Kuchen mit Gemüse klingen für euch komisch? Testet unsere drei leckeren Rezepte! Ihr werdet die saftigen Backwaren lieben.

Schokoladenkuchen mit roter Bete, Rührkuchen mit Zucchini oder Torte mit Kürbis. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Probiert unsere drei Rezepte einfach aus. Ihr werdet es garantiert nicht bereuen! Denn die süßen Leckereien sind nicht nur gesünder, als ihre traditionellen Backverwandten, sie sind durch das Gemüse auch besonders aromatisch und saftig.

Kuchen mit Gemüse: Lust auf neuen Geschmack

Ihr kennt herzhafte Hauptgerichte, in denen Pikantes auf Süßes trifft? Garnelen mit Marzipan, Himmel un Ääd, Rinderfilet mit Schokoladensoße oder Bergkäse mit Feigenmarmelade. Warum also nicht einfach mal knackiges Gemüse in süßen Teig rühren?



Ihr spart dadurch nicht nur an Butter oder Öl, euer Kuchen wird auch vitaminreicher, kalorien- und fettärmer. Der Geschmack ist phänomenal und die Konsistenz extrem saftig.

Kuchen mit Gemüse: Buntes aus der Gemüsekiste

Generell bietet sich für Kuchen mit Gemüse ein einfacher Rührteig an. Bei den Gemüsesorten sind vor allem Süßkartoffeln, rote Bete, Zucchini, Auberginen, Möhren, Kürbis und Pastinaken geeignet.



Das Gemüse wird entweder geraspelt, im Ofen weich gegart oder gekocht und dann püriert. Es bringt ein ganz feines Aroma in euren Kuchen und sorgt für eine großartige Textur. Viele Gemüsesorten sorgen außerdem für reichlich Farbe.

Kuchen mit Gemüse: Rezept für lockeren Zucchini-Kuchen

Ihr braucht:

Butter zum Einfetten

250 Gramm Zucchini

2 Eier

​125 ml Pflanzenöl

150 Gramm Zucker

225 Gramm Mehl

½ TL Backpulver

1 Prise Salz

Zesten von einer halben Limette

100 Gramm Frischkäse

250 Gramm Puderzucker

Saft von einer halben Limette

30 Gramm Pistazien

Und so geht's:

Springfom (20 cm Durchmesser) einfetten und mit Backpapier auslegen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Zucchini raspeln. Eier, Öl und Zucker in einer Schüssel verrühren. Mehl, Backpulver und Salz unterheben. Zucchiniraspeln und Limettenzesten dazugeben.



Teig in die Springform geben und glatt streichen. Kuchen für circa 35-40 Minuten im Backofen backen. Auskühlen lassen. Für das Frosting Frischkäse, Puderzucker und Limettensaft verrühren. Frosting auf dem Kuchen verteilen. Kuchen mit Pistazien und Limettenzesten garnieren.

Kuchen mit Gemüse: Rezept für schokoladigen Rote Bete-Kuchen

Ihr braucht:

260 Gramm Mehl

360 Gramm vorgekochte Rote Bete

300 ml Pflanzenöl

5 Eier

3 TL Backpulver

100 Gramm Backkakao

340 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Vanille-Extrakt

1 Prise Salz

Kakao oder Puderzucker zum Bestäuben

Und so geht’s:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Große Kastenform fetten und mit Mehl bestäuben. Mehl mit Backpulver, Kakao, Zucker, Vanillezucker und Salz vermischen. ​Rote Bete pürieren und mit Öl und Vanille-Extrakt verrühren. Eier dazugeben und unterrühren. Mehlmischung kurz unterheben.



Teig in die Kastenform füllen und glattstreichen. Kuchen im Backofen für circa 70 Minuten backen. Falls der Kuchen zu dunkel wird, mit Alufolie abdecken. Kuchen aus dem Backofen nehmen und 30 Minuten in der Form auskühlen lassen.



Tipp: ​Vor dem Servieren mit Kakao oder Puderzucker bestäuben.

Kuchen mit Gemüse: Rezept für saftigen Kürbiskuchen

Ihr braucht:

1 Hokkaido-Kürbis

3 Eier

110 Gramm brauner Zucker

120 Gramm Butter

1 Prise Salz

100 Gramm Puderzucker

3 Päckchen Vanillezucker

1 Teelöffel Zimt

50 ml Milch

250 Gramm Mehl

½ Päckchen Backpulver

Und so geht’s:

Hokkaido-Kürbis vierteln und im Backofen bei 160 Grad Umluft 30 Minuten weich garen. Etwas abkühlen lassen, Kerne und Schale entfernen. Das Fleisch mit einem Pürierstab fein pürieren. Es sollte circa 350 Gramm Püree ergeben. Eier trennen. Eiweiß mit Zucker steif schlagen. Eigelb mit Butter, Salz, Puderzucker, Zimt und Vanillezucker schaumig schlagen. Kürbispüree und Milch nach und nach unterrühren.



Backpulver mit Mehl mischen und unter den Teig mixen. Eischnee unterheben bis ein glatter Teig entsteht. Die Masse in eine gefettete Springform geben und ungefähr 40 Minuten bei 160 Grad Umluft backen. Der Kuchen sollte nach dem Backen saftig und weich sein. Wer eine festere Konsistenz bevorzugt, nimmt etwas weniger Kürbispüree. Kuchen mit Vanilleeis oder Ahornsahne. Dafür einfach einen Becher Sahne steif schlagen und zwei Esslöffel Ahornsirup untermischen.



Tipp: Statt Hokkaido könnt ihr auch Butternut- oder Muskat-Kürbis verwenden.

Lust auf Rübli-Kuchen? Im Video gibt's das Rezept für ein leckeres Möhrenbeet!