überzeugen können. Die beruflichen Probleme bringen Sie also im Endeffekt weiter! Dennoch sollten Sie ganz klar die Osterfeiertage auch zu Feiertagen machen. Sie brauchen etwas Erholung!



Gesundheit & Fitness

Neue Erkenntnisse führen bei Ihnen zu einer veränderten Einstellung hinsichtlich Ihrer Ernährung. Mars deutet darauf hin, dass Sie auf den Genuss nicht verzichten wollen, aber dass dieser von höchster Qualität sein soll. Vielleicht sind Sie bereit, mehr Geld für hochwertige Nahrung auszugeben. Oder Sie greifen statt zu Billigschokohasen, zu Bio- Schokohasen. Das Gute daran: Sie essen bewusster, weil Sie wissen, wie gut es für Sie ist, und fühlen sich obendrein auch noch fitter.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Jungfrau

Lust & Liebe

Venus läuft in Ihrem Partnerhaus wieder vorwärts: Nun steht einer harmonischen Beziehung wirklich nichts mehr im Wege - und auch Singles können dieser Woche hoffnungsvoll entgegensehen, denn die Chancen, jemanden kennenzulernen, mit dem es funkt, sind gut. Mars deutet große Lust auf ein schönes erotisches Miteinander an. Wenn nichts dagegen spricht, gibt es aus kosmischer Sicht keinen Grund, sich zurückzuhalten.



Beruf & Finanzen

Beruflich oder finanziell kann es unter dem Einfluss von Sonne und Uranus zu unerwarteten Wendungen kommen. Sie müssen eventuell mit weniger Geld auskommen oder aber Sie haben plötzlich sehr viel mehr zur Verfügung. Unter dem rückläufigen Merkur steht Ihnen jetzt vor allem der Sinn nach Urlaub - halten Sie den Ball bis Ostern aber lieber flach.



Gesundheit & Fitness

Der Frühling schenkt Ihnen neue Energie: Sie bekommen gar nicht genug davon, die frische Luft zu atmen und zu betrachten, wie die Natur erblüht und sich ausbreitet. Sie treiben daher gern Sport im Freien. Ein Osterspaziergang bietet sich ebenso an. Wind und Wetter trotzen Sie, sogar bei Regen fühlen Sie sich pudelwohl.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Waage

Lust & Liebe

Wenn Venus am Osterwochenende wieder direkt läuft, spüren Sie, dass Liebe und Leichtigkeit in der Luft liegen - immer und überall. Als Single flirten Sie mit jemandem, den Sie zufällig treffen. In einer Partnerschaft bringen Sie Ihre Liebe mit kleinen versteckten Liebesbotschaften und Hilfeleistungen für Ihren Schatz wieder in Schwung.



Beruf & Finanzen

Achten Sie diese Woche unbedingt auf Ihre Ausgaben und Kontoabgänge. Unterm rückläufigen Merkur kann es da zu Fehlern oder Versäumnissen kommen. Am Dienstag reagieren Sie unter dem Vollmond schnell emotional, wenn es beruflich Probleme gibt. Das wirkt unprofessionell. Am Freitag lassen Sie sich eher von überraschenden Angeboten inspirieren. Das macht einen guten Eindruck. An den Feiertagen haben Sie kein Problem damit, vom Beruf abzuschalten.



Gesundheit & Fitness

Mars zeigt an, dass Sie gerade über eine stabile Kondition und Konstitution verfügen. Sportarten, die auch die Seele beruhigen, faszinieren Sie gerade, wie zum Beispiel Yoga und Tai-Chi. Ein Problem dürfte aber gerade um Ostern herum Ihr Hang zum Feiern darstellen. Sie kennen keine Grenzen und könnten sich damit gesundheitlich schaden. Zu viel Schlafmangel, lässt Sie mitgenommen und um einiges älter aussehen.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Skorpion

Lust & Liebe

Wenn Sie sich in letzter Zeit danach sehnten, mal wieder auf Wolke sieben zu schweben, könnte der Traum sich zum Ende der Woche bewahrheiten. Venus in Ihrem Flirthaus läuft wieder direkt. Singles stürzen sich pünktlich zu Ostern in den Herzensreigen und auch Gebundene spüren, wie die Schmetterlinge im Bauch umherfliegen, denn mit dem Schatz läuft es fast so gut wie ganz am Anfang - oder vielleicht sogar besser, denn schließlich kennen Sie sich gut und wissen, wie der Hase für Sie beide am besten läuft



Beruf & Finanzen

Sonne und Uranus deuten in den Tagen vor Ostern eine Menge Stress an, der durch Verzögerungen, Absagen oder kurzfristige Veränderungen ausgelöst wird, die auf den rückläufigen Merkurs zurückzuführen sind. Sie haben eine Menge zu tun und müssen durch das erhöhte Tempo enorm darauf achten, dass Ihnen kein Fehler unterläuft. Gut, dass Sie Ostern etwas ausspannen können.



Gesundheit & Fitness

Sonne und Uranus versetzen Sie in einen Zustand innerer Hektik, von dem Sie nur schwer Abstand nehmen können. Sie denken zu viel und schlafen zu wenig, Ihre Bewegungen sind unbedacht und können sogar zu kleineren Unfällen führen. Vermeiden Sie daher Risikosportarten. Begnügen Sie sich gerade zu Ostern mit einem gemütlichen Spaziergang oder einer kleinen Wanderung, als ein riskantes Ausdauertraining anzugehen.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.

Schütze

Lust & Liebe

Sonne und Uranus in Ihrem Flirthaus laden Sie dazu ein, sich auf Überraschungen im Liebesleben einzulassen. Als Single gehen Sie an den freien Tagen gern aus und schauen mal, was so passiert. In einer Beziehung sorgen Sie für Spaß und Abwechslung, indem Sie eine Überraschung arrangieren, und so Ihren Schatz an einen lauschigen Ort locken. Unterm Vollmond in der Waage am Dienstag kommt auch das erotische Miteinander nicht zu kurz.



Beruf & Finanzen

Die flotten Sonne-Uranus Energien wirken sehr belebend auf Ihre grauen Zellen. Kurz vor Ostern begeistern Sie Ihr Umfeld mit unglaublich kreativen Ideen. Wenn Sie die Zeit haben, sollten Sie sich schon zu Ostern daran machen, Ihre Ideen grob umzusetzen oder zumindest ein Konzept anzufertigen. Versuchen Sie aber auch, bis zu den Feiertagen die Routine im Blick zu behalten und alles brav abzuarbeiten. Sonst könnte die Arbeit Sie um die Feiertage bringen.



Gesundheit & Fitness

Sie sind sehr pflichtbewusst gegenüber Ihrem Körper, versuchen es mit regelmäßigem Sport und halten sich an Ernährungsrichtlinien, die Ihnen einleuchten. Das kann dazu führen, dass es nicht immer ganz einfach mit Ihnen ist: Vielleicht stöhnt die Verwandtschaft, weil Sie auf Fleisch, Gluten oder Milchprodukte verzichten. Tun Sie dennoch, was Sie für richtig halten. Wer weiß, möglicherweise haben Sie am nächsten Familienfest schon mehr Mitstreiter gefunden? So gesund und jung, wie Sie gerade aussehen, wäre das durchaus drin.

Was hält die neue Woche für euch persönlich bereit? Lasst euch von den viversum-Experten kostenlos die Zukunft deuten! Hier geht’s zur Gratisberatung.