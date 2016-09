Torten selber backen: Die Tortenständer von Caketales sorgen für staunende Blicke!

Ihr wollt beim nächsten Geburtstag mit einer beeindruckenden Torte punkten? Wir zeigen euch, wie das ohne großen Aufwand klappt. Caketales kann euch helfen!

Ihr träumt schon lange davon beim nächsten Familienfest oder dem Kindergeburtstag mit einer richtigen Hingucker-Torte anzugeben? Eure bisherigen Versuche sind immer gescheitert? Motivtorten sind euch viel zu aufwändig und zu kompliziert?



Mit Caketales könnt ihr jetzt ganz leicht märchenhafte Kuchen selbst backen und dekorieren! Caketales bietet einen ganz besonderen Tortenständer. Mit einem Stecksystem und der passenden Backform könnt ihr ganz infach atemberaubende Motivtorten zaubern. Das Beste daran: Ihr braucht keinerlei Backerfahrungen. Die imposanten Torten bekommen selbst Anfänger spielend leicht gebacken.

Caketales: Idee zum Tortenglück

Nadine Brahms aus Offenbach ist die Gründerin von Caketales. Als die Tochter der leidenschaftlichen Hobby-Bäckerin ein Jahr alt wurde, wollte Nadine ihr eine ganz besondere Torte backen: Ein aufrecht stehendes Mädchen. Dafür baute sie einen passenden Tortenständer. In Kombination mit einem runden Kuchen und bunten Verzierungen wurde daraus eine eindrucksvolle Geburtstagstorte. Die junge Mutter erntete so viel Lob, dass sie beschloss ihr Stecksystem für stehende Figurentorten offiziell zu vertreiben.

Caketales: Tort it yourself!

Der Caketales Tortenständer besteht aus einem Fuß- und einem Kopfteil, die mit einer Stange verbunden sind. So müsst ihr Zuhause nur noch den Oberkörper backen. Die runde Backform dafür ist im Set dabei. Wenn die Kuchenfigur steht, wird der Kopf mit dem Verbindungsstab aufgesetzt.



Bei der Dekoration der Torte, Farben und Verzierungen könnt ihr eurer kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen. Auf der Caketales-Homepage gibt es ausführliche Videos und Anleitungen zum Nachbacken. So entstehen wunderschöne Torten mit viel Spaß und wenig Stress für jeden Anlass.

Caketales: Snacks wundervoll in Szene gesetzt

Der Caketales ist aber nicht nur Tortenständer, sondern kann auch als praktische Etagere genutzt werden. So könnt ihr eure selbstgebackenen Plätzchen, Törtchen und Kuchen wunderschön anrichten und euren Gästen servieren.

Die Caketales Kuchenmärchen gibt es in drei Figuren: Schaf, Junge und Mädchen. Neue Charaktere sind in Planung. Jedes der Figuren-Sets besteht aus einem Tortenständer, einer Backform, einem Etageren-Einsatz, sowie Deko-Anleitungen und Rezepten. Die Caketales sind ab 29,99 € erhältlich.

Caketales: Let's have a Cake Party

Feiert eure eigene Caketales-Torten-Party! Bei eurer Cake Party zeigt euch eine Cake Tutorin, wie ihr traumhafte Motivtorten ganz einfach Zuhause herstellen könnt. Ihr braucht keinerlei Vorkenntnisse und könnt mit bis zu fünf Freundinnen gemeinsam backen und Spaß haben.



Cake Partys sind eine tolle Idee für einen Junggesellinnenabschied oder die nächste Baby Shower. Die Partys dauern zwischen zwei und drei Stunden. Preise aus Anfrage.

Caktales in der Höhle der Löwen

Nadine Brahms gründete ihr Unternehmen Caketales vor ungefähr einem Jahr. Zusammen mit Gregor Kessler vertreibt sie die bunten Tortenständer online und bei ihren Cake Partys.

Am Dienstag, 4. Oktober sind Nadine Brahms und Gregor Kessler gemeinsam in der Höhle der Löwen, um ihr Unternehmen Caketales vorzustellen. Dort werben sie um ein Kapital von 100.000 Euro für eine Beteiligung von 20 Prozent. Welcher Löwe beißt bei den süßen Tortenständern an? Die beiden Gründer hoffen auf eine Beteiligung der Vertriebsexperten Judith Willams oder Ralf Dümmel.

