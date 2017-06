Heiß auf schwarzes Eis: DAS steckt hinter dem neuesten Food-Trend!

Eiskalt und pechschwarz. Genau so wandert das neue Trend-Eis jetzt in unsere Waffel. Dabei soll das Eis sogar gesund sein und schön machen.

Auf Instagram & Co. drehen gerade alle Foodies komplett durch. Grund dafür ist Eiscreme, so schwarz wie die Nacht.

In Amerika ist die neue Sorte "Almond Charcoal" in aller Munde. Vorreiter für die Black Beauties ist der Eisladen "Little Damage" in Los Angeles. Dort gibt es nicht nur schwarze Hörnchen, sondern auch die passende schwarze Eiscreme für den echten Gothic-Look. Dank Instagram ist die abgefahrene Eiskreation zum absoluten Trend-Food geworden.

Wie schmeckt das schwarze Trend-Eis?

Das schwarze Eis sieht zwar aus wie Lakritze, schmeckt aber herrlich süß, fast wie Vanille und hat eine leichte Kokosnote. Garniert werden die Black Beauties mit verschiedenen Toppings, wie Streuseln, Kokosraspeln, Popcorn oder ganz abgefahren - mit Kichererbsen.

Was macht das Eis so schwarz?

Kaum zu glauben, aber wahr: Dieses Eis kommt wirklich komplett ohne Farbstoffe aus. Die dunkle Färbung verdankt das Eis nämlich der Kokosnuss. Deren Schale wird verbrannt und heraus kommt Aktivkohle. Und die liegt gerade voll im Detox-Trend, weil sie den Körper beim Entgiften unterstützen soll. Auf Zähnen soll sie Ablagerungen lösen, auf der Haut die Poren säubern und die Haare geschmeidig und sauber machen. Hollywood-Stars, wie Gwyneth Paltrow schwören schon lange auf das pechschwarze Wunderpulver.

Neben der "Coconut Ash“ wandern noch Kokosflocken, Kokosmilch und Kokoscreme ins Eis. Die genaue Rezeptur ist aber natürlich streng geheim. Wir wollen diesen abgefahrenen Trend am liebsten sofort testen.



Aber einen Haken hat das schwarze Eis: So lecker und cool es auch ist, Mund und Zähne färben sich beim Schlemmen für kurze Zeit schwarz. Also nichts fürs erste Date.

So schön schleckt sich der neue ultimative Eis-Trend: