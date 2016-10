Der Beziehungs-Test: Liebt er mich eigentlich wirklich?

Manchmal steckt man fest im Gefühlschaos und sieht nicht mehr klar, was die eigene Beziehung angeht. Dann fragt man sich frustriert: Liebt er mich eigentlich oder stecken wir in einer Krise?

Wer in einer Beziehung ist, der kennt sicher die neugierigen Fragen der besten Freundin, der Eltern oder von Kollegen. Wie ist deine Beziehung eigentlich so? Bist du glücklich? Plant ihr eine gemeinsame Zukunft mit Baby und allem Drum und Dran? Und wenn eben nicht alles gerade rosarot aussieht, kommt man ins Grübeln.



Liebt er mich - wirklich?

Was deine eigenen Gefühle angeht, ist es mitunter ja schon schwer genug, immer genau sagen zu können, wie es darum steht. Und was ist mit deinem Partner? Bist du seine große Liebe? Ist er mit vollem Herzen bei der Sache, oder bist du eher eine Frau für den Lebensabschnitt, die Phase, oder weil es sich gerade so anbietet? Mach unseren Test und finde es heraus.

