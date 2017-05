Welche Freizeitbeschäftigung finden Männer bei Frauen eigentlich attraktiv? Wir haben die Antwort!

Welche Hobbys wir bei den Männern attraktiv finden, ist schnell geklärt. Briefmarkensammler haben es schwer. Kaum ein Hobby, was als unattraktiver angesehen wird. Auch Eisenbahnmodell-Liebhaber und Fans von Ballerspielchen am Computer haben es nicht einfach. Sportler hingegen können bei uns Frauen meist punkten.

Wie sieht es allerdings umgekehrt aus? Welche Hobbys finden Männer bei Frauen anziehend? Hier die Ergebnisse. Platz 1 überrascht nicht sonderlich, aber die anderen Punkte durchaus. Hier die Top 7 an Frauenhobbys, die Männer super finden:​

Platz 1: Kochen

Das überrascht uns nicht wirklich: Männer finden Frauen sexy, die kochen (Andersherum sieht es übrigens genauso aus. Männer am Herd sind super!).

Platz 2: Musik

Das wird leider nicht alle unter uns gleichermaßen erfreuen: 54 Prozent der Männer findet es hot, wenn eine Frau singt oder anderweitig Musik macht. Leider sind wir nicht alle gleichermaßen talentiert. Sorry, Guys, aber wir kennen unsere Grenzen.

Platz 3: Yoga

Gesegnet seien Morgengruß und herabschauender Hund. Männer finden es attraktiv, wenn Frauen Yoga machen. So so. Grundsätzlich können Frauen punkten, die sportlich sind. Sehen wir genauso, liebe Männer. Freude an Sport und Bewegung steht jedem gut.

Platz 4: Kultur

Geist ist geil. Finden dankenswerterweise die Männer. Und immerhin 46 Prozent mögen Frauen, die ab und zu in die Oper oder ins Theater gehen. Bei den Hobbys, die Frauen an Männern attraktiv finden, liegt das übrigens auf Platz 2.

Platz 5: Lesen

Leseratten bevorzugt: 42 Prozent der Männer mögen es an Frauen, wenn sie viel lesen oder sogar selbst schreiben.

Platz 6: Handwerken

Selbst ist die Frau! Vor allem, wenn es darum geht selbst die eigenen vier Wände in Schuss zu halten. Und wir reden hier nicht von putzen! Handwerken finden Männer bei Frauen hot. Sehen wir übrigens genauso.

Platz 7: Surfen

Surfergirls aufgepasst: Frauen, die öfter mal aufs Board steigen und die Wellen bezwingen, kommen bei den Männern gut an. Dass Kerle, die surfen, auch gut bei uns ankommen, brauchen wir hier nicht zu erwähnen.

Aber ganz im Ernst: Womit wir unsere Freizeit verbringen sollten wir nun wirklich nicht daran festmachen, was Männern oder wem auch immer besonders gefällt oder nicht. In erster Linie muss es uns Spaß machen. Wer also seine Minion-Sammlung liebt und gerne im Garten Salat anpflanzt statt zu surfen, der sollte genau das tun. Go for it!