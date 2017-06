​Meist bemerkt man eine emotionale Abhängigkeit gar nicht selbst. Deshalb hier unser Test für dich.

Es gibt Beziehungen, in denen ein Ungleichgewicht herrscht. In denen ein Partner stark vom anderen abhängig ist und sich damit keinen Gefallen tut, sondern auf Dauer unglücklich wird. Geht es dir ähnlich? Bist auch du übermäßig stark auf deinen Partner fixiert und klammerst dich an deine Beziehung, lässt dich ab und an auch bevormunden? Mach unseren Test und finde es heraus.

