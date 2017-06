Sommerleicht und oberfruchtig. Diese Kuchen sind easy gerührt und ganz schnell im Mund.

Fruchtig, cremig, frisch: So schmeckt der Sommer. Ab sofort weht ein lauer Sommerwind durch eure Backstube, denn wir haben für euch die besten Sommerkuchen zum Nachbacken. Die Temperaturen steigen und ihr wollt sofort in den Garten, an den Badesee oder einfach ins Grüne? Unsere fruchtigen Kuchengenüsse sind der perfekte Inhalt für euren Picknickkorb.

Schwingt direkt den Rührbesen und lasst euch das Summerfeeling schmecken! Bei den Früchten der Saison habt ihr die freie Auswahl und könnt aus dem Vollen schöpfen. Das Beste an den saftigen Kuchen für heiße Tage: Sie sind im Handumdrehen fertig und passen perfekt in eure leichte Sommerküche.

Rezept für fruchtige Maracuja-Tarte

Ihr braucht:

Zutaten für den Mürbeteig

180 g Zucker

200 g Mehl

60 g Zucker

50 g Mandeln, gemahlen

125 g Butter, kalt und in kleinen Stücken

1 Ei

getrocknete Hülsenfrüchte





Zutaten für die Creme

450 g Crème fraîche

200 g saure Sahne

60 g Zucker

1 Ei

1 Eigelb

20 g Vanillepuddingpulver

2 Päckchen Vanillezucker

abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone





Zutaten für die Maracujaschicht:

4 Blatt weiße Gelatine oder 4 Gramm Agar-Agar

200 ml Maracujasaft

50 g Zucker

Und so geht's:

Mehl, Zucker, Mandeln, Ei und Butter zu einem Teig verkneten. Für eine Stunde in den Kühlschrank legen. Crème fraîche, saure Sahne, Zucker, Ei, Eigelb, Puddingpulver, Vanillezucker und Zitronenschale zu einer cremigen Masse verrühren und kalt stellen. Teig ausrollen und in eine gefettete Tarteform geben. Aus Backpapier einen Kreis ausschneiden, der den Teigboden bedeckt. Darauf kommen die Hülsenfrüchte.



Teig bei 180 Grad Umluft ca. 12 Minuten blindbacken. Kurz auskühlen lassen und Creme gleichmäßig darauf geben. Dann weitere 30 Minuten bei 110 Grad Umluft backen. Für die Maracujaschicht Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Maracujasaft mit Zucker erwärmen, bis er sich komplett auflöst. Anschließend die Gelatine auflösen. Alles gut abkühlen lassen und auf der Creme verteilen. Nun die Tarte für einige Stunden – am besten über Nacht – kalt stellen.



Tipp: Wer auf tierische Gelatine verzichten will, rührt einfach vier Gramm Agar-Agar in den warmen Saft.

Rezept für erfrischende Avocado-Limetten-Tarte

Ihr braucht:

​Für den Boden

130 g Cashewkerne

​80 g Datteln

1 TL Ahornsirup

​1 Prise Salz



Für die Füllung

3 reife Avocados

30 g Cashewkerne, eingeweicht

100 g Ahornsirup

​125 g Kokosöl, geschmolzen

3 Limetten, gepresst

5 g ​Limettenzesten

​Pistazien

Und so geht's:

Alle Zutaten für den Boden in eine Küchenmaschine geben und solange mixen, bis eine kompakte Masse entstanden ist. Die Masse in eine, mit Backpapier ausgelegte, 16er Springform geben und fest andrücken. Form in den Kühlschrank stellen. Zutaten für den Boden, bis auf die Pistazien, in eine Küchenmaschine geben und solange mixen, bis eine Creme entstanden ist. Füllung auf den Boden geben und glatt streichen. Den Kuchen ins Tiefkühlfach oder in den Kühlschrank stellen. Am besten lässt sich der Kuchen schneiden, wenn er im Tiefkühlfach stand. Den Kuchen einfach eine halbe Stunde vor dem Servieren aus dem Tiefkühlfach holen und kurz antauen lassen. Mit Pistazien und Limettenscheiben garnieren.



Tipp: Die Cashewkerne mindestens vier Stunden in Wasser einweichen.

Rezept für saftigen Pfirsich-Johannisbeer-Grießkuchen

Ihr braucht:

180 g Johannisbeeren

4 Pfirsiche

500 g Joghurt

90 g Butter

​4 Eier

70 g Zucker

​​2 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Backpulver

200 g Grieß

​200 g Mehl

Und so geht's:

Pfirsiche in dünne Streifen schneiden. Johannisbeeren vom Stil befreien. Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Joghurt, Eier, Zucker und Vanillezucker verrühren. Geschmolzene Butter dazugeben. Mehl, Grieß und Backpulver mischen und zur Joghurt-Masse geben. Alles gut vermengen. Backblech mit Backpapier auslegen. Teig gleichmäßig verstreichen und die Früchte darauf legen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft ungefähr 25 Minuten backen.

