Oh la la! DIESES Sternzeichen hatte 2016 am meisten Sex!

Wir lieben Horoskope und alles, was mit Sternzeichen zu tun hat.

Egal, ob jetzt immer alles haargenau stimmt oder nicht - aber wir lesen Horoskope und alles über die Sternzeichen trotzdem immer wieder gerne. Und das hier natürlich besonders gerne: Denn hier kommt die Top 10 der Sternzeichen, bei denen im letzten Jahr besonders oft die Hüllen gefallen sind. Will heißen: Die 2016 den meisten Sex hatten.

Und - Trommelwirbel: Dem Wassermann kann - was ein aufregendes Sexleben angeht - so schnell keiner das Wasser reichen. Der Individualist unter den Sternzeichen lag in 2016 ganz vorne, was verknautschte Laken und große Leidenschaft anging.

Herausgefunden haben will das die amerikanische Lifestyle-App Eve in einer Studie zum Thema Sternzeichen und Sex. Wer auch immer an der Seriosität dieser Studie zweifeln mag - er ist sicherlich kein Wassermann. Denn die werden dieses Ergebnis garantiert gerne hören. Aber was ist mit den anderen Sternzeichen?

Auf Platz 2 - wer hätte das gedacht - liegt die sonst so organisierte und strukturierte Jungfrau. Scheinbar kann auch sie sich ganz gut fallen lassen, wenn sie will und auf ihre Kosten kommen. 2016 jedenfalls war für alle im Sternzeichen Jungfrau Geborenen eine heiße Sache.

Und auch der Stier darf jubeln. Auch er hat den Sprung aufs Treppchen geschafft. Platz 3 ist weiß Gott nicht zu verachten. Aber kein Wunder, gilt doch der Stier als besonders sinnliches Sternzeichen.

Hier die Top 10 im Überlick:

1. Wassermann (20. Januar – 18. Februar)

2. Jungfrau (23. August – 22. September)

3. Stier (20. April – 20. Mai)

4. Waage (23. September – 22. Oktober)

5. Fische (19. Februar – 20. März)

6. Schütze (22. November – 21. Dezember)

7. Zwillinge (21. Mai – 20. Juni)

8. Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

9. Skorpion (23. Oktober – 21. November)

10. Löwe (23. Juli – 22. August)

11. Krebs (21. Juni – 22. Juli)

12. Widder (21. März – 19. April)

Und: Kopf hoch, liebe Widder! 2017 werden die Karten noch einmal neu gemischt. Ganz sicher!

