Superfood 'kale': Diese 4 leichten Grünkohl-Rezepte MÜSST ihr ausprobieren

Grünkohl (Englisch: kale) ist in aller Munde. Wir präsentieren euch die schmackhaftesten Arten den grünen Kohl zuzubereiten.

Grünkohl ist nicht nur wahnsinnig gesund, sondern schmeckt auch noch richtig gut. Wenn ihr jetzt direkt an das deftige Grünkohl-Gericht eurer Mutter mit vielen Kartoffeln, Senf und Mettwurst denkt, werden wahrscheinlich wundervolle Kindheitserinnerungen wach. Wir treten jedoch heute den Beweis an, dass man Grünkohl auch auf ganz andere Weise lecker zubereiten kann.

Grünkohl-Rezepte: Gesund durch den Winter mit dem Alleskönner

Grünkohl gilt als richtiges Wintergericht und liegt mittlerweile nicht nur bei gesundheitsbewussten Menschen voll im Trend. Sie verarbeiten das knackige Gemüse in erfrischenden Smoothies und abwechslungsreichen Salaten. Dabei ist das gesundheitliche Plus des Grünkohls alles andere als zu verachten.

Grünkohl zählt zu den Superfoods und gilt als eine der gesündesten Gemüsesorten. Er enthält reichlich Vitamine und Mineralstoffe. Zudem punktet der Kohl mit sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien. Grünkohl bietet jede Menge Ballaststoffe und dabei nur wenige Kalorien. Lediglich 49 Kalorien kommen auf 100 Gramm.

Grünkohl-Rezepte: Tradition trifft kulinarische Moderne

Wir lieben gut gemachte Hausmannskost. Dazu gehören auch in jedem Fall deftige Grünkohl-Gerichte. Dass man das Wintergemüse aber auch auf moderne, leichte und vor allem schnelle Art und Weise zubereiten kann, beweisen wir euch. Daher haben für euch vier neu interpretierte Rezepte mit Grünkohl zusammengestellt, die ihr so garantiert noch nicht getestet habt.

Grünkohl-Rezepte: Knusprige Grünkohl-Chips

Ihr braucht:

300 Gramm Grünkohl, frisch

4 EL Olivenöl

Meersalz

Und so geht's:

Grünkohl waschen und trocken tupfen. Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen. Grünkohl vom Stengel zupfen und in eine Schüssel geben. Olivenöl über den Grünkohl träufeln, etwas Meersalz darüber streuen und mit den Händen vermischen.



Grünkohl auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und circa 25-30 Minuten knusprig backen. Die fertigen Chips aus dem Backofen holen und auskühlen lassen.

Grünkohl-Rezepte: Erfrischender Grünkohl-Smoothie mit Chia-Samen

Ihr braucht:

300 Gramm Grünkohl, frisch

500 ml Wasser

220 Gramm Ananas, gewürfelt und gefroren

1 Banane, gefroren

Saft von 1/2 Limette

2 TL Chia-Samen

Und so geht's:

Grünkohl und Wasser in einen Standmixer füllen. Mixen, bis alles cremig ist. Ananas, Banane, Limettensaft und Chia-Samen hinzufügen und alles noch einmal kräftig mixen.



Smoothie in zwei Gläser füllen und mit Strohhalm und Chia-Samen servieren.

Grünkohl-Rezepte: Cremiges Grünkohl-Pesto

Ihr braucht:

​100 Gramm Mandeln, gehackt

200 Gramm Grünkohl, frisch

3 Knoblauchzehen

100 Gramm Parmesan

200 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Olivenöl, zum Beträufeln

Und so geht's:

Grünkohl waschen und klein schneiden. Kohl in kochendem Salzwasser vier Minuten blanchieren und abtropfen lassen. Gehackte Mandeln in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Parmesan fein reiben und Knoblauch schälen.



​Geröstete Mandeln und Knoblauch fein pürieren. Olivenöl und Parmesan unterrühren und noch einmal fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und in ein Glas füllen. Pesto mit etwas Olivenöl bedecken und das Glas gut verschließen.



Tipp: Das Pesto im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Schmeckt genial zu frischer Pasta und Baguette.

Grünkohl-Rezepte: Knackiger Grünkohl-Salat mit Süßkartoffeln

Ihr braucht:

1 Grünkohl, geputzt und zerkleinert

1 TL Olivenöl

Meersalz

1 Dose Kichererbsen

1 Butternut-Kürbis, geschält und gewürfelt

60 Gramm Kürbiskerne



Für das Dressing:

Für das Dressing: 1 TL Chilisauce

4 TL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 TL Salz

1 TL Chiliflocken

1 EL Limettensaft



Und so geht's:

Für das Dressing alle Zutaten vermischen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Gewürfelten Kürbis und Kichererbsen in eine Schüssel geben und etwas Chilisauce hineingeben. Alles vermengen. Kürbis und Kichererbsen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.



Alles für 35-40 Minuten backen, bis der Kürbis weich ist. Eventuell zwischendurch mal rühren. Kurz abkühlen lassen. Geputzten Grünkohl in eine Salatschüssel geben. Einen Teelöffel Olivenöl und etwas Meersalz über den Kohl geben. Olivenöl kurz in den Grünkohl einmassieren.



Kürbis und Kichererbsen über den Grünkohl geben, alles vermengen und mit einigen Kürbiskernen garnieren.

Neben Grünkohl solltet ihr auch hier zugreifen: Die 50 gesündesten Lebensmittel der Welt!