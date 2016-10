Männer lieben böse Mädchen: So machst du ihn RICHTIG nervös!

Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen überall hin, heißt es so schön. Und da ist mit Sicherheit was dran. Wir verraten, wie du ihn richtig heiß machst und das bekommst, was du willst!

Bad Girls nehmen sich, was sie wollen, haben Spaß, ohne Rücksicht auf Verluste. Das mag nicht immer gut ankommen und niemand will sich zum egozentrischen Trampeltier entwickeln, aber ab und zu macht es schon Spaß, das Bad Girl raushängen zu lassen. Frauen wie Angelina Jolie und Kate Moss haben es uns vorgemacht. Sie sind lebenslustig, sexy und haben dieses bestimmte Etwas, das immer ein bisschen verrucht und unberechenbar wirkt.

Was ein Bad Girl ausmacht: Es lässt Schandtaten ab und an einfach mal zu, anstatt tagein tagaus nur Punkte für ein gutes Karma zu sammeln. Es fährt bei einer Rivalin auch mal die Krallen aus, und auch gegenüber dem Mann ihrer Wahl ist so ein Bad Girl nicht immer zimperlich. Und das kann extrem sexy sein. Probier es mal aus! Denn als böses Mädchen kannst du ihn so richtig scharf machen, dich mal komplett gehen lassen und Dinge tun, ohne rot zu werden oder das Schamgefühl übertrieben zu Wort kommen zu lassen. Einfach mal das scheue Reh in die Wüste schicken und tun, worauf du Lust hast!

Wie mache ich ihn heiß? 10 sexy Tipps für echte Bad Girls:

Unten ohne

Ein echter Klassiker: Du gehst abends mit deinem Schatz essen und sitzt beim Italiener um die Ecke. Alles ist perfekt: Pasta, Wein, Kerzenlicht und die übliche Romantik mit allem drum und dran. Irgendwie zu gewöhnlich? Gut, dann sorg für den kleinen Unterschied: Beim ersten Glas Wein eröffnest du ihm, dass du nichts drunter trägst. Davon darf er sich auch gerne selbst überzeugen. Führ seine Hand unter deinen Rock. Du wirst sehen, dieses Essen verläuft etwas anders, als sonst. Die Stimmung dürfte - na, sagen wir - prickelnd sein.

Kiss me, kiss me

Der Traum aller Männer, für viele Frauen jedoch eine kleine Überwindung: Knie dich über seinen Mund und lass ihn dich küssen und liebkosen ... Noch mehr habt ihr beide davon, wenn du dich über ihn hockst statt zu knien. Wenn es zu anstrengend wird, stütz dich einfach mit einer Hand an der Wand ab. Und denk daran: Ein Bad Girl macht sich keine Gedanken darüber, ob es auch perfekt für ihn ist oder womöglich nicht. Und für alle Bad Girl-Anfängerin: Er liebt dich und deinen Duft. Sei dir dessen gewiss.



Genau richtig verbunden

Ruf ihn an, auf der Arbeit, in der Mittagspause, abends, wenn er noch unterwegs ist, und erzähl ihm, was du jetzt gerne mit ihm anstellen würdest, wenn er da wäre. Sei mies, direkt und verführerisch. Lass nicht locker. Und vor allem: Lass keine Ausreden oder Hinhaltetaktiken gelten. Ein wichtiges Meeting? Du bist auch wichtig. Und brauchst ihn grad ganz dringend. Ein Notfall sozusagen. Mit Sicherheit steht er ziemlich rasch vor deiner Haustür, um dir aus deiner Notlage zu helfen.

Zerreißprobe

Du hast eine Strumpfhose, die dank Laufmaschen & Co. schon so langsam das Zeitliche segnet? Perfekt. Trag für ihn eine Strumpfhose, die an den entscheidenden Punkten ein Loch hat. Oder zerreiß die Strumpfhose an diesen Stellen, kurz bevor es zur Sache geht. Das wirkt martialisch und wild. Und er darf dir endlich mal im wahrsten Sinne des Wortes die Kleider vom Leib reißen. Auch gut: Ein Gürtel, den du auf nackter Haut beim Sex trägst. Daran kann er sich beim Doggy-Style festhalten oder du kannst ihm damit den Hintern versohlen, wenn er nicht brav ist. Ein Verwendungszweck findet sich mit Sicherheit immer.

Dirty bitte

Flüster ihm schmutzige Dinge zu, während ihr beide es tut. Sag ihm offen, was du willst, was dir gefällt. Oder sag ihm, wie heiß du ihn findest und was du mit ihm zu tun gedenkst. Sex muss nicht stumm sein oder sich nur auf Stöhnen beschränken. Schließlich wird beim Sex viel zu wenig geredet. Deshalb, liebe Bad Girls: Reden lautet die Devise. Sag ihm, was du willst und wie du es willst. Du wirst sehen, es macht alles noch ein wenig heißer. Danach willst du nie wieder schweigen ...



Do it yourself

Lieb dich selbst und lass ihn daran teilhaben. Sei es live oder via webcam. Wenn er irritiert ist: gut so. Wenn du irritiert bist: Es gibt keinen Grund. Er kennt dich in- und auswendig. An guten wie an schlechten Tagen. Warum sollte er also nicht auch dieses intime Erlebnis mit dir teilen dürfen? Nur Vorsicht mit dem Versenden von privaten Sexvideos. Hier ist leider Vorsicht angebracht. Nicht, dass es an den Falschen gerät.

Einfach mal pornös

Sei nicht motzig und verklemmt, wenn dein Schatz auf Pornos steht. Sei lieber mal offen und neugierig. Sei pornös. Guck dir mit ihm einen Porno an. Aber nicht so einen simplen "Rein-Raus-Streifen", sondern etwas, was dich wirklich anmacht. Wichtig: Du entscheidest, was ihr euch anseht. Und anschließend darfst auch allein du entscheiden, was ihr gemeinsam nachturnt ...

Hallo Voyeur!

Ein bisschen Voyeurismus darf es manchmal schon sein: Liebt euch am offenen Fenster. Im Fahrstuhl. Auf offenem Feld. In der Umkleidekabine oder im Auto. Die prickelnde Angst entdeckt zu werden, macht in jedem Fall Spaß und bringt Abwechslung in das normale Einerlei des Sexlebens. Entspann dich und trau dich mal was. Wenn ihr entdeckt werden solltet: Ihr werdet es überleben (und hoffentlich keine Anzeige bekommen). Das gehört dazu und lässt ein Bad Girl nicht wirklich erröten.



Black ist beautiful

Jedes böse Mädchen sollte ein paar herrlich sündige Dessous haben. Und zwar in Schwarz. Dazu trag einfach mal schwarze Stiefel oder High Heels. Und sonst gar nichts. Wenn du ihm so die Tür öffnest, dürfte der Abend mehr als nett verlaufen ... Ach, und nicht vergessen: Bad Girls lassen ihre High Heels gerne mal im Bett an. Die meisten Männer jedenfalls finden das wunderbar.