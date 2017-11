DIY in der Küche! Geschenkideen für Leute, die gerne alles selber kochen

Von selbstgemachten Nudeln bis zum selbstgebrauten Bier - in ist, was selbstgemacht ist. Und wir zeigen euch die coolsten Produkte, mit denen das Selbermachen zum Kinderspiel wird.

Das Bewusstsein für das, was wir essen und die Produktionsbedingungen steigen immer weiter und im Zuge dessen auch der Wunsch möglichst viel selbstzumachen. Wenn auch ihr das Bedürfnis habt, eure Ernährung auf "selbstgemacht" umzustellen oder jemandem eine Freude machen wollt, der bereits nach dem Prinzip lebt (oder es zumindest weitestgehend versucht) dann ist diese Liste genau das richtige für euch.

Selbstgemacht ist, wenn es ums Essen geht, oft ganz schön aufwendig. Wenn man jedoch die richtigen Küchenhelfer dafür hat, geht es einem schon viel leichter von der Hand. Darum haben wir für euch fünf geniale Helferlein zum Verschenken oder Behalten herausgesucht, mit denen das Selbermachen zum Klacks wird!

Selbstgemachter Joghurt gefällig?

Wer keine Lust auf versteckten Zucker oder Konservierungsmittel hat, kann auch seinen Joghurt ganz einfach selbermachen. Dieses Gerät überzeugt mit fantastischen Bewertungen, einem "Made in Germany"-Siegel und kommt mit 14 Gläschen daher. So habt ihr mit einer Ladung zwei Wochen lang selbstgemachten Joghurt zum Frühstück.

Ein praktischer Gemüseschneider für Blitzgerichte

Wenn ihr dachtet der Joghurtbereiter hätte schon gute Bewertungen, dann habt ihr diesen Gemüseschneider noch nicht gesehen. Das muss wohl der Weltbeste sein, anders kann man sich so unfassbar viele positive Rezensionen für einen Gemüseschneider kaum erklären. In jedem Fall spart er Zeit und Tränen beim Zwiebeln schneiden. So macht Selberkochen gleich viel mehr Spaß.

Wenn schon Fertigmischung, dann gesund: Paleo- oder Lowcarb-Brot-Backmischung

Eine Brotbackmischung ist vielleicht nicht das Erste, das einem in den Sinn kommt, wenn man nach Geschenken sucht, aber es ist auf jeden Fall einen Gedanken wert. Diese Mischung ist vegan, gluten- und hefefrei und fast kohlenhydratfrei, wodurch sie auch für Diabetiker geeignet ist. Man muss das Brot außerdem nicht gehen lassen, sondern hat nach nur wenigen Minuten Backzeit im Ofen frisches, selbstgebackenes Brot.

Das perfekte Geschenk für die Bier-Liebhaber in deinem Leben: Ein Bier-Brau-Set

Ob Pils, Weißbier oder Dunkles: Selbstgebraut schmeckt doch am besten. Im 5-Liter-Fässchen wird es auch gleich zur perfekten Geschenkidee. Die Zutaten sind überschaubar und im praktischen Set mit Anleitung wird so jeder zum Braumeister.

Für die Spätzle-Liebhaber

Spätzle selbermachen klingt anstrengend. Schließlich muss der Teig selbst gemischt werden, die Spätzle müssen geformt werden und erst dann kommt man zur eigentlichen Zubereitung. Andererseits schmecken selbstgemachte Spätze um Längen besser - und das will schon was heißen. Warum also nicht mal ein praktisches Set verschenken, das sowohl das spezielle Spätzle-Mehl als auch den Shaker für perfekt-geformte Spätzle beinhaltet?

