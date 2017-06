Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Adios, Traumprinz! DIESE Flirtversuche kommen bei Männern gar nicht gut an!

Jede Frau hat ihn: den Mann, in dessen Gegenwart einfach alle Lampen ausgehen, das Hirn seine Arbeit an den Nagel hängt und man sich von jetzt auf gleich wie ein peinliches, glucksendes Baby verhält. Immer in der Hoffnung, er findet einen irgendwie süß. Tut er aber nicht. Versprochen! Im Video seht ihr, was ihr noch alles falsch machen könnt. Kleiner Tipp: Beim nächsten Mal einfach cool bleiben! Und: Atmen!