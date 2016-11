Kaffee im Hörnchen: Dieser Food-Trend erobert unser Genießerherz im Sturm

Vergesst langweilige Kaffeetassen! Ab sofort lassen knusprige Hörnchen die Herzen aller Kaffee-Freunde höher schlagen!

Wir lieben Kaffee in allen möglichen Sorten und Variationen. Ob schwarz, gesüßt, mit Milchschaum oder Sirup. Das braune Wohlfühlgetränk macht uns einfach glücklich und sorgt für einen schnellen Energie-Kick. Morgens zum wach werden ist er unser Retter in der Not. Mittags hilft er uns nach dem Essen alles zügig zu verdauen. Etwas später zieht uns der Kaffee selbstlos aus dem schwarzen Nachmittagsloch. Und auch abends ist er als kleiner Shorty nach jedem ausgedehnten Dinner ein echter Glücksgriff.

Kaffee im Hörnchen: Der neueste Food-Trend in sozialen Netzwerken

Normalerweise gönnen wir uns unseren Kaffee aus einer schönen, runden Tasse. Ab und an darf es auch mal der To Go Becher sein. Da weiß man einfach, was man hat. Auf Instagram & Co. haben wir jedoch gerade einen brandheißen Food-Trend entdeckt, der den Kaffeegenuss auf eine ganz neue Ebene hebt: Kaffee im Hörnchen! Kaffee-Liebhaber auf der ganzen Welt trinken zur Zeit ihr geliebtes Heißgetränk nicht mehr aus der Tasse, sondern aus der Eis-Waffel.

Kaffee im Hörnchen: Das steckt hinter dem brandheißen Food-Trend

Die verrückte Idee ist so einfach, wie genial. Ihr braucht nur eine Eiswaffel, die von innen mit einer dünnen Schokoladeschicht beschichtet sein sollte. Getoppt wird die Schokoglasur auch gerne mit bunten Streuseln. Hinein kommt euer Lieblingskaffee mit Milchschaum oder ohne. Schon ist der neuste Food-Trend "Coffee in a Cone" fertig zum Wegschlürfen.

Kaffeebecher zum Wegknabbern: Sieht gut aus und schmeckt lecker!

Kaffee im Hörnchen: So klappt's bei euch Zuhause

Bei uns in Deutschland gibt es die kreative Kaffee-Kreation leider noch nicht zu kaufen. Wer den Trend Zuhause nachmachen möchte, sollte vor allem zur richtigen Waffel greifen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Waffel durch das heiße Getränk sofort aufweicht. Nutzt daher am besten für die Waffel eine Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil. Sie ist fester und hält dem heißen Kaffee besser stand.

Unser Tipp: Probiert den brandheißen Food-Trend im Hörnchen einfach mal mit coolem Eis-Kaffee.

Von wegen kalter Kaffee! Testet unser blitzschnelles Eiskaffee-Rezept im Video.