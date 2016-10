Bin ich nur eine Affäre? 10 untrügliche Zeichen, die leider dafür sprechen

Es gibt kaum etwas Schöneres, als das Gefühl, wenn man frisch verliebt ist. Umso schöner, wenn es dem anderen auch so geht. Aber was, wenn nicht? Bin ich etwa nur eine Affäre?

Ob der andere wirklich ehrliche Gefühle für einen hegt, kann man anfangs oft gar nicht so leicht sagen. Schließlich ist man frisch verliebt und kann vor lauter Schmetterlingen nicht wirklich klar denken. Er meldet sich - aber eher selten. Man trifft sich - aber meistens nur abends. Bedeutet das jetzt, dass er nicht wirklich Interesse an mehr hat? Dass er dich nur in die Kiste kriegen will?

Ganz sicher können wir euch die Zweifel natürlich nicht nehmen. Aber es gibt ein paar Anzeichen dafür, ob er es wirklich ernst mit dir meint oder ob er dich eher als nettes kleines Häppchen für zwischendurch sieht. Bevor du dir also noch richtig weh tun lässt, mach die Augen auf und schau genau hin: Bemüht er sich oder lässt er sich eher von dir umgarnen und hinterhertelefonieren?

Hier ein paar leider recht deutliche Zeichen, die dir bei der Frage "​Bin ich nur eine Affäre für ihn?" ​weiterhelfen sollten. Wenn vieles davon auch auf dich und ihn zutrifft, kann das sehr gut heißen, dass er nicht im Traum an eine echte Beziehung denkt - und du ihn in die Wüste schicken solltest.

1. Er meldet sich nur am Wochenende

... und dann auch nur nachts? Seine Worte: "Lust auf...?" - Kein gutes Zeichen. Es sei denn, du willst keine Beziehung, sondern hast auch nur "Lust auf..."

2. Er ist zu einer Party samt Begleitung eingeladen

... aber ihm fällt im Traum nicht ein, dich zu fragen, ob du mitkommst.

3. Du bist mit ihm verabredet

... und nach kurzer Zeit fällt dir auf, dass er ständig von anderen Frauen schwärmt oder ihnen hinterher glotzt.

4. Ihr seid zusammen unterwegs

... und du hoffst darauf, dass er endlich mal deine Nähe sucht. Aber komplette Fehlanzeige! Er behandelt dich eher wie seine Schwester.

5. Pläne für die Zukunft schmieden ist toll

... aber er will sich nicht mal für das nächste Wochenende festlegen.

6. Du fährst zu deinen Freunden, Verwandten, Familie

... und er hat nicht das geringste Interesse daran, mitzukommen. Dein Umfeld scheint ihm egal zu sein. Mach dir klar: Du somit scheinbar auch.

7. Jedes Mal, wenn du ihn anrufst und sehen willst, kann er nicht

Deshalb seht ihr euch immer nur dann, wenn es ihm passt.

8. Er datet noch andere Frauen und verspricht dir seit Ewigkeiten, dass er sich ganz bald von den Anderen trennt

... aber nichts passiert? Vergiss es!

9. Gerade noch hattet ihr wilden Sex

... und schon springt er auf und geht nach Hause. Scheinbar geht es ihm um nichts anderes als um Sex.

10. Du erzählst ihm persönliche Dinge von dir

... aber er scheint nie zuzuhören, ist desinteressiert und abwesend. Ganz anders, wenn es zur Sache geht. Da ist er direkt ganz Ohr.

Ganz ehrlich: Wenn der Großteil dieser Punkte auf ihn zutreffen, dann wisch dir die Träne aus dem Knopfloch, rück dir dein Krönchen zurecht und schieß ihn in den Wind. Aber sowas von!!