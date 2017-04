Geschenk gesucht? Hier kommen 13 SEXY Geschenkideen für jede Gelegenheit!

Veröffentlicht von Fiona Rohde Veröffentlicht am 8. April 2017

13 abgefahrene, sexy Geschenkartikel, die keine Sextyos sind. Um andere zu beschenken - oder sich selbst.

Ist man zu einem Junggesellenabschied oder bei einer Geburtstagsparty von Bekannten eingeladen, braucht man meist ein kleines Mitbringsel. Aber nicht immer hat man eine zündende Idee, was man schenken könnte. Gerade wenn es um eine lockere Veranstaltung geht, wo man nicht unbedingt mit schwerer Kost ankommen möchte, sondern eher ein lustiges Geschenk sucht. Eins, was für Lacher und Stimmung sorgt.

Man will auch kein 08/15-Geschenk oder mit der obligatorischen Flasche Sekt vor der Tür stehen. Lustige Scherzartikel gibt es zum Glück wie Sand am Meer. Wir haben uns bei den etwas anderen Scherzartikeln umgesehen. Und zwar denen aus der Abteilung Sexartikel. Hier haben wir 13 äußerst sexy Geschenkideen für euch herausgesucht. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei.

1. Back dir einen

...und zwar keinen Mann, sondern einen Penis. Oder auch zwei oder drei. Die kleinen Ausstechformen sind aus Edelstahl und in den Größen 8,2 x 5,7 x 2,5 Zentimeter zu haben und eigenen sich für die Mikrowelle, den Backofen und auch den Geschirrspüler. Da macht das Backen direkt doppelt Spaß.

2. Bitte einmal Ausblasen!

Geburtstagskerzen in Penisform. Da vergisst man glatt sich beim Auspusten etwas zu wünschen. Die Peniskerzen kommen in fünf verschiedenen Farben und sind süße vier Zentimeter groß.

3. Sexmachine unterwegs

Die hier begleitet dich zum Sport, beim Einkaufen oder auf die Party: Die Tragetasche "Sex Machine" ist aber auch das perfekte Mitbringsel. Die Größe: 40 x 40 Zentimeter und ca. 10 Liter Fassungsvermögen.

4. Achtung Schürzenjäger!

Diese etwas andere Küchenschürze steht sowohl Frauen als auch Männern hervorragend. Die Kochschürze im Look von "American Beauty" besteht aus 100 Prozent Polyester und ist der perfekte Schutz, wenn es in der Küche zur Sache geht.

5. Ein Ei oder zwei

Da ist man direkt wach, wenn die Spiegeleier auf den Teller kommen. Diese Pfanne zaubert nämlich Spiegeleier in Penis-Form. Das Material der Bratpfanne: beschichtetes Leichtmetall, der Pfannendurchmesser ca. 12 Zentimeter. Da lassen sich natürlich auch Pfannkuchen in Penisform und anderes zaubern. Kreativität ist angesagt!

6. Heiße Computer-Maus

Diese witzige optische Computer-Maus heißt "Sexy Lady" und hat ein wahrlich beeindruckendes Design.

Die Frauen-Gestalt mit den zwei Klick-Tasten in Form von beweglichen Brüsten sorgt garantiert für Aufsehen auf dem Schreibtisch.

7. Sex Timer

Kann dein Liebster den Test der Zeit bestehen? Wird er zum Hengst gekrönt oder eher schlecht abschneiden?

Die Ergebnisse: Sehr schlecht, Unbefriedigt, Liebhaber, Playboy, Sexprotz, Hengst. Da lohnt es sich durchzuhalten.

8. Heiße Frostis

Aus dieser Form lässt sich so einiges zaubern. Seien es kleine Fondant-Kuchen oder Leckereien aus Schokolade. Man kann auch für eine Geburtstagsfeier die Torte mit kleinen Penissen dekorieren oder die kleinen Eiswürfel schmelzen im edlen Cocktail vor sich hin. Die Form ist geeignet für Mikrowelle, Gefrierschrank, Geschirrspüler und Backofen – sowohl für heiße als auch kalte Leckereien.

9. Süße Sache

Der Zuckerbäcker hat diese wunderbaren Candy Pimmel - sie heißen echt so - geschaffen. 300 Gramm leckerer Naschspaß im süßen Glas - ideal zum Verschenken. Genau das richtige für Partys, Geburtstage, den Freund oder die Freundin.

10. Schöner Putzen

Warum immer ein Schwamm im Normformat? Quadrat war gestern. Jetzt putzt man im sexy Penisformat. Und wetten: Mit dem Penis-Badeschwamm von Orion macht sogar das öde Putzen Spaß.

11. Pinke Boops

Wir sind entzückt: Die pinken Brustwarzenaufkleber im Totenkopfstyle sind mal etwas anderes als die typischen Nippelaufkleber. Als Geschenk mit Sicherheit ein Hingucker.

12. Anleitung

Ein Betriebsanleitung für Sex? Das Handbuch für den optimalen Gebrauch gibt Antwort auf die grundlegenden Fragen zum richtigen Durchführen von Sex: Wie initialisiert man erfolgreich eine orale Schnittstelle? Welche Möglichkeiten für einen Neustart gibt es bei einem Spannungsabfall? Zu den grundlegenden Funktionen der Bauteile und zu fortgeschrittenen Techniken wie Sexspielzeug und Kamasutra finden sich hier auch Experten-Tipps und zahlreiche Schaubilder.

13. "Ring for Sex"-Tischklingel

Diese rote Tischglocke von Orion hat es in sich. Denn hier geht es nicht darum, die Dame an der Rezeption zu rufen, sondern den Liebsten zum Schäferstündchen. Ring for Sex halt.

