Mit ganz viel Liebe: So einfach backst du 3 Angeber-Torten zum Muttertag

Was gibt es für eine schönere Geste als seiner Mama zum Muttertag eine leckere Torte zu schenken?

Backen ist Liebe. Greift daher in diesem Jahr zum Rührbesen und backt eurer Mama als schmackhafte Überraschung zum Muttertag eine echte Hingucker-Torte.

Zum Muttertag: Angeber-Torten mit wenig Aufwand

Ihr habt großen Respekt vor aufwendigen Torten und erst wenig Erfahrung beim Backen? Kein Problem! Unsere drei genialen Torten-Rezepte sind auch für absolute Back-Einsteiger geeignet. Und das Beste an den Meisterwerken: Sie sehen nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern schmecken dabei auch sensationell. Da wird eure Mama große Augen machen.

Egal, für welches pfiffige Rezept ihr euch entscheidet, eine wichtige Zutat darf natürlich beim Backen auf keinen Fall fehlen: Ganz viel Liebe!

Rezept für saftige Beerentorte

Ihr braucht:

6 Eier

200 Gramm Zucker

130 Gramm Mehl

½ TL Backpulver

Zitronensirup:

180 ml warmes Wasser

1 TL Zucker

4 TL Zitronensaft

Frosting:

375 Gramm Puderzucker

340 Gramm Butter, weich

225 Gramm Frischkäse

½ TL Salz

250 Gramm Brombeeren, halbiert

2 TL Zitronensaft

Und so geht's:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Zwei Springformen mit 24 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen. In eine große Schüssel Eier füllen und mit einem Handrührgerät schaumig aufschlagen. Zucker dazugeben und 8 - 10 Minuten weiterschlagen.



In einer zweiten Schüssel Mehl und Backpulver vermengen und nach und nach unter die Eiermischung heben. Teig auf die beiden Backformen aufteilen. Im vorgeheizten Backofen 23 - 28 Minuten backen.



Nach dem Backen vorsichtig auf ein Küchenrost stürzen und Backpapier entfernen. Auskühlen lassen und mit einem großen, scharfen Messer die Böden längs halbieren.



Für das Frosting Zitronensaft und Brombeeren (ca. 100 Gramm übrig lassen) in einen kleinen Topf füllen. 6 - 7 Minuten leicht köcheln lassen. Beeren durch ein feines Sieb streichen. Auskühlen lassen.



In einer Schüssel Butter, Puderzucker und Salz cremig aufschlagen. Frischkäse dazugeben und weiter mixen. Weiter schlagen und den Brombeersirup langsam einfüllen.



Restliche Brombeeren halbieren. Für den Zitronensirup warmes Wasser, Zucker und Zitronensaft vermengen. Den ersten Kuchenboden auf eine Kuchenplatte legen und mit Zitronensirup bestreichen. Frosting gleichmäßig darauf verteilen und mit 1/3 der halbierten Brombeeren belegen. Genauso mit den restlichen Kuchenböden vorgehen. Den letzten Boden mit der Schnittseite nach unten auflegen.



Kuchen mit dem Frosting oben und an den Seiten glatt einstreichen. Restliches Frosting in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und Rosen auf den Kuchen spritzen. Mit Brombeeren und etwas Backglitzer dekorieren.

No-Bake Erdbeer-Schoko-Tarte

Ihr braucht:

110 Gramm Butter

330 Gramm Oreo-Kekse

200 ml Schlagsahne

200 Gramm Vollmilchschokolade

100 Gramm Halbbitter-Schokolade

300 Gramm Erdbeeren

50 Gramm Mandelsplitter

Und so geht's:

Butter in einem Topf auf mittlerer Hitze schmelzen und abkühlen lassen. Kekse grob zerkrümeln und in einem Zerkleinerer fein mahlen. Je feiner die Brösel sind, umso besser hält der Boden. Brösel mit Butter verkneten, auf dem Boden und den Seiten der Tarteform verteilen und festdrücken. Tarteform in den Kühlschrank stellen.



Schlagsahne in einem Topf auf mittlerer Hitze erwärmen. Beide Schokoladensorten klein hacken und in eine Schüssel geben. Warme Sahne über die Schokolade geben und eine Minute stehen lassen. Mischung umrühren, bis sich die Schokolade komplett aufgelöst hat. Schokolade auf den Tarteboden geben. Erdbeeren waschen, halbieren und in die Schokoladenmasse drücken. Tarte mindestens 3 Stunden (besser über Nacht) in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren mit Mandelkernen bestreuen.

Zitronen-Blaubeer-Torte

Ihr braucht:

380 Gramm Mehl + 2 TL Mehl

2 TL Backpulver

1/2 TL Salz

240 Gramm Butter, weich

400 Gramm Zucker

4 Eier

2 TL Vanille-Extrakt

1 TL Zitronenzesten

180 ml Milch

60 ml Zitronensaft

200 Gramm Blaubeeren

​Frosting:

450 Gramm Frischkäse

225 Gramm Butter

520 - 760 Gramm Zucker

1 TL Vanille-Extrakt

1 TL Zitronenzesten

2 TL Zitronensaft

Zitronenscheiben, zum Garnieren

Blaubeeren, zum Garnieren

​Essbare Blumen

Und so geht's:

Backofen auf 175 Grad vorheizen. Drei 22 cm große Springformen fetten, leicht mehlen und mit Backpapier auslegen.



In einer Schüssel Mehl, Backpulver und Salz verrühren. In einer kleinen Schüssel Milch und Zitronensaft verrühren. In einer weiteren Schüssel Butter und Zucker für mindestens 4 Minuten vermixen. Mixer auf kleinste Stufe stellen und nach und nach Eier unterheben. Vanille-Extrakt und Zitronenzesten dazugeben.



Abwechselnd unter Rühren Mehl- und Milchmischung in die Schüssel füllen. In einer kleinen Schüssel Blaubeeren mit 2 Teelöffeln Mehl bestäuben. Blaubeeren vorsichtig unter den Teig geben.



Teig auf die drei Formen verteilen und im vorgeheizten Backofen für 30 - 33 Minuten backen. Danach kurz auskühlen lassen und auf ein Küchenrost legen.



Für das Frosting Butter und Frischkäse cremig aufschlagen. Vanille-Extrakt, Zitronenzesten und Zitronensaft unterheben. Nach und nach Zucker dazugeben, bis die gewünschte Süße erreicht ist.



Einen Kuchenboden auf eine Kuchenplatte legen und mit dem Frosting bestreichen. Mit dem zweiten Kuchenboden wiederholen und reichlich Frosting darauf verteilen. Den letzten Kuchenboden auflegen und das Frosting rundherum gleichmäßig einstreichen. Kuchen mit Zitronenscheiben, Blaubeeren und essbaren Blüten dekorieren.

