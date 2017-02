Von wegen aufgeklärt! Diese 15 Sex Fakten kennt ihr mit Sicherheit NICHT

Ihr denkt, ihr seid aufgeklärt und kennt euch aus in Sachen Sex? Aber kennt ihr auch diese Sex Fakten?

Sex ist längst kein Tabuthema mehr. Ob Penisgröße oder Orgasmus - wir reden gerne, oft und ungehemmt darüber. Und wir denken, dass wir uns ganz gut auskennen in Sachen Liebe machen. Und doch gibt es unzählige Dinge, die ihr über die schönste Nebensache der Welt garantiert noch nicht wusstet. Hier sind die kuriosesten Sex Fakten - die durchaus wissenswert sind:

1. Kopfkino

What? Der Erfinder des Kamasutra, Mallanga Vatsyayana, lebte im Zöllibat.

2. Schlechte Manieren

Wenn das Telefon beim Sex klingelt, würden sage und schreibe 17 Prozent der Frauen und 10 Prozent der Männer in Deutschland ans Telefon gehen.

3. Total normal

Die Mehrzahl der Giraffen und Truthähne ist bisexuell.

4. Männer an den Herd!

Männer, die im Haushalt helfen, haben 50 Prozent mehr Sex als Männer, die eher faul im Haushalt sind. Das fanden Forscher der Universität von Kalifornien heraus.

5. Äh... ja.

Eines der beliebtesten Sextoys weltweit - (Trommelwirbel) - ist der essbare Herrenslip.

6. Danke, Schweden!

Jedes zehnte Baby, das in Europa auf die Welt kommt, wurde in einem Ikea-Bett gezeugt.

7. Frauenpower

Der Rekord an Orgasmen, die eine Frau in einer Stunde je erlebt hat liegt bei 134. Männer liegen weit dahinter. Der Rekord liegt hier bei lediglich 16 Orgasmen.

8. Weibliche Naschkatzen

Wenn Frauen sich zwischen Sex und Schokolade entscheiden müssten, würden 70 Prozent von ihnen die Schokolade bevorzugen.

9. Vorspielen lohnt sich doch

Ein vorgetäuschter Orgasmus verbrennt mehr Kalorien als ein echter.

10. Gewünschte Asymetrie

Jetzt ist es raus: Dass ein Hoden immer tiefer hängt als der andere hat einen guten Grund. Das hat die Natur so gezaubert, damit sie nicht gegeneinander schlagen.

11. Gute Gründe für Sex

Je häufiger man Sex hat, desto häufiger hat man auch Lust auf Sex. Und noch ein Grund für die Herren der Schöpfung mehr Sex zu haben: Ist ein Mann sexuell komplett inaktiv, wird sein Penis kleiner.

12. Prüdes Amerika

In Washington D.C., der Hauptstadt der USA, darf man nur in der Missionarsstellung Sex haben. Alles andere wäre illegal. Und in Nebraska bekommen Paare in Hotels Nachthemden zur Verfügung gestellt. Der Grund: Es ist dort verboten, nackt Sex zu haben.

13. Knusper dich keusch

John Harvey Kellogg, der Erfinder der "Kellogg’s Corn Flakes", wollte einen Feldzug gegen das Masturbieren führen. Das verderbe nur die Jugend. Seine Taktik: Durch eine gesunde Ernährung könne man Jugendlich von sexuelle Gedanken heilen. Zum Glück haben die Kelloggs nicht gewirkt.

14. Gut zu wissen

Morgens und vor allem im Herbst ist die männliche Lust auf Sex am größten.

15. Gute Nacht

Beim Sex eingeschlafen? Das ist immerhin jedem 20. Mann schon mal passiert.

