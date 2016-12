Ein tolles Geschenk für alle Naschkatzen und Hobbyköche...







Wie wäre es mit etwas Selbstgemachtem? Einer Keksmischung zum Beispiel? Jacko zeigt, wie man mit ein paar Zutaten, die fast jeder zuhause in der Küche hat, eine Backmischung für leckere Double Chocolate Chip Cookies zaubert. Fast zu schön um sie zu verschenken... Es gibt Menschen, denen möchte man zu besonderen Anlässen nicht einfach nur einen unpersönlichen Geschenkgutschein oder ein paar Socken in die Hand drücken. Für die Mama, die beste Freundin oder eine liebe Kollegin soll das Geschenk schon etwas individueller und kreativer ausfallen.Wie wäre es mit etwas Selbstgemachtem? Einer Keksmischung zum Beispiel? Jacko zeigt, wie man mit ein paar Zutaten, die fast jeder zuhause in der Küche hat, eine Backmischung für leckere Double Chocolate Chip Cookies zaubert. Fast zu schön um sie zu verschenken...