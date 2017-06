Jetzt wandert das Backglück im Quadrat direkt auf eure Teller. Unsere herrlich-lockeren Blechkuchen werdet ihr einfach lieben!

Blechkuchen sind die beste Wahl, wenn's mal schnell gehen muss. Die Kuchen-Rezepte sind einfach, die Zutatenlisten nicht allzu lang und ihr braucht noch nicht einmal spezielle Kuchenformen.

Vor allem bei Geburtstagsfeiern, dem Kaffeeklatsch oder der Kinderparty kommen Blechkuchen extrem gut an. Aber auch für spontanen Besuch sind sie ideal. Sie lassen sich perfekt in kleine Stücke portionieren und machen auf schnelle und leckere Weise viele Gäste glücklich.

Schneller Kuchengenuss: Grenzenlose Vielfalt direkt vom Blech

Als unterste Schicht der Blechkuchen eignet sich ein einfacher Kuchenteig, wie zum Beispiel Hefe- oder Mürbeteig. Hierfür hat man die Zutaten eigentlich sowieso immer im Haus. Belegt wird der Teig dann mit allem, was euch schmeckt: Von Streuseln über saisonales Obst bis zur sahnigen Creme. Die einzelnen Komponenten lassen sich natürlich auch wunderbar kombinieren. So ist beispielsweise ein Kirschstreusel ein absoluter Hochgenuss.

Abseits der Standard-Blechkuchen gibt es jede Menge Rezepte, die nur darauf warten, von euch ausprobiert zu werden. Drei davon haben wir für euch zusammengestellt. Serviert euren frisch gebackenen Kuchen vom Blech mit einem Klecks Sahne, Schmand oder Vanilleeis - unwiderstehlich gut.

Rezept für karamelligen Apfel-Blechkuchen

Ihr braucht:

250 Gramm Mehl

1/2 TL Natron

1/4 TL Salz

200 Gramm Zucker

200 Gramm Rohrzucker

1 TL Zimt

225 Gramm Butter

​235 ml Wasser

120 ml Buttermilch

2 Eier (Größe L)

1 TL Vanille-Extrakt

200 Gramm Granny Smith Äpfel, geschält und gehackt



Für die Glasur:

​110 Gramm Butter

60 ml Milch

375 Gramm Puderzucker, gesiebt

1/2 TL Vanille-Extrakt

60 ml Karamellsauce

Und so geht's:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Ein Backblech fetten. In einer großen Schüssel Mehl, Natron, Salz, Zucker, Ruhrzucker und Zimt vermengen.



In einem Topf bei mittlerer Hitze Butter und Wasser erwärmen, bis die Butter geschmolzen ist. Alles zum Kochen bringen. Topf vom Herd nehmen und die Mehlmischung einrühren. Buttermilch, Eier und Vanille-Extrakt dazugeben. Vorsichtig die Apfelstücke unterheben.



Teig aufs Backblech füllen und glatt streichen. Im Ofen circa 20 Minuten backen. Danach für mindestens 10 bis 15 Minuten auf einem Kuchenrost auskühlen lassen.



Für die Glasur Butter und Milch erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist. Puderzucker nach und nach einrühren. Vanille-Extrakt und Karamellsauce unterheben. Glasur über den warmen Kuchen gießen und mindestens 15 Minuten trocknen lassen. ​

Rezept für erfrischenden Limetten-Blechkuchen

Ihr braucht:

320 Gramm Mehl

400 Gramm Zucker

330 ml Buttermilch oder Milch

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

100 Gramm Palmin

4 Eiweiß

1 TL Vanillezucker

Saft von einer Limette

30 - 90 Gramm Gelatine, in Pulverform

1 Messerspitze Lebensmittelfarbe, grün



Für das Frosting:

55 Gramm Butter, weich

110 Gramm Frischkäse, weich

240 Gramm Puderzucker

1 TL Vanille-Extrakt

1 TL Limettensaft

Limettenzesten (von Bio-Limette)

1 - 2 TL Milch

Und so geht's:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Alle Zutaten für den Kuchen in einer großen Schüssel vermengen. Ein Backblech fetten und Teig darauf gleichmäßig verstreichen. Kuchen im Ofen 20 - 22 Minuten backen und anschließend abkühlen lassen.



Für das Frosting Butter und Frischkäse cremig aufschlagen. Puderzucker, Vanille-Extrakt, Limettensaft, Limettenzesten und Milch glatt rühren. Kuchen damit glasieren und trocknen lassen.

Rezept für lockeren Beerenkuchen vom Blech

Ihr braucht:

235 ml Wasser

225 Gramm Butter

240 Gramm Mehl

450 Gramm Zucker

1 TL Natron

1/4 TL Salz

115 Gramm Schmand

2 Eier

1 ½ TL Mandelaroma



Für das Frosting:

6 TL Milch

110 Gramm Butter

445 Gramm Puderzucker

1 TL Mandelaroma

Und so geht's:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Backblech fetten. Wasser und Butter in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze aufkochen. Dann vom Herd nehmen.



In der Zwischenzeit in einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Natron und Salz vermischen. In einer kleinen Schüssel Schmand, Eier und Mandelaroma verrühren. Eier-Mischung nach und nach unter die Mehl-Mischung heben. Wasser-Butter-Gemisch einrühren.



Teig auf das Backblech füllen und glatt streichen. Im Ofen circa 15 - 20 Minuten backen. Für das Frosting Milch und Butter aufkochen. Vom Herd nehmen. Puderzucker und Mandelaroma einrühren. Frosting über den Kuchen streichen mindestens 10 Minuten abkühlen lassen. Mit frischen Beeren dekorieren.

