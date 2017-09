Ihr denkt, euer Fuhrpark ist mit einem Vibrator und ein paar Liebeskugeln bereits komplett? Dann irrt ihr. Denn es gibt noch ein paar wichtige Basics, die jede toyverliebte Frau besitzen sollte.

Niemand braucht zehn verschiedene Vibratoren in allen Farben des Regenbogens und dazu noch einen in Hasen- und einen in Delphin-Form. Aber einen passenden Reiniger für sein Toy sollte man schon besitzen. Und das ist nur einer von zehn Punkten, die wir hier mal für euch zusammengestellt haben. Entdeckt nun die zehn Sextoy-Basics, die euer Liebesleben garantiert noch aufregender machen.

1. Reibungslos

Gleitmittel ist für viele beim Sex unverzichtbar. Einfach, weil es für manche Dinge, wie Analsex oder Toysex wichtig ist, aber auch, weil es vieles beim Sex einfach angenehmer macht bzw. für zusätzlichen Spaß sorgt. Deshalb sollte ein Gleitmittel eigentlich in jedem Nachtschrank seinen Platz finden.

Zum Beispiel das hier, mit dem schönen Namen "Reibungslos". Es ist ein reaktivierbares 5-in-1 Gleitmittel auf Wasserbasis, das besonders ergiebig ist. Der Vorteil bei diesem Gel: Man braucht nicht beide Hände und muss das Liebesspiel nicht groß unterbrechen, sondern kann den Pumpspender einhändig bedienen. Zudem ist es reaktivierbar: Lässt die Gleitwirkung irgendwann nach, reichen ein paar Tropfen Wasser und es kann weitergehen. Das Gleitgel ist universell einsetzbar, für alles, was Spaß macht: Partnermassagen, Sex von hinten wie von vorn, Handjob und zur sicheren Verwendung mit Sex-Toys. Es verträgt sich gut mit Kondomen und Latex.

​Die Fakten: 200ml, Kosten: 9,99 Euro, von Projekt Sexmuseum.

2. Absolut Reibungslos

Wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann ist ein normales Gleitmittel mit seinem Latein schnell am Ende. Auch wenn es mal etwas härter zugeht oder Wasser oder der Hintereingang im Spiel ist, sollte ein besonderes Gleitgel benutzt werden. Unser Tipp: "Absolut Reibungslos". Seine Besonderheit: Es zieht nicht ein und wirkt deshalb besonders lang.

Auch für "danach" ist das Gel perfekt, für entspannende Massagen zu zweit. Zusätzliches Plus: Auch dieses Gleitmittel lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Das erspart die elendigen "Moment-mal"-Pausen. Kleine Einschränkung: Nicht für Silikontoys geeignet. Mit allen anderen Toymaterialien und Kondomen verträgt sich "Absolut Reibungslos" aber prächtig.

​Die Fakten: 100 ml, 9.99 Euro, von Projekt Sexmuseum.

3. Der Saubermacher

Ja, auch das schönste Spielzeug will gepflegt und gesäubert werden. Nicht nur, dass Bakterien und Keime sonst leichtes Spiel haben, auch sexuell übertragbare Krankheiten können über unsaubere Toys übertragen werden. Auch wenn man Vibratoren und Dildos vaginal und anal verwendet, ist eine gründliche Reinigung Pflicht.

Klar reicht meist warmes Wasser und eine milde Seife. Wer jedoch auf hygienische Sauberkeit besonderen Wert legt, der greift zu speziellen Toyreinigern. Zum Beispiel ihm hier: ​Der "Saubermacher" ist nicht nur ein Toyreiniger, sondern auch für die Intimzone gedacht. In der Flasche noch durchsichtig, wird der Reiniger in der Hand zu leichtem Schaum, was den Vorteil hat, dass man immer besonders sparsam dosieren kann, weil man gut sieht, wo schon was aufgetragen wurde. Einfach auftragen, kurz einwirken lassen und dann mit Wasser abspülen. Fertig. Sehr ergiebig, dezent im Duft und sparsam im Gebrauch.

​Die Fakten: 160 ml, 9,99 Euro, von Projekt Sexmuseum.

4. Die Fairhüterli

In Deutschland werden pro Minute 342 Kondome verbraucht - das ist eine ziemlich große Menge von Gummis. Wer die Umwelt lieb hat, der nimmt deshalb "Fairhüterli", die sind vegan und dabei absolut sensitiv. So besitzen die Fairhüterlis keinerlei tierische Bestandteile und es werden keine Tierversuche zur Verträglichkeit des Materials gemacht. Zudem sind sie aus fair gehandeltem Latex. Für alle politisch korrekten Naturliebhaber im praktischen 12er oder 50er-Pack. So fair kann Liebe sein.

​Die Fakten: 12 Stück für 9,49 Euro, 50 Stück für 24,99 EUR, von Projekt Sexmuseum.

5. Dreier-Set Analplug

Der Analplug erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Sei es, als Vorbereitung zum Analsex, zur Stimulierung der Prostata oder man trägt ihn als Frau beim Geschlechtsverkehr, sozusagen als Doppelpenetration. Die erregende Stimulation sorgt für Lustgefühle, sowohl beim Einführen als auch beim Herausnehmen oder längeren Tragen.

Dieser Analplug besitzt eine Tropfenform, was das Einführen und Tragen sehr angenehm macht. Er ist aus hochwertigem Silikon und hat eine samtige Oberfläche. Am besten mit wasserbasiertem Gleitmittel benutzen. Oben ist ein kleiner, runder Griff, sodass man den Plug gut greifen kann, ohne dass er beim Tragen groß stört. Das Lusttropfen Analplug 3er-Set ist perfekt für Plug-Neulinge, da sie nicht so lang oder breit sind wie viele Mitbewerberprodukte.

​Die Fakten: Dreier-Set 23,99 Euro, einzeln ab 8,99 Euro, verschiedene Größen: (klein/mittel/groß) Gesamtlänge: 7,4/8,5/9,5 cm, einführbare Länge: 3,6/4,4/5,4 cm, Durchmesser des Plugs: 2,8/3,2/3,8 cm, von Projekt Sexmuseum.

6. Federkitzler mit Marabufedern

Viele Paare haben dank "Shades of Grey" Lust auf mehr im Bett. Weg von einfach nur Sex, hin zu ein bisschen Nervenkitzel und Kopfkino. Denn richtig guter Sex fängt eben im Kopf an. Besonders beliebt: Das Spiel mit den Sinnen. Also sehen, tasten, fühlen.

Fangen wir mit Fühlen an: Perfekt für Spiele mit Gänsehaut-Garantie: ein Federkitzler. Dieser hier heißt "Tickle Me Tickler" und ist extra klein, für kitzelndes, sanftes Erregen. Der kleine Federbausch besteht aus Marabufedern und wir haben ihn bei Bijoux Indiscrets aus Spanien entdeckt.

​Die Fakten: 5,67 Euro, von bijou indiscrets.

7. Kleine Peitsche

Kommen wir zu Part zwei des prickelnden Kopfkinos. Die Rede ist von der Verbindung von Lust und Schmerz. Klingt hart, ist aber eine sehr effektive Kombination. Darf es also ein bisschen mehr sein? Oder sagen wir: Ein bisschen härter? Dann ist das hier genau das Richtige: Die kleine Peitsche von Bijoux Indiscrets heißt "Magnifique - Whip Chain SILVER" und ist perfekt für Spanking-Einsteiger. Eine Peitsche für den kleinen Schmerz sozusagen, die auch als Schmuckstück getragen oder dekoriert werden kann, so schön sieht sie aus. Ebenfalls von Bijoux Indiscrets aus Spanien.

​Die Fakten: 29,95 Euro, von bijou indiscrets.

8. Two in one Fessel und Augenbinde

Et voilá Nummer drei für euren kleinen "Shades of Grey"-Fuhrpark: Es geht um das erregende Spiel mit dem Ausblenden von einzelnen Sinneswahrnehmungen. Und da darf natürlich eine Augenbinde nicht fehlen. Probiert es unbedingt aus. Denn fehlt eine Sinneswahrnehmung, in diesem Fall das Sehen, wird jede Berührung gleich doppelt aufregend.

Und das Gute: Die "Shhh Blindfold"-Augenbinde mit sinnlichen Aufdrucken "Ohhh" und "Shhh" auf jeweils einer Seite, ist direkt zweifach nutzbar: Sowohl als Augenbinde als auch als extra lange Handfessel. Aus weichem Satin-Stoff, ideal für sanfte Bondage-Spiele zu zweit. Das bedeutet doppelter Nervenkitzel und komplette Hingabe. Probiert es aus! Gesehen beim spanischen Label Bijoux Indiscrets.

​Die Fakten: 9,99 Euro, von bijou indiscrets.

9. Two in one Massage-Öl

Darf auch nicht fehlen, in jedem Schlafzimmer (oder wo auch immer): ein Massageöl. Das hier kann noch mehr, als nur geschmeidig über die Haut gleiten zu lassen. Es ist ein Aphrodisiakum 2-in-1 Massage-Öl. Der ansprechende Duft aus Essenzen von Ylang Ylang, Rose und Jasmin ist verfeinert nach geheimen Rezepten des Kamasutra - nicht zu süß oder zu schwer. Für wunderschöne Stunden zu zweit. Gesehen beim spanischen Label Bijoux Indiscrets​.

​Die Fakten: 19,95 Euro, von bijou indiscrets.

10. Anregendes Arousal-Gel

Wenn das Massageöl unter Dach und Fach ist, fehlt nur noch das hier, um die Damenwelt zu beglücken: Das "Arousal-Gel" von Sensuva. Das Besondere: Das Öl fördert die Durchblutung der Klitoris und steigert die weibliche Erregung. Trägt man ein paar Tropfen im Intimbereich auf, sorgt es 45 Minuten lang für ein gesteigertes Lustempfinden. Das stimulierende Gel fühlt sich leicht warm an und sorgt durch seine anregende und durchblutungsfördernde Wirkung für jede Menge intensive Momente - und es soll Frauen auch schneller zum Orgasmus verhelfen. Sowohl für ein aufregendes Vorspiel und unvergessliche Liebesspiele, als auch für heißen Solo-Sex!

​Die Fakten: 5 ml, 15,99, Euro, von Sensuva.

