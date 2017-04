Karfreitag gibt's Fisch: 3 schnelle Angeber-Rezepte fürs Osterfest

Was tischt ihr am Karfreitag auf? Wir haben da drei super leckere Ideen für die ganze Familie.

An Karfreitag werden traditionell Rezepte mit Fisch zubereitet. Dazu gibt es eine leichte Soße, Salzkartoffeln oder etwas Brot. Das Fisch auch ganz anders und extrem abwechslungsreich zubereitet werden kann, beweisen wir euch mit diesen drei genialen Karfreitags-Rezepten.

Gesund und vielfältig: Deshalb sollte mehr Fisch auf euren Tellern landen

Fisch hat einen großen Vorteil: Er passt so ziemlich zu allen Kräuter- und Gemüsesorten. Wenn ihr Kinder habt, die nicht so gern Fisch essen, könnt ihr Fischfilets panieren und anschließend in Butter zu braten. Wetten, dass er so auch von Kindern gern gegessen wird? Und gesünder als Fischstäbchen aus der Tiefkühltruhe ist er allemal!

​Die Auswahl an Fisch-Rezepten - nicht nur für Karfreitag - ist natürlich riesig. Deswegen haben wir für euch die Suche vereinfacht und drei Rezepte zusammengestellt, die schnell gemacht sind, wahnsinnig gut schmecken und jede Menge Eindruck schinden.

Rezept für Fischfilet in gerösteter Paprika-Soße

Ihr braucht:

​450 Gramm weißes Fischfilet

3 TL Butter

1 Zwiebel, gehackt

2 Knoblauchzehen

170 Gramm geröstete Paprika, gehackt

170 Gramm geröstete Paprika, püriert

170 Gramm Sahne

50 Gramm Parmesan, gerieben

Salz

​Pfeffer

Petersilie, gehackt

Und so geht's:

In einer Pfanne zwei Teelöffel Butter schmelzen und die Fischfilets darin für 3-4 Minuten von jeder Seite anbraten. Die Filets mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen.



In der gleichen Pfanne einen Teelöffel Butter schmelzen und die Zwiebeln darin glasig anbraten. Knoblauchzehen, gehackte und pürierte Paprika hinzufügen. 5 Minuten kochen lassen.



Sahne und Parmesan unterrühren. Hitze runterdrehen. Sauce nach Geschmack mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fisch in die Sauce legen und mit der Soße bedecken.

​

Mit etwas Petersilie und geriebenem Parmesan garnieren.

Rezept für knusprige Fisch-Tacos

Ihr braucht:



​ Für die Limettencreme:

60 Gramm Sauerrahm

3 TL Mayonnaise

1 TL Limettensaft

Limettenzesten von 1/2 Limette

1/4 TL Salz



Für den Krautsalat:





Für den Krautsalat: 200 Gramm Weißkohl, geraspelt

15 Gramm Koriander, gehackt

1/2 Frühlingszwiebel, in dünne Streifen geschnitten

1 Knoblauchzehe, gepresst



​Für die Tacos:





​Für die Tacos: 2 TL Pflanzenöl

1 TL Limettensaft

2 TL Kreuzkümmel, gemahlen

2 TL Paprikapulver

1 TL Koriander, gemahlen

1/2 TL Chilipulver

1/2 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Salz

1/4 TL schwarzer Pfeffer

450 Gramm weißes Fischfilet

8 Taco Tortillas

1 Avocado, in Streifen geschnitten

Und so geht's:

In einer kleinen Schüssel alle Zutaten für die Limettencreme zusammenrühren. In einer großen Schüssel alle Zutaten für den Krautsalat vermischen.



Backofen auf 200 Grad vorheizen. In einer kleinen Schüssel Pflanzenöl und Limettensaft mit allen Gewürzen vermengen. Fisch in der Marinade wenden. Fisch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen.



Fisch im Backofen 9 - 10 Minuten backen, bis er gar ist. Taco Tortillas nach Packungsanleitung erwärmen. Tacos mit dem Fisch füllen. Mit Avocadoscheiben und Krautsalat belegen. Mit Limettencreme toppen.

Rezept für Fischfilets in Senfsauce

Ihr braucht:

​200 Gramm Fischfilet

4 TL Butter

60 Gramm Sahne

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 TL Dijon Senf

1½ TL Zitronensaft

Salz

​Pfeffer

1½ Schalotten, gehackt

Petersilie, gehackt

Und so geht's:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Fisch in eine Auflaufform legen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Butter, Sahne, Knoblauch, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in einer mikrowellenfesten Form vermengen. Jeweils zweimal für 30 Sekunden in der Mikrowelle erhitzen und alles gut durchrühren.



Fisch mit Schalotten bestreuen und die Sauce darüber geben. Im Backofen für 10 - 12 Minuten garen. Fisch auf eine Servierplatte legen. Mit Sauce bedecken. Alles mit gehackter Petersilie und Zitronenscheiben garnieren.