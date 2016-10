Crazy Backstube: 10 Torten, die ihr so garantiert noch nicht gesehen habt

Jetzt wird's bunt und verrückt! Diese außergewöhnlichen Tortenkreationen erobern zur Zeit den siebten Backhimmel.

Ab sofort kommt ordentlich Abwechslung auf die Kuchenplatte! Die neuesten Torten-Kreationen von Galaxy bis Einhorn lassen die Herzen von allen Kuchenliebhabern höher schlagen.

Spektakuläre Torten für unvergessliche Genussmomente

Klar greifen wir alle gerne bei Käsekuchen und Guglhupf zu. Manchmal darf es aber auch gerne mal etwas ausgefallener sein. Vor allem bei ganz besonderen Anlässen. Eine spektakuläre Torte ist ein echtes Highlight auf jeder Feier.

​Die Meistertorten sind aber nicht nur optische Bomben, sondern punkten auch mit wahnsinnig leckerem Geschmack.

Wir haben für euch die Top 10 der abgefahrensten Backwaren zusammengestellt

Hier kommt ordentlich Farbe auf den Teller. Lasst euch inspirieren und taucht ein in die genussvolle Welt der crazy Tortenkünste.

1. Galaxy Cake

Haben sich hier echte Aliens in der Backstube ausgetobt? Der spektakuläre Galaxy Cake sieht aus, als kommt er direkt aus dem All. Das Besondere an dieser Torte ist die Verzierung in Weltraum-Optik. Total abgespaced!

2. Konfetti-Torte

Konfetti ist bunt und macht glücklich. Das gilt auch für diese fröhliche Torte, die jeden Kindergeburtstag und jede Karnevalsfeier verschönert.

3. Wasserfarben-Torte

Bei dieser Tortenkreation kommen endlich wieder "Malkasten" und Pinsel aus Kindertagen ins Spiel. Mit zuckersüßer Lebensmittelfarbe und jeder Menge Phantasie könnt ihr eure kreative Ader komplett ausleben. So wird jede Torte garantiert zum Unikat.

4. Funfetti-Torte

Bei der Funfetti-Torte ist gute Laune garantiert: Bunte Streusel von innen und außen werden mit zuckersüßer Buttercreme in Mini-Tupfen gekrönt. So entsteht ein kunterbunter Gaumenschmaus für alle Sinne.

5. Nintendo-Torte

Gamer aufgepasst: So erreicht Backen ein ganz neues Level! Diesem leckeren Controller kann doch wirklich niemand widerstehen, oder?!

6. VW-Bus-Torte

Holt euch den Traum von Surfers Paradise auf die Tortenplatte. Die Bullytorte ist mindestens so kultverdächtig, wie der Namensgeber selbst!

7. Riesendonut-Torte

Donuts kann ja jeder mitbringen - viel zu leicht! Diese Riesendonut-Torte hingegen reicht für die Großfamilie oder das gesamte Büro und ist echt der Burner!

8. Regenbogen-Torte

"Somewhere Over The Rainbow": Diese Torte beeindruckt nicht nur die anderen Kinder aus der Schule. So eine Knaller-Torte ist der Bringer auf jedem Geburtstag!

9. Krümelmonster-Torte

KEKSE!!! - mehr bleibt doch nicht zu sagen, oder?

10. Einhorn-Torte

Awww ein Einhorn!!! Ganz ehrlich, bei so einer Torte werfen wir doch das Erwachsensein gerne mal über Bord! Zum Essen aber eigentlich viel zu schade - es ist ein EINHORN!